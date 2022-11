Seitenkanalverdichter belüften Aquakulturen

Seitenkanalverdichter sorgen für Belüftung und Bewegung von Flüssigkeiten in Aquakulturen. Die Seitenkanalverdichter fördern das Wachstum und machen biologische Prozesseneffektiver / fördern Wachstum.

Das permanente Einblasen von Druckluft und das Ausströmen dieser Luft am Beckenboden, bringt Bewegung in die Flüssigkeiten der Becken. Die Zielstellung bei Aquakulturen ist dabei eine andere, als bei Tauchbecken der industriellen Fertigung. Seitenkanalverdichter der SKVTechnik helfen dabei.

Heute: Die Aquakultur

Bei Aquakulturen muss für eine fortwährende Umwälzung und Belüftung der Kultur gesorgt werden. Grund dafür ist der Bedarf und die Versorgung der Kultur mit Sauerstoff. Die Konzentration der im Becken befindlichen Nährlösung soll an allen Stellen gleichmäßig verteilt sein. Die Lebewesen der Aquakultur ernähren sich von der in der Lösung enthaltenen Nährstoffe. Seitenkanalverdichter sind nun in der Lage, im Dauerbetrieb Druckluft zu produzieren. Die Druckluft wird durch Rohr- oder Schlauchleitungen an den Boden der Flüssigkeitsbecken geleitet und dort über Ausströmersteine in feine Luftblasen zerteilt. Durch die ausströmende, aufsteigende Luft wird die Nährlösung in Bewegung gehalten und im Becken gleichmäßig verteilt. Außerdem wird die Flüssigkeit mit Sauerstoff angereichert. Die Aquakultur hat an jeder Stelle im Becken die gleichen Wachstumsbedingungen, da die Konzentrationen in der Nährlösung immer gleich sind.

Siehe Abbildung:

Hier sieht der Leser, dass die Druckluft der Seitenkanalverdichter am Boden des Beckens ausgeblasen wird. Die Luft wir vorher über Schlauch- oder Rohrsysteme an die Ausströmer geleitet und dort in kleinste Gasbläschen zerteilt. Die aufsteigenden Bläschen verwirbeln die Flüssigkeit und sorgen so für eine gleichmäßige Verteilung der Konzentration.

Im Folgebeitrag – Tauchbecken in der Industrie:

Empfehlung für geeigneten Seitenkanalverdichter:

Für die Förderung von Luft mittels eines Seitenkanalgebläses schlägt SKVTechnik heute beispielhaft eine SKV-210 m³/h |+220 mbar |-230 mbar | 1,6kW IE3 3phasig vor. Dieses Modell ist mit einem Drehstrommotor (3phasig) ausgestattet. Es sind auch Modelle mit 1phasigem Motor verfügbar. Damit erreicht die Maschine eine Volumenleistung von 210 m³/h oder einen Blasdruck von 220 mbar. Die Maschine hat eine Lieferzeit von 1 Woche innerhalb Deutschlands. Dies gilt für Bestellungen im SKVTechik Onlineshop. Die Lieferung ist für deutsche Kunden kostenreduziert. SKVTechnik bietet alle Seitenkanalverdichter – Kategorien an. Vom kleinen 0,2 kW Motor bis zum 36 kW Motor ist jeder gewünschte Maschinentyp erhältlich. Kunden überzeugen sich jetzt von den Vorteilen des Onlinekaufs bei SKVTechnik.

SKVTechnik – Onlineshop

Burgstr. 25

08523 Plauen

