GoTürkiye veröffentlicht neue Mini-Serie „Cappadocia Fairytale“

GoTürkiye setzt seine internationale Storytelling-Kampagne fort und bringt die schönsten Reiseziele der Türkiye erneut auf die Bildschirme weltweit.

Nach dem Erfolg der vierten Mini-Serie „An Istanbul Story“, die mehr als 1,5 Milliarden Impressionen erzielte, ist nun die Fortsetzung „Cappadocia Fairytale“ auf den digitalen Kanälen von GoTürkiye gestartet. Bereits zehn Tage nach Veröffentlichung erreichte die Produktion mehr als 49,6 Millionen Impressionen und 44,3 Millionen Views.

Mit den GoTürkiye Original Mini-Series verfolgt die Türkiye einen modernen, emotionalen Ansatz in der internationalen Tourismuskommunikation. Statt klassischer Werbung stehen Geschichten, Charaktere und visuelle Erlebnisse im Mittelpunkt. Die neue Produktion „Cappadocia Fairytale“ entführt Zuschauer in die besondere Atmosphäre Kappadokiens und zeigt die Region von ihrer magischen Seite.

Die Kampagne läuft zeitgleich in 25 Ländern und zeigt internationalen die faszinierende Welt Kappadokiens.

Kappadokien als Kulisse einer mystischen Liebesgeschichte

„Cappadocia Fairytale“ führt die Zuschauer von der pulsierenden Atmosphäre Istanbuls in die mystische Landschaft Kappadokiens. Im Mittelpunkt stehen die einzigartigen UNESCO-Welterbestätten der Region mit ihren berühmten Feenkaminen, historischen Landschaften und beeindruckenden Ausblicken.

Die Schauspieler Ozan Akbaba und Sinem Ünsal sind wieder in ihren Rollen als Selim und Duru zu sehen. Nachdem sich die beiden Figuren bereits in „An Istanbul Story“ trotz vieler Gegensätze näherkamen, reisen sie nun für ihre Flitterwochen nach Kappadokien. Dort entwickelt sich ihre romantische Reise unerwartet zu einer geheimnisvollen Suche nach Wahrheit, Mut und Liebe. Mit zwei mysteriösen Metallschlüsseln geraten Selim und Duru in eine Welt voller Rätsel, verborgener Gesichter und verschlossener Türen.

Vor dieser Geschichte präsentiert die Serie einige der bekanntesten Orte Kappadokiens: die imposante Uçhisar Castle, das beeindruckende Red Valley, das berühmte Love Valley, antike unterirdische Städte und die weltbekannten Heißluftballons der Region. Jede Szene setzt die außergewöhnliche Landschaft eindrucksvoll in Szene.

Produziert wurde das Projekt von Ay Yapim. Das Drehbuch stammt von Kemal Hamamcioglu. Regie führte die mit einem International Emmy Award ausgezeichnete Hilal Saral.

GoTürkiye setzt auf internationales Storytelling

Mit Produktionen wie „Antalya Gambit“, „Istanbul My Love“, „Hidden Lover“ und „An Istanbul Story“ hat GoTürkiye in den vergangenen Jahren neue Wege in der internationalen Tourismuswerbung eingeschlagen. Statt klassischer Imagefilme setzt die Plattform gezielt auf hochwertige filmische Geschichten, um die unterschiedlichen Regionen Türkiyes emotional erlebbar zu machen.

Die Mini-Serien erreichten weltweit Millionen Zuschauer und trugen dazu bei, das internationale Tourismusimage der Türkiye neu zu positionieren. GoTürkiye plant, die Reihe auch künftig mit neuen Produktionen weiter auszubauen.

Parallel dazu hat sich GoTürkiye zu einer der erfolgreichsten offiziellen Tourismusmarken weltweit in den sozialen Medien entwickelt. Über acht große Plattformen hinweg erreicht die Marke inzwischen mehr als 20,8 Millionen Follower.

Der GoTürkiye YouTube-Kanal zählt mit 5,69 Millionen Abonnenten aktuell zum weltweit erfolgreichsten offiziellen Tourismuskanal eines Landes auf YouTube. Auch auf TikTok gehört GoTürkiye mit 5,6 Millionen Followern zu den führenden internationalen Tourismusaccounts. Auf Instagram belegt die Marke mit vier Millionen Followern den zweiten Platz unter den weltweit beliebtesten nationalen Tourismusaccounts.

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Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

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