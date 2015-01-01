  • Schluss mit der Fassadenmalerei: STROMDAO zeigt in Leipzig den KI-Layer für das kritische Fotojahr 2026

    STROMDAO präsentiert in Leipzig den KI-Layer für Stadtwerke. Lösen Sie LFW24h, §14a und das Fotojahr 2026 effizient mit Faktor 34:1. Besuchen Sie uns am Stand in der Stadtwerke Area im Kunstkraftwerk.

    BildLeipzig, 10. März 2026 – Wenn sich heute die Tore des Kunstkraftwerks für den Energy Future Leaders Kongress öffnen, geht es für Deutschlands Stadtwerke um mehr als nur Inspiration. Während die Branche unter der Last von LFW24h und §14a EnWG ächzt, präsentiert die STROMDAO GmbH in der „Stadtwerke Area“ keine neuen Konzepte, sondern eine mathematisch beweisbare Architektur: Den KI-Layer, der bestehende ERP-Dinosaurier zähmt und Bilanzen für die nächsten fünf Jahre sichert.

    Die deutsche Energiewirtschaft steht im Jahr 2026 vor einer regulatorischen Mauer. Seit dem 1. Januar müssen Lieferantenwechsel innerhalb von 24 Stunden (LFW24h) vollautomatisch abgewickelt werden. Gleichzeitig zwingt der §14a EnWG Netzbetreiber zum aktiven Management steuerbarer Lasten wie Wärmepumpen und E-Autos, um einen Netzkollaps zu verhindern. Doch das größte Risiko lauert im Verborgenen: Das „Fotojahr“ 2026 entscheidet über die Erlösobergrenzen der nächsten fünf Jahre. Wer jetzt fehlerhafte Daten im Marktstammdatenregister (MaStR) führt, zementiert ein halbes Jahrzehnt lang finanzielle Verluste.

    Architektur statt Projekt-Voodoo

    „Der Kongress in Leipzig ist kein Ort mehr für vage Visionen. Wer 2026 noch keine fertige Architektur hat, malt nur Fassaden, während das Fundament bröckelt“, erklärt Thorsten Zörner, Geschäftsführer der STROMDAO GmbH. „Wir bieten Stadtwerken nicht das nächste jahrelange Migrationsprojekt an. Wir zähmen die vorhandenen ERP-Dinosaurier – ob SAP oder Schleupen – durch einen intelligenten KI-Layer. Diese Zwischenschicht macht Daten für Agentic AI nutzbar, bevor der regulatorische Druck das Tagesgeschäft lahmlegt.“

    Faktor 34:1 – Effizienz als neue Währung

    Im Zentrum der STROMDAO-Präsentation steht der markenübergreifende Einsatz von Enerchy und Cernion. Mit dem KI-Tool Willi-Mako hat STROMDAO einen Benchmark gesetzt: Eine Zeitersparnis von Faktor 34:1 in der Marktkommunikation. Durch automatisierte EDIFACT-Analysen und rechtssichere Antworten auf komplexe Regulatorik-Fragen wird menschliche Arbeit nicht ersetzt, sondern von repetitiver Last befreit.

    Die Lösung basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), einem globalen Standard für KI-Integration, den STROMDAO als einer der Pioniere in der Energiewirtschaft etabliert hat. Dies ermöglicht es Stadtwerken, in Rekordzeit vom „Blindflug“ zu einer automatisierten Netzlastprognose und sauberen Stammdaten zu gelangen.

    ROI-Check und 2-Wochen-Garantie

    STROMDAO tritt in Leipzig den Beweis an: Ein Proof of Concept (PoC) ist innerhalb von nur zwei Wochen startklar. Am Stand in der Stadtwerke Area können Entscheider ihre individuellen Fallzahlen direkt in den ROI-Rechner eingeben. Das Tool zeigt live, wie schnell sich die Implementierung des KI-Layers durch die Vermeidung von Bilanz-Lecks und massiver Zeitersparnis in den Fachabteilungen amortisiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    STROMDAO GmbH
    Herr Thorsten Zoerner
    Gerhard-Weiser-Ring 29
    69256 Mauer
    Deutschland

    fon ..: +4962269680090
    web ..: https://stromdao.de/
    email : thorsten.zoerner@stromdao.com

    Die STROMDAO GmbH ist ein führender Spezialist für digitale Infrastruktur in der Energiewirtschaft. Mit den Marken Enerchy (Regulatorik-KI) und Cernion (Daten-Intelligenz) bietet das Unternehmen Lösungen, die komplexe regulatorische Anforderungen in automatisierte Prozesse übersetzen.

