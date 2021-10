Schneider Electric stellt neuen Multi Carrier vor

Dank hoher Flexibilität: Umsetzung von kompakten Maschinendesigns mit kurzen Durchsatzzeiten

Das Transportieren, Positionieren und Gruppieren von Objekten hebt der Tech-Konzern Schneider Electric mit dem neuen Lexium MC12 auf die nächste Ebene. Mit der flexiblen Carrier-Lösung und ihrer einfachen, modularen Installationsweise sowie der großen Funktionsvielfalt gelingt die Umsetzung völlig neuer Maschinendesigns. Schienenlayouts können individuell gestaltet und die darauf aufgesetzten Carrier einzeln mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt werden. Die Anlagen sind somit kompakter und mit deutlich verkürzten Durchsatzzeiten realisierbar. Mithilfe der unterstützenden Digital Twin Applikation bietet Lexium MC12 zusätzlich intelligente Planungs-, Diagnose- und Wartungsmöglichkeiten. Dadurch lassen sich mit der zukunftsweisenden Carrier Lösung die Herstellung kleinster Losgrößen wirtschaftlich rentabel umsetzen. Das neue, linearen Transportsystem für industrielle Maschinenanwendungen minimiert auch die Ausfall- und Umrüstzeiten – ein wichtiger, wettbewerbsentscheidender Vorteil.

Multitalent Multi Carrier

Tech-Konzern Schneider Electric läutet mit Lexium MC12 eine neue Ära für lineare industrielle Transportsysteme ein. Der frei gestaltbare und auch für schwierige Anwendungsfälle flexibel einsetzbare Multi Carrier ist insbesondere auf die komplexen Anforderungen von Konsumgüterverpackung, Material-Handling oder Montagemaschinen zugeschnitten. Michael Vögele, Senior Produktmanager PacDrive & Robotics bei Schneider Electric zeigt sich überzeugt: „Einfache Maschinenintegration, hohe Flexibilität und maximale Bewegungsgenauigkeit machen unseren Multi Carrier zum idealen Transportsystem für die Anforderungen von Industrie 4.0.“

Effizientere und kompaktere Maschinen bauen

Der neue Multi Carrier von Schneider Electric ermöglicht die Realisierung sehr kompakter Maschinendesigns. Sowohl auf geraden Strecken als auch in Kurven bewegen sich die Carrier mit maximaler Präzision, sodass Objekte auch während der Fahrt bearbeitet werden können. Dazu lassen sich die Bewegungen des Carriers exakt mit den Bewegungen von Robotern oder anderen elektrischen Antrieben synchronisieren. Auch ist es möglich, den Multi Carrier unkompliziert in vor- oder nachgelagerte Fördersysteme zu integrieren.

Auch die mechanische und elektrische Installation von Lexium MC12 ist einfach. Sie kann direkt am Einsatzort und ohne spezielles Werkzeug erfolgen. Dabei lassen sich die Motorsegmente einfach ineinanderstecken und können, ohne zusätzliche Befestigungen, auf jeder flachen Oberfläche montiert werden. Dank entsprechender Verbindungselemente braucht es für Stromversorgung und Feldbusanbindung keine weitere Verkabelung. Da im Innern des Multi Carrier Systems keine Abdeckungen oder sonstigen Bauteile angebracht sind, lassen sich hier weitere mechatronische Komponenten wie Roboter oder Prozessstationen unterbringen. Die Carrier mit einer maximalen Traglast von bis zu 2,2 Kilogramm können flexibel und ohne großen Aufwand auf den Schienen aufgesetzt werden.

Kurze Markteinführungszeiten und Digital Twin

Für Maschinenbauer bietet der Multi Carrier große Vorteile in puncto Planung, Konstruktion, Programmierung und Inbetriebnahme. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Maschinenentwicklung kann mithilfe einer 3D-Simulation sichergestellt werden, dass die geplante Konfiguration des Systems den gewünschten Ansprüchen an Performance und Produktivität gerecht wird. In der Folge lässt sich das 3D-Modell als digitaler Zwilling der Anlage sowie zur virtuellen Inbetriebnahme nutzen. Auf diese Weise ist es möglich, effizientere und produktivere Maschinen mit kurzen Markteinführungszeiten zu entwerfen. Für die Anwender der Maschinen bieten sich zudem Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung und des Remotemanagements.

Als Teil der IIoT-Lösungsarchitektur EcoStruxure Machine ist Lexium MC12 vollständig in die Softwareumgebung EcoStruxure Machine Expert integriert. Mithilfe dieser einheitlichen Softwareplattform für alle Lebensphasen einer Maschine können Anwendungen ohne Technologiebrüche entwickelt, konstruiert und betrieben werden. Die Programmierung wird dabei von umfangreichen Bibliotheken mit vorgefertigten Funktionsbausteinen unterstützt. Je nach Know-how ist es zudem möglich, eigene Softwarebausteine zu erstellen oder vorhandene Elemente an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

Wettbewerbsfähig in die Zukunft der Industrie

Der vielseitige Multi Carrier ist ein Multitalent für die Ansprüche von Industrie 4.0. Zu den wichtigsten Pluspunkten zählen:

o Mehr Produkte oder Formate können mit derselben Maschine bearbeitet werden,

o vereinfachte Umrüstarbeiten, Formatwechsel „on the fly“,

o neue Motorsegmente oder Carrier werden automatisch konfiguriert,

o differenzierte Wartungs- und Diagnosemöglichkeiten,

o wenig verschleißanfällige Bauteile,

o schneller und unkomplizierter Maschinenstart, da die jeweiligen Positionen der Carrier automatisch und präzise erkannt werden.

Eingebettet in das Komplettsortiment für die industrielle Automatisierung von Schneider Electric, bietet sich Nutzern des neuen Multi Carrier ein umfangreiches Sortiment an Hard- und Softwarelösungen, mit denen sich die Potenziale von Lexium MC12 noch deutlich erweitern lassen. Darunter zum Beispiel Apps und digitale Services für die mobile Inbetriebnahme, cybersicheres Remotemanagement, Condition Monitoring oder Augmented Reality.

Mehr zur neuen Multi Carrier Lösung von Schneider Electric erfahren Sie hier: https://lexiummc12.com/demo/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ausgedehnter Kupfertrend zeigt Potenzial für neue Entdeckungen auf Sierras Liegenschaft B&C Springs-Mildred; westliches Zentral-Nevada Der Marketing Club Nürnberg wird weiblicher und digitaler