  • Schönbrunn: Erstes Grundstück im Baugebiet „Im Viertel III“ in Haag verkauft

    Leinberger Media verkauft gemeinsam mit der Gemeinde Schönbrunn das erste Grundstück im Baugebiet „Im Viertel III“ in Haag durch gezieltes Online-Marketing.

    BildSchönbrunn/Haag, 20. Mai 2026 – Die digitale Vermarktung des neuen Baugebiets „Im Viertel III“ im Ortsteil Haag zeigt erste Erfolge: Gemeinsam mit der Gemeinde Schönbrunn konnte das erste Grundstück erfolgreich verkauft werden. Verantwortlich für die Umsetzung der Online-Marketing-Maßnahmen ist Leinberger Media aus Schönbrunn.

    Für die Vermarktung wurde ein gezielter Marketing-Funnel entwickelt, der verschiedene digitale Maßnahmen miteinander kombiniert. Dazu zählen eine eigens konzipierte Landingpage, professionelle Google-Ads-Kampagnen sowie eine strategische Online-Präsenz, um potenzielle Bauinteressenten gezielt anzusprechen und qualifizierte Anfragen zu generieren.

    Bereits kurz nach dem Start der Kampagne gingen mehrere Anfragen von Interessenten ein. Neben dem bereits verkauften Grundstück liegen aktuell weitere Anfragen potenzieller Bauherren vor. Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass auch im ländlichen Raum weiterhin eine Nachfrage nach gut gelegenen Bauplätzen vorhanden ist.

    Das Baugebiet „Im Viertel III“ befindet sich im Ortsteil Haag der Gemeinde Schönbrunn und richtet sich insbesondere an Familien sowie Bauinteressierte, die naturnah wohnen und gleichzeitig von einer guten infrastrukturellen Anbindung profitieren möchten. Die Gemeinde reagierte zusätzlich auf die aktuelle Marktsituation und passte die Bauplatzpreise an, um die Rahmenbedingungen für zukünftige Bauherren weiter zu verbessern.

    „Digitale Sichtbarkeit spielt heute auch bei kommunalen Projekten eine immer größere Rolle. Wer Interessenten erreichen möchte, muss dort präsent sein, wo Menschen nach Informationen suchen – und das ist heutzutage primär online“, erklärt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media.

    Die Kombination aus gezielter Werbung, klarer Nutzerführung und einer speziell entwickelten Landingpage zeigt, dass professionelles Online-Marketing nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Gemeinden und Baugebietsvermarktungen ein wirkungsvolles Instrument sein kann.

    Weitere Informationen zum Baugebiet „Im Viertel III“ im Ortsteil Haag stehen unter www.bauen-in-haag.de zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Leinberger Media e.K.
    Herr Steffen Leinberger
    Baumgartenstraße 8
    69436 Schönbrunn
    Deutschland

    fon ..: 06262 1266
    web ..: https://www.leinberger.de
    email : info@leinberger.de

    Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

    Pressekontakt:

    Leinberger Media e.K.
    Herr Steffen Leinberger
    Baumgartenstraße 8
    69436 Schönbrunn

    fon ..: 06262 1266
    email : info@leinberger.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Leinberger Media begleitet die Vermarktung des neuen Baugebiets in Schönbrunn im Ortsteil Haag
      Leinberger Media und die Gemeinde Schönbrunn vermarkten das Baugebiet "Im Viertel III" in Haag mit modernem Design, Website, Social Media, Google Ads und Print - für Zukunft, Heimat und Gemeinschaft....

    2. Yield Growth gibt bekannt, dass sein erstes Hanfprodukt die EU-Konformitätsprüfung bestanden hat und nun auf dem europäischen Markt verkauft werden darf
      2. Juli 2019 – Vancouver, B.C. – The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTC:BOSQF) (Frankfurt: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass sein Anti-Aging-Serum der Marke Urban Juve nun auf dem...

    3. Neue Energie für den Sport: Kraftwerke Haag starten Markenkooperation mit Biathlon-Star Franziska Preuß
      Seit Oktober 2025 ist die Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß Markenbotschafterin der Kraftwerke Haag. Preuß ist eng mit der Region Haag verbunden. Ihre sportliche Laufbahn begann im Skiclub Haag....

    4. Galin Stoevs Inszenierung „Den Haag“ für Kulturpreis Europa nominiert
      "Der deutsche Theaterjournalist Dieter Topp nominiert Galin Stoevs Den Haag für den Cultural Forum Europe Award for Cultural Achievement," Krasimir Krastev, BTA...

    5. 23. Tulpenfest im Holländische Viertel in Potsdam
      In Potsdam wird am 12./13. April 2025 das 23. Tulpenfest im stilvollen Ambiente des Holländischen Viertels der brandenburgischen Landeshauptstadt gefeiert....

    6. Homeoffice-Weiterbildung boomt: Drei Viertel der Berufstätigen bevorzugen flexibles Lernen
      Digitale Weiterbildung auf dem Vormarsch: Berufstätige bevorzugen flexibles Lernen von zuhause. Online-Formate sparen Zeit und Kosten, bieten individuelle Lernpfade und werden umfassend gefördert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.