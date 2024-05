Zeus North America Mining Corp. nimmt den Handel am OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Vancouver, British Columbia, 7. Mai 2024 / IRW-Press / Zeus North America Mining Corp. (vormals Umdoni Exploration Inc.) (CSE:ZEUS) (OTCQB:ZUUZF) (FRANKFURT:O92) (das Unternehmen oder Zeus) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten zugelassen wurde. Der OTCQB Venture Market wird von der OTC Markets Group Inc. betrieben. Die Stammaktien des Unternehmens können seit dem 30. April 2024 am OTCQB unter dem Kürzel ZUUZF gehandelt werden. Das Unternehmen hat außerdem die Berechtigung der Depository Trust Company (DTC) für seine in den Vereinigten Staaten gehandelten Stammaktien erhalten.

Zeus freut sich überdies, die Notierung seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel O92 bekannt zu geben. Im Rahmen seiner Expansion in die europäischen Investmentmärkte startete das Unternehmen offiziell am 17. April 2024 in den Handel an der FWB. Mit ihrem Status als bedeutender europäischer Börsenplatz spielt die Frankfurter Wertpapierbörse eine wichtige Rolle bei der Abwicklung von Handelsaktivitäten; rund 90 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wertpapiere laufen über sie. Unternehmen zielen mit einer Notierung an der FWB häufig darauf ab, die Zugänglichkeit für Aktionäre zu verbessern und Investitionsmöglichkeiten für ein globales Publikum von Investoren zu fördern.

Die Stammaktien des Unternehmens werden nach wie vor an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel ZEUS gehandelt.

Dean Besserer, seines Zeichens President und CEO des Unternehmens, sagt dazu: Die Notierungen in Frankfurt und am OTCQB mit der DTC-Berechtigung werden es Zeus ermöglichen, seine Aktionärsbasis in den USA und im Ausland zu verbreitern sowie den Bekanntheitsgrad und die Liquidität des Unternehmens zu erhöhen, während wir die Exploration unseres Portfolios an Kupfer- und Kupfer-Gold-Konzessionsgebieten in den USA, die sich zu 100 % in unserem Besitz befinden, vorantreiben.

Über den OTCQB

Der OTCQB bietet sich in der Frühphase und in der Entwicklung befindlichen US-amerikanischen und internationalen Unternehmen die Vorteile einer Börsennotierung in den USA. Der OTCQB unterstützt Unternehmen bei der Schaffung eines Mehrwerts für die Aktionäre mit dem Ziel, die Liquidität zu erhöhen und eine faire Bewertung zu erreichen.

US-Anleger können die aktuellen Finanzdaten und Level-2-Kurse in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen. Die Notierung des Unternehmens an der CSE und der Handel seiner Aktien am OTCQB tragen zu einer größeren globalen Präsenz bei und bieten Investoren einen hervorragenden Zugang zum Handel.

Über die Depository Trust Company

Die Depository Trust Company (DTC) ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation und ist als elektronische Clearingstelle für börsennotierte Unternehmen für die Abrechnung der getätigten Geschäfte zuständig. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch DTC zugelassen sind, gelten als DTC-berechtigt. Diese elektronische Methode der Wertpapierabwicklung beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Abwicklungsprozess für Investoren, die mit den Aktien des Unternehmens am OTCQB handeln.

Für das Board of Directors.

Dean Besserer

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.

Investor Relations:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com

Über Zeus North America Mining Corp.

Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 82 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 3.822,1 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Silver.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

