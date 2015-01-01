Türkiye: Wo aus Weltklasse Events prägende Erlebnisse werden

Türkiye entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Standort für internationale Kongresse, Meetings und Incentive-Reisen.

Gründe dafür gibt es viele: moderne Kongresszentren, gute Flugverbindungen, hochwertige Hotels und die Möglichkeit, Business und Freizeit miteinander zu verbinden. Die besondere Lage zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten macht das Land für internationale Veranstaltungen besonders attraktiv.

Auch 2025 war Türkiye Gastgeber mehrerer hochkarätiger internationaler Events. Dazu gehörten unter anderem das 14. Annual Advisory Forum of the Council of Europe Cultural Routes, der PATA Annual Summit sowie der Trip.com Global Summit. Die Veranstaltungen zeigten erneut, dass sich Türkiye längst als feste Größe im internationalen MICE-Markt etabliert hat.

Für 2026 stehen bereits die nächsten Großveranstaltungen auf dem Programm. Dabei setzt Türkiye nicht nur auf moderne Infrastruktur und große Hotelkapazitäten, sondern auch auf individuelle Erlebnisse rund um Meetings und Kongresse. Viele Veranstalter kombinieren Business-Termine inzwischen bewusst mit Kultur, Kulinarik oder Freizeitaktivitäten.

Große internationale Gipfel in Türkiye

Zu den wichtigsten Veranstaltungen des kommenden Jahres zählt die United Nations Climate Change Conference (COP31), die vom 9. bis 20. November in Antalya stattfinden wird. Außerdem richtet Türkiye am 7. und 8. Juli den NATO Summit in der Hauptstadt Ankara aus.

Mit diesen Veranstaltungen empfängt das Land erneut internationale Delegationen und politische Entscheidungsträger aus aller Welt. Gleichzeitig unterstreichen die Gipfel die Erfahrung von Türkiye bei der Organisation großer internationaler Events.

Auch im Sporttourismus bleibt Türkiye international präsent. Neben dem Finale der UEFA Europa League Final in Istanbul finden im Land zahlreiche weitere internationale Sportveranstaltungen statt – unter anderem in den Bereichen Radsport, Golf, Segeln und Ausdauersport.

Laufende Bemühungen zur Stärkung der weltweiten Präsenz der Türkei in der MICE-Branche

Um die Position im internationalen MICE-Markt weiter auszubauen, präsentiert sich Türkiye regelmäßig auf wichtigen Branchenveranstaltungen wie der IMEX in Frankfurt und Las Vegas oder der IBTM in Barcelona.

Darüber hinaus arbeitet das Land eng mit internationalen Organisationen wie der International Congress and Convention Association und der International Association of Professional Congress Organizers zusammen.

Istanbul: Das wirtschaftliche Zentrum der Türkei

Istanbul spielt im türkischen MICE-Tourismus weiterhin eine zentrale Rolle. Die Stadt verbindet internationale Erreichbarkeit mit moderner Infrastruktur, Geschichte und kultureller Vielfalt.

Mit den beiden internationalen Flughäfen IGA Istanbul Airport und Sabiha Gökçen Airport ist Istanbul zahlreiche Kongresszentren und außergewöhnliche Veranstaltungsorte – von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Locations direkt am Wasser.

Auch abseits von Meetings bietet die Stadt ein breites Angebot: UNESCO-Welterbestätten, Museen, moderne Kunst, Restaurants des MICHELIN Guide, Shopping und ein vielseitiges Nachtleben machen Istanbul zusätzlich attraktiv für internationale Gäste.

Laut aktuellen ICCA-Zahlen stieg die Zahl internationaler Kongresse in Istanbul 2025 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent. Landesweit lag das Wachstum bei 16 Prozent.

Auch 2026 werden wieder mehrere große internationale Kongresse in Istanbul stattfinden, darunter zwei bedeutende medizinische Fachkongresse mit insgesamt rund 13.500 Teilnehmern.

Antalya: Wirtschaftsstandort mit privilegiertem Klima am Mittelmeer

Neben Istanbul gehört auch Antalya zu den wichtigsten MICE-Destinationen des Landes. Die Stadt an der Türkischen Riviera bietet fast ganzjährig sonniges Wetter und verfügt über mehr als 300 Fünf-Sterne-Hotels sowie rund 175.000 Kongressplätze.

Antalya war bereits Austragungsort großer internationaler Veranstaltungen wie des G20-Gipfels und verbindet moderne Kongressmöglichkeiten mit Stränden, Golfplätzen, Wellnessangeboten und mediterraner Küche. Gleichzeitig eignet sich die Region ideal für sogenannte Bleisure-Reisen, bei denen Geschäftsreisen mit Urlaub kombiniert werden.

Die MICE-Kapazitäten der Türkei reichen über Istanbul und Antalya hinaus

Neben Istanbul und Antalya gewinnen auch andere Destinationen von Türkiye im Bereich Geschäftsreisen und Incentives an Bedeutung.

Bodrum hat sich vor allem im Luxussegment etabliert. Hochwertige Resorts, Restaurants des MICHELIN Guides, exklusive Bootstouren und direkte Flugverbindungen aus Europa machen die Region besonders attraktiv für Incentive-Reisen.

Izmir verbindet modernes Stadtleben mit historischem Erbe, guter Gastronomie und bekannten Weinregionen an der Ägäis.

Auch Cappadocia spielt im Bereich exklusiver Incentive-Reisen eine immer größere Rolle. Die außergewöhnliche Landschaft, Höhlenhotels und Heißluftballonfahrten bieten einen besonderen Rahmen für Meetings und Firmenveranstaltungen.

Link für Bildmaterial.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842591

web ..: https://goturkiye.com/

email : goturkiye@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 021186842591

email : goturkiye@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch BlackRock,Inc. Pavillon selbst entwerfen: Swiss Display mit 3D-Konfiguratoren und AR