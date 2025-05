Schoenbrunn im Volkspark Friedrichshain: Ein Klassiker im Grünen seit 25 Jahren

Was gibt’s Neues im Schoenbrunn? Nicht viel – und genau das ist das Schöne. Seit 25 Jahren ist das Restaurant im Volkspark Friedrichshain ein Ort, der einfach bleibt, wie er ist.

Seit 25 Jahren ist das Restaurant im Volkspark Friedrichshain ein Ort, der einfach bleibt, wie er ist: unaufgeregt, großzügig, echt Berlin. Zwischen Bäumen, Ententeich und Fontäne treffen sich hier Spaziergänger:innen, Schnitzel-Liebhaber, Frühstücksfreunde, Großfamilien, Verliebte, Hundebesitzer, Weißweintrinker – und alle finden genau das, was sie brauchen: einen entspannten Tag im Grünen mitten in Berlin.

Auf der Terrasse mit Schnitzel, Spargel, Kaiserschmarrn

Die Küche im Restaurant Schoenbrunn ist klassisch österreichisch mit mediterranem Einschlag. Auf der Karte: Wiener Schnitzel vom Weidekalb, Südtiroler Spinatknödel, gebratener Kabeljau mit Kartoffelrösti. Dazu vegetarische Gerichte wie Blumenkohl mit Rote-Bete-Humus oder gebrannter Ziegenkäse mit Feigenmarmelade. Und zum Abschluss (natürlich): Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und Vanilleeis. Die Karte variiert saisonal, die österreichischen Klassiker bleiben das ganze Jahr über. Perfekt für Geburtstagsessen, Treffen mit alten Freunden oder einfach für alle, die gern ins Grüne gucken. Gegenüber: der Teich, die Fontäne, ein bisschen Entschleunigung, keine zwei Kilometer vom Alex entfernt.

Frühstücken im Schoenbrunn

Egal ob im Winter mit Blick auf fallenden Schnee oder draußen im Sommer auf der Terrasse: Das Frühstück im Schoenbrunn ist ein wöchentliches Highlight. Bis 14 Uhr steht auf der Karte zum Beispiel Avocado Benedict mit pochiertem BIO-Ei, Bacon, Kräutern und Hollandaise. Oder lieber vegan? Mit gegrilltem Gemüse, Hummus, Baba Ganoush, Rote-Bete-Salat, veganem Frischkäse und Brotkorb. Oder doch lieber herzhafte Weisswürstchen?

Ein Biergarten, wie er sein soll

Kaum ein Biergarten in Berlin hat so viele Gesichter wie der im Schoenbrunn – und genau das macht ihn so besonders. Wer es lebendig mag, setzt sich vorne in die erste Reihe mit Blick in den Park: Seifenblasen fliegen, Inlineskater drehen ihre Runden, irgendwo spielt jemand Saxophon. Dazu ein Glas Aperol, ein kühles Bier oder eine hausgemachte Limonade.

In der Mitte wird es gesellig. Hier sitzt man an langen Tischen, bestellt an der Selbstbedienungstheke, teilt sich Pizza aus dem Holzofen oder einfach den Moment. Wer es ruhiger will, zieht sich nach hinten zurück. Dort warten viel Platz und der vielleicht entspannteste Familienbereich im Friedrichshainer Park. Und ob zu zweit oder mit zehn Leuten – irgendwie findet man hier immer ein Plätzchen. Und wenn nicht: dann rückt man eben zusammen.

Grill & Eis – für den kleinen Zwischenstopp

Manchmal braucht es nicht mehr als zehn Minuten Ruhe, ein warmes Würstchen (auch vegan) und ein fruchtiges Eis, um den Tag wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wer nur kurz durch den Park spaziert oder auf dem Weg zur nächsten Verabredung ist, bekommt am Grillstand schnelle Stärkung – unkompliziert, lecker, auf die Hand.

Und ebenfalls zum Schoenbrunn-Komplex gehörend: der Kiosk. Dort gibt’s Eis von Gimme Gelato – lokal, handgemacht, ehrlich gut.

Für alle, die lieber draußen sind

Das Schoenbrunn ist kein Ort, der sich inszenieren muss. Kein Hype, kein Pop-up, kein Ort, der so tut, als wäre er irgendwas. Es ist einfach ein Restaurant und Biergarten im Grünen, mitten in Berlin.

Es ist der Treffpunkt für Frühstücker, Flaneure, Freunde, Familien, Verliebte, Alleingänger, Biertrinker, Limonadenliebhaber und Langschläfer. Ein Ort zum Ankommen. Zum Dableiben. Zum Wiederkommen. Und das seit 25 Jahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schoenbrunn Berlin

Frau Hilke Saul

Am Schwanenteich im Volkspark Friedrichshain 1

10249 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4530 565 10

web ..: http://www.schoenbrunn.net

email : reservierung@schoenbrunn.net

Über das Schoenbrunn: Zwischen den Kiezen, mitten im Park. Dort, wo Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte aufeinandertreffen, liegt unser unkonventionelles Archipel: das Schoenbrunn. Ein weitläufiger Biergarten mit Pizza aus dem Steinofen, ein Kiosk mit hausgemachtem Eis von Gimme Gelato, ein Grillstand für die schnelle Stärkung – und das Herzstück: unser Restaurant, ganzjährig geöffnet, mit saisonaler, gehobener Küche. Ob als Ziel für den Sommerausflug, als Treffpunkt für Freund:innen im Grünen oder als festlicher Rahmen für Weihnachtsfeiern im Winter – das Schoenbrunn ist ein Ort zum Ankommen, Durchatmen und Genießen. Mit Blick auf den Ententeich, umgeben von alten Bäumen und offen für alle, die draußen sein wollen: Ein Ruhepol im urbanen Großstadtdschungel. Und das mitten in Berlin. https://www.schoenbrunn.net/

Pressekontakt:

GUSTARIA brands/stories

Frau Jana Kaminski

Brückenstr. c/o pangram audio 1

10179 Berlin

fon ..: 0 178 2952null38

web ..: http://www.gustaria.de

email : jana@gustaria.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

weltweiser-Studie zeigt: Irland ist beliebtestes europäisches Ziel beim Schüleraustausch Flamingo Druck: Neue Online-Druckerei mit Erfahrung seit 1996 speziell für Gewerbe, Mittelstand und Industrie