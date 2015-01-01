Ventilverriegelungen für sichere Wartungsarbeiten an Rohrleitungen

Bei Wartungsarbeiten an Rohrleitungssystemen müssen Energie- und Medienquellen zuverlässig abgesperrt werden. Ventilverriegelungen verhindern das unbeabsichtigte Betätigen von Armaturen.

In industriellen Rohrleitungssystemen werden unterschiedlichste Medien wie Wasser, Dampf, Druckluft, Gase, Chemikalien oder Prozessflüssigkeiten transportiert. Müssen Anlagen, Maschinen oder Rohrleitungssysteme gewartet, gereinigt oder instand gesetzt werden, müssen die betroffenen Energie- und Medienquellen zuverlässig abgesperrt werden. Das bloße Schließen eines Ventils reicht hierfür häufig nicht aus. Erst eine geeignete Ventilverriegelung verhindert, dass Armaturen während der Arbeiten unbeabsichtigt betätigt werden und Medien unkontrolliert austreten oder Energiequellen wieder freigegeben werden.

Die DIN EN 17975 beschreibt ein systematisches Verfahren zur sicheren Energietrennung während Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Ziel ist es, gefährliche Energien zuverlässig zu isolieren und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten oder Freisetzen zu sichern. Neben elektrischen Energiequellen zählen dazu unter anderem hydraulische, pneumatische, mechanische sowie druckbeaufschlagte Systeme, die über Rohrleitungen und Armaturen miteinander verbunden sind.

Im Rahmen eines professionellen Lockout-Tagout-Programms (LOTO) werden Energiequellen zunächst abgeschaltet beziehungsweise isoliert und anschließend mit geeigneten Verriegelungen gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert. Ergänzend werden persönliche Sicherheitsschlösser und Warnanhänger angebracht. Erst nachdem sämtliche Arbeiten abgeschlossen und alle Verriegelungen ordnungsgemäß entfernt wurden, darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Je nach Armatur kommen unterschiedliche Ventilverriegelungen zum Einsatz. Für Kugelhähne stehen Verriegelungen in verschiedenen Größen zur Verfügung. Handräder lassen sich mit speziellen Handradverriegelungen sichern. Absperrschieber, Durchgangsventile und weitere Armaturen können ebenfalls mit passenden Verriegelungssystemen gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden. Universelle Ventilverriegelungen bieten zusätzliche Flexibilität für unterschiedliche Ventilbauarten und Sonderanwendungen.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner das komplette Brady Sortiment an Ventilverriegelungen für Kugelhähne, Handräder, Schieber und weitere Armaturen. Ergänzt wird das Sortiment durch Sicherheitsschlösser, Warnanhänger, Gruppen-Lockout-Systeme sowie Verriegelungen für elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Energiequellen. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lockout-Tagout-Lösungen für ihre Anlagen und Wartungsprozesse.

Ventilverriegelungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Arbeitssicherheit. Sie verhindern, dass Ventile während Wartungsarbeiten versehentlich geöffnet oder geschlossen werden und tragen dazu bei, Personen, Anlagen und Produktionsprozesse zuverlässig zu schützen. Gleichzeitig unterstützen sie Unternehmen bei der Umsetzung betrieblicher Sicherheitsvorgaben sowie der Anforderungen der DIN EN 17975.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Chemie, Pharma, Energieversorgung, Maschinenbau, Lebensmittelproduktion sowie vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Neben hochwertigen Produkten profitieren Kunden von einer praxisorientierten Beratung sowie der Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verriegelungssysteme für unterschiedlichste Anwendungen.

Weitere Informationen zu Brady Ventilverriegelungen und professionellen Lockout-Tagout-Lösungen sind erhältlich unter: Ventilverriegleungen für sichere Wartungsarbeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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