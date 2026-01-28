Schonungslose Ehrlichkeit per KI: Wie der „Wochenkompass“ seinen eigenen Erfinder entlarvte

Schluss mit falscher Produktivität: Der neue DayLift-Wochenkompass analysiert als KI-Coach die wahre Wirksamkeit. Im ersten Härtetest fiel selbst Entwickler Gorzkulla durch (58% Score)

Hamburg, 28. Januar 2026 – Es erfordert Mut, eine Software zu entwickeln, die einem schwarz auf weiß bestätigt, dass man sich selbst belügt. Doch genau das ist Damian Gorzkulla, Berater und Dozent aus Minden, mit dem neuesten Update seiner Web-Anwendung „DayLift“ gelungen. Das Tool, das er als „Ein-Mann-Armee“ in Co-Regie mit ChatGPT entwickelt hat, wurde um einen sogenannten „Wochenkompass“ erweitert. Dieser analysiert nicht nur erledigte Aufgaben, sondern bewertet die strategische Relevanz der eigenen Arbeitswoche. Das Ergebnis des ersten Härtetests war für den erfahrenen Unternehmer, der seit über 25 Jahren selbstständig ist, ein Schock: Sein eigener Algorithmus bewertete seine Woche mit dem ernüchternden Score von 58 von 100 Punkten.

„Ich hatte das Gefühl, viel geschafft zu haben. Rechnungen waren geschrieben, Kundenanfragen beantwortet“, berichtet Gorzkulla. „Aber DayLift ließ sich von dieser Scheinsproduktivität nicht täuschen.“ Die KI-Analyse deckte gnadenlos auf: Während administrative Pflichten („Abwickler-Modus“) erledigt wurden, fielen die wirklich wichtigen Wachstumsaufgaben hintenüber. Der Wochenkompass attestierte ihm einen „Fokusverlust“ von 66 Prozent und identifizierte ein wiederkehrendes Muster: Sobald Aufgaben sichtbar nach außen wirkten – wie LinkedIn-Posts oder Akquise-Anrufe – wurden sie mit der Begründung „keine Energie“ verschoben. „Das Tool nannte mich einen ,zuverlässigen Abwickler mit ungenutztem Multiplikator‘. Das zu lesen tut weh, aber es ist genau die Wahrheit, die einen weiterbringt“, so Gorzkulla.

Der Wochenkompass fungiert dabei als psychologischer Spiegel. Er erkennt sogenannte „offene Schleifen“ – Aufgaben, die durch ständiges Umplanen mentale Energie binden, ohne Ergebnis. Im Fall von Gorzkulla war es ein simpler Anruf beim Webhoster, der mehrfach verschoben wurde und so unnötig Stress erzeugte. Statt nur To-Do-Listen abzuhaken, liefert DayLift nun konkrete Verhaltensregeln für die Folgewoche. Die KI riet ihrem Schöpfer pragmatisch: „Jeden Tag ein kleiner Schritt für die Außenwirkung, bevor du in die Abwicklung gehst. Und: Keine Aufgabe wird zweimal verschoben.“

Diese Tiefe der Analyse ist möglich, weil DayLift komplett auf Künstlicher Intelligenz basiert. Gorzkulla nutzt ChatGPT als seinen virtuellen CEO, um Funktionen zu planen und Codes zu schreiben. „In Deutschland zerdenken wir oft alles aus Angst vor Fehlern oder Datenschutzhürden. DayLift ist der Beweis, dass man einfach machen muss“, erklärt der Mindener, der in den USA kürzlich erlebte, wie viel selbstverständlicher dort Innovationen gelebt werden. Sein Tool soll nun auch anderen Unternehmern helfen, die Falle der „geschäftigen Unproduktivität“ zu verlassen. Der Wochenkompass zeigt nicht nur, was man getan hat, sondern auch, wer man in dieser Woche war – und wie man in der nächsten Woche besser wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DayLift c/o IP-Management #35775

Herr Damian Gorzkulla

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0571 392 14 13

web ..: https://www.daylift.io/

email : support@mail-daylift.io

Damian Gorzkulla – Digitalisierung, KI und Softwareentwicklung

Damian Gorzkulla ist ein erfahrener Berater, Dozent und Softwareentwickler mit Sitz in Minden, Nordrhein-Westfalen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Selbstständigkeit und mehr als einem Jahrzehnt als IT-Dozent begleitet er Unternehmen und Einzelpersonen durch den technologischen Wandel – von den Anfängen des C64 bis hin zu modernen Cloud-Lösungen und Künstlicher Intelligenz.

Sein Fokus liegt auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im Umfeld von Microsoft Office 365, Power Automate und der praktischen Anwendung von KI-Tools wie ChatGPT. Gorzkulla verbindet technisches Tiefenwissen mit pragmatischen Lösungen für den Mittelstand und Konzerne.

Das Projekt „DayLift“ Mit der Web-Applikation DayLift entwickelt Damian Gorzkulla ein KI-gestütztes Fokus-Tool, das Unternehmern und Selbstständigen hilft, ihre strategischen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die Software fungiert als virtueller Coach, der Aufgaben auf ihre Wirksamkeit prüft und unproduktive Muster aufdeckt.

Eine Besonderheit in der Entwicklung ist der „Building in Public“-Ansatz: DayLift entsteht in transparenter Co-Kreation zwischen Damian Gorzkulla als einzigem menschlichen Entwickler und Künstlicher Intelligenz (ChatGPT). Diesen Prozess dokumentiert er öffentlich, um zu zeigen, wie moderne Softwareentwicklung ohne großes Team, aber mit smartem KI-Einsatz möglich ist.

Pressekontakt:

DayLift c/o IP-Management #35775

Herr Damian Gorzkulla

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

fon ..: 0571 392 14 13

email : support@mail-daylift.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Game Night“ im Kandima Maldives