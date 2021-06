Schmitt-Wiesentheid auch 2021 für Großen Preis des Mittelstandes nominiert

Aufgrund besonderer unternehmerischer Leistung ist die Karl Schmitt GmbH 2021 erneut für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert worden.

„Die Nominierung allein ist für uns eine große Auszeichnung“, sagt Geschäftsführerin Christel Schmitt, die die Urkunde zusammen mit ihrer Tochter und Mit-Geschäftsführerin Elena Schmitt entgegennahm. Aufgrund der aktuell noch anhaltenden Einschränkungen kam sie in diesem Jahr kontaktlos per Post. Damit gehört das fränkische Familienunternehmen für Objekt-, Messe- und Ladenbau zu den angesehensten Unternehmen Deutschlands.

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung und begreifen sie als Motivation für viele weitere spannende Projekte und Ideen gerade in diesen Zeiten, die von uns allen viel abverlangen“, sagt Geschäftsführerin Christel Schmitt. Dabei blickt sie auch auf die lange Unternehmensgeschichte zurück. „Angefangen hat alles vor über 70 Jahren, damals hat der Großvater meines Mannes Karl Adam Schmitt gemeinsam mit seinem Sohn Karl Ottmar Adam Schmitt eine Schreinerei für Miniaturhäuser gegründet.“

In dieser Zeit hat sich das Unternehmen zu einem modernen Betrieb für anspruchsvolle Lösungen im Bereich des Laden-, Messe- und Objektbaus entwickelt. Auch filigrane Inneneinrichtungen kann das Unternehmen mit modernster Technik fertigen oder ganze Museumseinrichtungen, Bürogebäude oder Arztpraxen und Kanzleien realisieren. Neben stetem technischem Fortschritt ist die eigene Ausbildung im Unternehmen ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit. „Für uns ist die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte ein wichtiger Bestandteil unser Firmenstrategie.“

Respekt und Achtung vor unternehmerischer Verantwortung fördern:

„Gutes konsequent zu verbessern und das Beste aus den Werkstoffen Holz, Glas, Metall und Kunststoff herauszuholen, dafür wird das Unternehmen Schmitt-Wiesentheid besonders geschätzt“, heißt es in der Nominierung über das Unternehmen für den Großen Preis des Mittelstandes. Dies hat die Entscheider bei der Oskar-Patzelt-Stiftung überzeugt. Die Stiftung verleiht jedes Jahr diesen Preis. Ziel ist es, den „Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern“.

Des Weiteren soll die Selbstständigkeit unterstützt werden. Ganz nach dem Motto: „Gesunder Mittelstand gleich viele Arbeitsplätze“. In den letzten Jahren ist der Große Preis des Mittelstandes zu einer der wertvollsten Auszeichnungen für Unternehmen geworden. So schrieb etwa die Tageszeitung die WELT: „Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene Preis ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung“. Die 27. Auflage steht unter dem Motto: „Jetzt erst recht, der Mittelstand trotzt der Krise“.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Leistungen und Projekten gibt es online: www.schmitt-wiesentheid.de

Unter der Leitung von Geschäftsführerin Christel Schmitt und ihrer Tochter Elena Schmitt verfügt es über eine lange Tradition. Heute arbeitet bereits die vierte Generation im erfolgreichen Familienunternehmen.

