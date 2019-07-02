Schönbrunn: Erstes Grundstück im Baugebiet „Im Viertel III“ in Haag verkauft

Leinberger Media verkauft gemeinsam mit der Gemeinde Schönbrunn das erste Grundstück im Baugebiet „Im Viertel III“ in Haag durch gezieltes Online-Marketing.

Schönbrunn/Haag, 20. Mai 2026 – Die digitale Vermarktung des neuen Baugebiets „Im Viertel III“ im Ortsteil Haag zeigt erste Erfolge: Gemeinsam mit der Gemeinde Schönbrunn konnte das erste Grundstück erfolgreich verkauft werden. Verantwortlich für die Umsetzung der Online-Marketing-Maßnahmen ist Leinberger Media aus Schönbrunn.

Für die Vermarktung wurde ein gezielter Marketing-Funnel entwickelt, der verschiedene digitale Maßnahmen miteinander kombiniert. Dazu zählen eine eigens konzipierte Landingpage, professionelle Google-Ads-Kampagnen sowie eine strategische Online-Präsenz, um potenzielle Bauinteressenten gezielt anzusprechen und qualifizierte Anfragen zu generieren.

Bereits kurz nach dem Start der Kampagne gingen mehrere Anfragen von Interessenten ein. Neben dem bereits verkauften Grundstück liegen aktuell weitere Anfragen potenzieller Bauherren vor. Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass auch im ländlichen Raum weiterhin eine Nachfrage nach gut gelegenen Bauplätzen vorhanden ist.

Das Baugebiet „Im Viertel III“ befindet sich im Ortsteil Haag der Gemeinde Schönbrunn und richtet sich insbesondere an Familien sowie Bauinteressierte, die naturnah wohnen und gleichzeitig von einer guten infrastrukturellen Anbindung profitieren möchten. Die Gemeinde reagierte zusätzlich auf die aktuelle Marktsituation und passte die Bauplatzpreise an, um die Rahmenbedingungen für zukünftige Bauherren weiter zu verbessern.

„Digitale Sichtbarkeit spielt heute auch bei kommunalen Projekten eine immer größere Rolle. Wer Interessenten erreichen möchte, muss dort präsent sein, wo Menschen nach Informationen suchen – und das ist heutzutage primär online“, erklärt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media.

Die Kombination aus gezielter Werbung, klarer Nutzerführung und einer speziell entwickelten Landingpage zeigt, dass professionelles Online-Marketing nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Gemeinden und Baugebietsvermarktungen ein wirkungsvolles Instrument sein kann.

Weitere Informationen zum Baugebiet „Im Viertel III“ im Ortsteil Haag stehen unter www.bauen-in-haag.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

Pressekontakt:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

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