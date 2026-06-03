Secret Mission: Wiener Start-up erfindet das Escape Game mit echten Schauspielern neu

Das Wiener Start-up Secret Mission bringt ein neues Erlebnisformat nach Wien: Escape Games mit professionellen Schauspielern, exklusiven Locations und einzigartiger Story.

Erstes Erlebnis „NOVEX-3“ verbindet Live-Theater, exklusive Locations und interaktives Storytelling zu einem Krimi-Erlebnis der nächsten Generation

Wien, 03. Juni 2026 “ Das Wiener Unternehmen Secret Mission startet mit einem Konzept, das die Grenzen zwischen Escape Game, Live-Theater und interaktivem Kino auflöst. Mit dem ersten Erlebnis „NOVEX-3″ können Teams von vier bis sechs Personen einen fiktiven Kriminalfall lösen “ nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern frei in der Wiener Innenstadt, begleitet von mehreren professionell trainierten Schauspielern.

Ein neues Erlebnisformat für Wien

Was Secret Mission von klassischen Escape Rooms unterscheidet, ist das Zusammenspiel aus drei Elementen: Bis zu drei Schauspieler, die live und improvisiert auf jede Entscheidung der Teilnehmer reagieren. Exklusive Locations “ von geheimen Einsatzzentralen in historischen Kirchen bis zu unterirdischen Bunkern „, die eigens für das Erlebnis angemietet werden. Und eine professionell inszenierte Story mit über 100 Seiten Skript, die sich je nach Spielverhalten unterschiedlich entwickelt.

„Wir glauben daran, dass ein Erlebnis so präzise inszeniert und so mitreißend sein sollte, dass man vergisst, dass es nicht real ist“, sagt das Gründerteam.

Die Story: NOVEX-3

Die Hintergrundgeschichte des ersten Erlebnisses MISSION: NOVEX-3 liest sich wie ein internationaler Thriller: Ein Forscher des fiktiven Unternehmens Helios Biotech wurde ermordet, eine experimentelle chemische Substanz namens NOVEX-3 ist verschwunden. Die Spur führt nach Wien. Die Teilnehmer werden als Agenten der „Special Operations Group“ (SOG) rekrutiert und müssen in drei Akten “ Briefing, Ermittlung, Zugriff “ die Substanz sicherstellen, bevor sie in die falschen Hände gerät.

Das Erlebnis dauert 60 bis 90 Minuten, führt rund zwei bis drei Kilometer durch den 1. Wiener Bezirk und ist auf Deutsch sowie Englisch verfügbar. Der Schwierigkeitsgrad liegt bei 3 von 5 “ Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Marktpositionierung und Ausblick

Secret Mission positioniert sich bewusst im Premiumsegment: Die Preise starten bei 89 Euro pro Person (6er-Team, Aktionspreis). Zielgruppen sind Freundesgruppen, Paare, Geburtstagsfeiern sowie Unternehmen, die nach einem unkonventionellen Teambuilding-Format suchen. Individuelle Termine für Firmen und größere Gruppen sind auf Anfrage möglich.

Neben NOVEX-3 befinden sich bereits mehrere weitere Erlebnisse in der Pipeline.

Über Secret Mission

Secret Mission ist ein Wiener Unternehmen, das immersive Erlebnisse an der Schnittstelle von Live-Theater, Escape Game und interaktivem Storytelling entwickelt. Secret Mission verbindet professionelle Schauspieler, exklusive Locations und filmreife Geschichten zu Erlebnissen, die sich anfühlen wie ein Film “ nur dass die Teilnehmer mittendrin sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Secret Mission Eventline DKS OG

Herr Michael Schabereiter

Sapphogasse 20/3

1100 Wien

Österreich

fon ..: +436701984234

web ..: https://secretmission.at

email : presse@secretmission.at

Das Wiener StartUp Secret Mission entwickelt Erlebnisse an der Schnittstelle von Live-Theater, Escape Game und interaktivem Storytelling “ mit professionellen Schauspielern und exklusiven Locations als Spielfeld.

Das Unternehmen entwickelt und produziert immersive Erlebnisse, die klassische Escape-Game-Konzepte mit professionellem Live-Theater verbinden. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass ein Erlebnis so präzise inszeniert sein sollte, dass Teilnehmer vergessen, dass es nicht real ist.

Was Secret Mission von herkömmlichen Escape Rooms unterscheidet, lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: professionell trainierte Schauspieler, die live und improvisiert auf die Entscheidungen der Teilnehmer reagieren; exklusive Locations “ von historischen Kirchengewölben bis zu unterirdischen Bunkern „, die eigens für jedes Erlebnis angemietet werden; und eine offene Spielwelt, in der sich die Teams frei durch die Wiener Innenstadt bewegen, statt in einem einzelnen Raum eingesperrt zu sein.

Jedes Erlebnis basiert auf einem professionell entwickelten Skript mit über 100 Seiten Umfang. Die Handlung verläuft nicht linear, sondern passt sich den Entscheidungen der Spieler an “ unterschiedliche Fragen, Verdächtigungen und Strategien führen zu unterschiedlichen Verläufen und Ausgängen.

Das erste Erlebnis: NOVEX-3

Mit dem Erlebnis NOVEX-3 hat Secret Mission sein Debüt vorgelegt. In diesem Krimi-Erlebnis schlüpfen Teams von zwei bis sechs Personen in die Rolle von Geheimagenten, die einen Mordfall aufklären und eine gestohlene experimentelle Substanz sicherstellen müssen. Das Erlebnis führt in drei Akten “ Briefing, Ermittlung, Zugriff “ durch den 1. Wiener Bezirk, dauert 60 bis 90 Minuten und wird von bis zu vier Schauspielern begleitet. Sie ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, der Schwierigkeitsgrad liegt bei 3 von 5.

Zielgruppen und Einsatzbereiche

Secret Mission richtet sich an Freundesgruppen, Paare, Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede sowie Unternehmen, die ein Teambuilding-Format abseits des Gewöhnlichen suchen. Individuelle Termine für Firmen und größere Gruppen werden auf Anfrage organisiert. Das Angebot ist im Premiumsegment positioniert.

Ausblick

Neben NOVEX-3 befindet sich bereits ein zweites Erlebnis mit dem Codenamen „TIEFSEE“ in Entwicklung “ ein ganztägiges Spezialerlebnis, das echte Tauchgänge mit einer Agenten-Story verbindet. Secret Mission versteht sich dabei nicht als Escape-Room-Anbieter im klassischen Sinn, sondern als Entwickler eines neuen Erlebnisformats, das Live-Entertainment, Stadtkultur und interaktives Storytelling zusammenführt.

Pressekontakt:

Secret Mission Eventline DKS OG

Michael Schabereiter

Sapphogasse 20/3

1100 Wien

fon ..: +436701984234

email : presse@secretmission.at

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