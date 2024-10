Schon ans Schenken denken

Amex Trendex hat die diesjährigen Shoppingtrends für Weihnachten untersucht.

Nach wie vor beliebt sind traditionelle Geschenke wie Schmuck und Uhren. Auch Erlebnisse und Events sowie Reisen oder Familienerbstücke stehen ganz oben auf der Wunschliste. Darüber hinaus wollen sich 22 Prozent der Befragten auch selbst beschenken. Alles ist gut überlegt, Last-Minute-Shopper sind rar gesät. Durchschnittlich 573 Euro gibt jeder Deutsche für das Schenken aus. Dauerhafte Werte liegen in Gold- und Silbergeschenken. Je kleiner die Menge ist, desto größer ist der Aufschlag. Bei Barren erhält der Käufer mehr Gold für sein Geld, denn das Prägen der Münzen kostet schließlich auch etwas. Es versteht sich von allein, dass man nur bei seriösen Händlern oder Banken und am besten nur übliche Anlagemünzen kaufen sollte. Auch Aktien können verschenkt werden, wobei der Beschenkte über ein Depot verfügen muss.

Seit geraumer Zeit erfreut der Goldpreis die Investierten. Aktuell zieht er seine Stärke unter anderem aus den geopolitischen Krisen, Stichwort Naher Osten. Ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Goldaktien zu kaufen, da blicken manche Analysten auf die Möglichkeit, dass es in den USA zu einer Rezession kommt. Denn in den meisten Rezessionen seit den 1960er Jahren ging es mit den Goldaktien nach oben. Zwar fielen sie dreimal um zwei bis fünf Prozent, aber sind die Goldaktien angestiegen, dann zwischen 30 und mehr als 180 Prozent. Eine andere Theorie vergleicht den Goldpreis als Prozentsatz der im Ausland gehaltenen US-Staatsanleihen. Damit kommt diese Theorie zu einem langfristigen weiter steigenden Goldpreis. Goldman Sachs beispielsweise hält kleinere Korrekturen für möglich, jedoch deuten alle Zeichen auf einen weiter steigenden Goldpreis. Dies muss auch den Goldaktien zugutekommen. Zu den soliden Gesellschaften aus diesem Bereich gehören zum Beispiel Collective Mining oder Miata Metals.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-metals-inc/ – ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen und unterwegs in Kolumbien.

Miata Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ – verfügt über Earn-in-Optionen für den Erwerb einer Beteiligung (100 Prozent) am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und ebenso an der Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Google wird sterben – Es ist nur eine Frage der Zeit!