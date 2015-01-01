Zwei Konzerte, eine Nacht, eine Stadt: Istanbul begrüßt mehr als 140.000 Kunstliebhaber an einem Abend

Im Mai 2026 zeigte Istanbul erneut seine wachsende internationale Bedeutung und war innerhalb von nur zehn Tagen Gastgeber mehrerer großer Kultur und Sportveranstaltungen.

Das Finale der UEFA Europa League am 20. Mai war dabei ein wichtiges internationales Ereignis. Am 30. Mai war Istanbul außerdem Schauplatz von zwei Stadionkonzerten: Das Eröffnungskonzert von Kanye Wests Europatournee im Atatürk Olympiastadion sowie der spektakuläre Auftritt des legendären Tenors Andrea Bocelli im Besiktas Park Stadion lockten mehr als 140.000 Kunstliebhaber aus Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien und weiteren Regionen nach Istanbul.

Kanye West startete seine mit Spannung erwartete Europatournee in Istanbul mit seinem ersten Konzert überhaupt in Türkiye und zog Zehntausende Besucher aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Russland, Polen und der Golfregion an. Durch die Live Übertragung auf seinem offiziellen YouTube Kanal erreichte er weltweit Millionen weitere Zuschauer. Die Show hatte für den Auftritt in Istanbul eine speziell zusammengestellte Setlist sowie eine groß angelegte Bühnenproduktion und visuelle Effekte. Mit 118.000 Besuchern wurde das Konzert zu einem der größten Stadion Musikevents und zeigte einmal mehr, dass Istanbul auch Veranstaltungen dieser Größenordnung problemlos ausrichten kann.

Am selben Abend trat Andrea Bocelli im Rahmen seiner „Romanza – 30th Anniversary World Tour“ in der Stadt auf und zog rund 22.000 Besucher an. Zusammen brachten beide Konzerte an einem einzigen Abend 140.000 Musikliebhaber nach Istanbul.

Istanbuls Dynamik als globale Destination für Kultur und Sport setzt sich auch 2026 fort. Nach dieser außergewöhnlichen Musiknacht folgt ein voller Kalender mit internationalen Veranstaltungen. Im Juni stehen Auftritte von Scorpions, Pet Shop Boys, Megadeth, Alice Cooper, Tom Odell und Manowar auf dem Programm. Im Juli folgen Konzerte von Gorillaz und Ricky Martin. Im September treten unter anderem Black Coffee, LP und The Black Keys auf.

Die internationale Anziehungskraft Istanbuls wird auch durch große Sportveranstaltungen weiter gestärkt. Dazu gehören das Bosporus Schwimmrennen im August, die Volleyball Europameisterschaft der Frauen 2026 im August und September, die Tour of Istanbul und L’Étape Türkiye by Tour de France im September sowie die Presidential International Yacht Race von Oktober bis November.

Istanbul auf der Weltkarte

Die international breit berichteten Großveranstaltungen machen deutlich, dass Istanbul sich zunehmend als bedeutender Standort für internationale Sport, Kultur und Entertainment Events etabliert.

Dass Istanbul innerhalb kurzer Zeit mehrere Großveranstaltungen ausrichten und gleichzeitig Hunderttausende internationale Besucher empfangen kann, zeigt, wie gut die Stadt bei Infrastruktur, internationaler Anbindung und Gastfreundschaft aufgestellt ist.

Als eine der meistbesuchten Städte der Welt und als Verbindung zwischen Europa und Asien bietet Istanbul moderne Veranstaltungsorte, eine lange Geschichte und die Infrastruktur, die internationale Großveranstaltungen heute brauchen. Events dieser Größenordnung bringen immer wieder neue Besuchergruppen in die Stadt und machen Istanbul für internationale Gäste noch sichtbarer.

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