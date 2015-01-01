Schutzschalterverriegelungen und Steckerverriegelungen für Lockout-Tagout

Bei Wartungsarbeiten müssen elektrische Energiequellen zuverlässig abgesichert werden. Schutzschalter- und Steckerverriegelungen sind dafür unverzichtbare Lockout-Tagout-Lösungen.

Elektrische Energie zählt zu den häufigsten Gefahrenquellen bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Bereits das unbeabsichtigte Einschalten eines Leitungsschutzschalters oder Hauptschalters beziehungsweise das Wiedereinstecken eines Netzsteckers kann schwere Unfälle verursachen. Deshalb gehören Schutzschalterverriegelungen und Steckerverriegelungen zu den wichtigsten Komponenten eines professionellen Lockout-Tagout-Systems (LOTO).

Die DIN EN 17975 beschreibt ein systematisches Verfahren zur sicheren Kontrolle gefährlicher Energien während Wartungsarbeiten. Elektrische Energiequellen müssen dabei eindeutig abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und gekennzeichnet werden. Erst wenn sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind und alle Verriegelungen entfernt wurden, darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Je nach Schaltertyp stehen unterschiedliche Schutzschalterverriegelungen zur Verfügung. Verriegelungen für Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter, Hauptschalter und Motorschutzschalter verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Betätigen während Wartungsarbeiten. Dadurch bleibt die Spannungsversorgung sicher unterbrochen, bis die Arbeiten vollständig abgeschlossen sind.

Ebenso wichtig sind Steckerverriegelungen. Sie verhindern das unbeabsichtigte Einstecken von Netz-, Industrie- oder CEE-Steckern und sichern elektrische Geräte zuverlässig gegen eine ungewollte Spannungsversorgung. Besonders bei mobilen Maschinen, Werkzeugen und Anlagen stellen Steckerverriegelungen eine einfache und wirkungsvolle Sicherheitsmaßnahme dar.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner ein umfangreiches Sortiment an Brady Schutzschalterverriegelungen und Steckerverriegelungen für unterschiedlichste Anwendungen. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Verriegelungen für Leitungsschutzschalter, Hauptschalter, Motorschutzschalter, Leistungsschalter sowie Netz- und Industriestecker.

Elektrische Verriegelungen sind jedoch nur ein Bestandteil eines vollständigen Lockout-Tagout-Konzeptes. Je nach Anlage müssen zusätzlich hydraulische, pneumatische, mechanische oder prozesstechnische Energiequellen zuverlässig abgesichert werden. MAKRO IDENT liefert hierfür das komplette Brady Lockout-Tagout-Sortiment – von Ventilverriegelungen und Sicherheitsschlössern über Gruppen-Lockout-Systeme bis hin zu Lockout-Stationen, Shadowboards und Warnanhängern. Weitere Lockout-Tagout-Lösungen für unterschiedlichste Energiequellen sind ebenfalls auf der Website von MAKRO IDENT zu finden.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen aus Maschinenbau, Chemie, Pharma, Energieversorgung, Lebensmittelindustrie sowie vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Neben hochwertigen Produkten profitieren Kunden von einer praxisorientierten Beratung sowie der Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verriegelungssysteme für eine sichere Energietrennung nach den Anforderungen der DIN EN 17975.

Weitere Informationen zu Brady Schutzschalterverriegelungen:

Schutzschalterverriegelungen für Lockout-Tagout

Weitere Informationen zu Brady Steckerverriegelungen:

Steckerverriegelungen für Lockout-Tagout

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Frau Angelika Hentschel

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