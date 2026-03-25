Nachwuchs trifft Mediengestaltung: Emilia begleitet Leinberger Media

Emilia begleitet Leinberger Media und erhält praktische Einblicke in die Mediengestaltung. Gemeinsam entsteht die Idee für einen virtuellen Rundgang durch den Co-Working-Space in Eberbach.

Eberbach/Schönbrunn, 24. April 2026 – Bei Leinberger Media ist diese Woche einiges in Bewegung: Emilia begleitet Inhaber Steffen Leinberger als Praktikantin durch seinen Arbeitsalltag als Mediengestalter und erhält dabei ganz praktische Einblicke in die vielfältigen Aufgaben einer modernen Medienagentur.

Im Mittelpunkt steht nicht nur ein Blick auf das Portfolio von Leinberger Media, sondern auch ein erstes gemeinsames Projekt: Zusammen entwickeln Steffen Leinberger und Emilia Ideen für einen virtuellen Rundgang durch den Co-Working-Space in Eberbach. Ziel ist es, die Freiräume künftig auch digital erlebbar zu machen und Interessierten einen authentischen Eindruck der Räumlichkeiten zu vermitteln.

Dabei lernt Emilia nicht nur, wie ein Projekt geplant und vorbereitet wird, sondern auch, welche Überlegungen hinter einem gelungenen digitalen Auftritt stehen. Von der ersten Idee über die passende Präsentation bis hin zur technischen Umsetzung spielen viele einzelne Schritte zusammen. Genau diese Verbindung aus Kreativität, Struktur und praktischer Medienarbeit macht den Beruf des Mediengestalters so abwechslungsreich.

„Ich finde es klasse, wenn sich junge Menschen für meinen Beruf interessieren und die Gelegenheit nutzen, einmal direkt hinter die Kulissen zu schauen“, sagt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media. „Gerade in der Mediengestaltung ist es wichtig, nicht nur theoretisch über Gestaltung, Websites, digitale Medien oder Präsentation zu sprechen, sondern Projekte direkt greifbar zu machen.“

Der geplante virtuelle Rundgang soll zeigen, wie moderne Mediengestaltung, digitale Präsentation und räumliches Erleben miteinander verbunden werden können. Für Emilia ermöglicht das Praktikum damit nicht nur einen Einblick in den Berufsalltag, sondern auch, an einem realen Projekt mitzudenken und erste Erfahrungen in der praktischen Umsetzung zu sammeln.

Gerade für junge Menschen ist ein Praktikum eine wertvolle Möglichkeit, berufliche Interessen zu entdecken und herauszufinden, welche Aufgaben wirklich zu den eigenen Stärken passen. Bei Leinberger Media geht es deshalb nicht nur darum, zuzuschauen, sondern auch darum, Fragen zu stellen, Ideen einzubringen und kreative Prozesse unmittelbar mitzuerleben.

Leinberger Media sieht in solchen Einblicken eine echte Möglichkeit, jungen Menschen kreative Berufsfelder näherzubringen und Begeisterung für Gestaltung, digitale Medien und Kommunikation zu wecken. Gleichzeitig zeigt das Praktikum, wie vielseitig Mediengestaltung heute ist: Sie umfasst längst nicht mehr nur klassische Gestaltung, sondern verbindet Webdesign, digitale Präsentation, Inhalte, Technik und persönliche Beratung zu einem ganzheitlichen Auftritt.

Mit dem gemeinsamen Projekt rund um den virtuellen Rundgang entsteht so ein praxisnaher Einblick in die tägliche Arbeit von Leinberger Media – und vielleicht auch ein kleiner Impuls für Emilias weiteren beruflichen Weg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

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Herr Steffen Leinberger

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