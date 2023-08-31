Türkiye verzeichnet 9,2 Millionen internationale Besucher im ersten Quartal 2026

Neben einem Anstieg der Besucherzahlen um 4,2 % im ersten Quartal des Jahres verzeichnete die Tourismusdestination am Mittelmeer auch Einnahmen in Höhe von 9,9 Milliarden US-Dollar.

Der Minister für Kultur und Tourismus von Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, hielt in Istanbul eine Pressekonferenz ab, auf der er die Tourismuszahlen des Landes für die ersten drei Monate des Jahres 2026 bekannt gab. Türkiye verzeichnete einen Anstieg der internationalen Besucherzahlen um 4,2 % auf insgesamt 9,2 Millionen. Zudem meldete das Land beeindruckende Tourismuseinnahmen in Höhe von 9,896 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal, was ebenfalls einem Plus von 4,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Zahl der deutschen Besucher stieg im ersten Quartal 2026 um 18,4 % verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres.

Minister Ersoy erklärte: „Wir durchlaufen derzeit weltweit eine äußerst sensible Phase. Regionale Spannungen, geopolitische Entwicklungen, die negativen Auswirkungen von Konflikten sowie die daraus resultierenden Schwankungen im internationalen Reiseverkehr gehören zu den wichtigsten Faktoren, die den Tourismussektor direkt beeinflussen. Krisen können und werden in unserer Region immer auftreten; entscheidend ist jedoch, wie diese Phasen gemanagt werden. Im vergangenen Jahr standen wir vor ähnlichen globalen Entwicklungen und regionalen Unsicherheiten. Dennoch haben wir das Jahr 2025 mit 64 Millionen Besuchern und Tourismuseinnahmen in Höhe von 65,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die Zahlen zeigen deutlich, dass Türkiye nicht nur ein starkes Reiseziel ist, sondern auch über eine hohe Kompetenz im Krisenmanagement verfügt. Wir werden unseren Weg in diesem Jahr mit derselben Entschlossenheit und der gewonnenen Erfahrung fortsetzen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres konnten wir die Zahl der internationalen Besucher um 4,2 % auf 9,2 Millionen steigern, und unsere Tourismuseinnahmen erhöhten sich um 4,2 % auf 9,9 Milliarden US-Dollar. Wir beobachten Reservierungstrends, Stornierungen, Änderungen von Reiseplänen und das Verbraucherverhalten direkt vor Ort. So können wir nicht nur die aktuelle Situation analysieren, sondern auch marktspezifische, schnelle und wirksame Maßnahmen entwickeln.“

„Internationale Veranstaltungen in Türkiye unterstreichen die globale Anziehungskraft des Landes“

Minister Ersoy betonte außerdem, dass Türkiye, insbesondere Istanbul, bedeutende internationale Sport- und Kulturveranstaltungen ausrichtet und vorbereitet. Diese Großereignisse stärken den Ruf des Landes als verlässliches und attraktives globales Reiseziel. Ersoy sagte: „Istanbul wird ab 2027 mit dem Großen Preis Türkiyes in den Kalender der Formula 1 zurückkehren. Das Finale der UEFA Europa League Finals wird am 20. Mai in Istanbul ausgetragen. Die Stadien und Konzerthallen Istanbuls beherbergen Auftritte internationaler Stars, und wir sehen Zehntausende Besucher aus Europa, Russland, dem Nahen Osten und Asien, die für diese Veranstaltungen in unser Land reisen. Diese internationalen Events sind nicht nur Kultur- und Sportveranstaltungen; sie sind wichtige Hebel, die die globale touristische Präsenz unseres Landes stärken.“

In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die „durchschnittlichen Ausgaben pro Nacht der Besucher“ in Türkiye auf 102 US-Dollar, ein Anstieg von 2,8 %. Zum Vergleich: 2017 lag dieser Wert bei 68 US-Dollar und 2025 bei 99 US-Dollar. Im ersten Quartal 2026 waren die wichtigsten Quellmärkte für Türkiye Deutschland mit 678.000 Besuchern, die Russische Föderation mit 651.000 sowie Bulgarien mit 539.000 Besuchern.

Für Bilder: https://docs.tga.gov.tr/22c9zpo6

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842591

web ..: https://goturkiye.com/de

email : goturkiye@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 021186842591

email : goturkiye@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fortuna meldet für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung Qualitätsbestätigung im Fachbereich: rendech® Fliesenbohrer belegen Spitzenplatz in aktueller Auswertung