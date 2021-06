Seitenkanalverdichter der SKVTechnik helfen bei Abwasserbehandlung

Die Seitenkanalverdichter der SKVTechnik sind universell einsetzbar. SKVTechnik bietet bis zu 3 Jahren Gewährleistung für gewerbliche Kunden. Seitenkanalverdichter erzeugen Blasdruck oder Saugdruck.

Ein häufig vorkommender Anwendungsfall von Seitenkanalverdichtern der SKVTechnik ist der Einsatz zur Belüftung von Abwasserbecken. Ziel ist es hier, mit den vom Seitenkanalverdichter aufsteigenden Luftblasen, das Wasser in Bewegung zu bringen. Die Verwirbelung des Abwassers durch aufsteigende Luftblasen führt dazu, dass das Wasser mit Luftsauerstoff angereichert wird und für schadstoffabbauende Mikroorganismen bessere Lebensbedingungen geschaffen werden. Das klingt vielleicht zuerst etwas ungewöhnlich, wird aber in diesem Beitrag näher erklärt.

Was ist also das Geheimnis des Abbaus von Schadstoffen in Abwasserbehandlungsanlagen? Wie funktioniert die Reinigung unseres Abwassers mit Hilfe Mikroorganismen genauer?

SKVTechnik erklärt:

Im Abwasserbecken sind am Boden des Beckens Ausströmersteine angebracht, die die von den Seitenkanalverdichtern gelieferte Druckluft beim Ausströmen in das Wasser in winzige kleine Luftbläschen verteilen. Die an die Oberfläche steigenden Bläschen reißen das Wasser mit nach oben. Damit wird nach und nach eine kontinuierliche Strömung vom Boden des Beckens bis an die Oberfläche erzeugt. Das an der Oberfläche angekommene sauerstoffhaltige Wasser drückt das restliche Wasser an die Seiten, von dort aus strömt das Wasser wieder zurück zum Beckenboden. Ein Kreislauf entsteht und das Wasser im Becken wird umgewälzt.

Ein für die Reinigung des Abwassers wichtiger Effekt entsteht: Das Wasser wird durch die Luftblasen mit Luftsauerstoff angereichert. Dabei wird mehr Sauerstoff in das Wasser eingetragen, je kleiner die Luftblasen an den Ausströmersteinen am Beckenboden erzeugt werden. Der Grund hierfür ist auch an der Prinzipskizze zu erkennen. Während die Luftblasen vom Beckenboden an die Oberfläche steigen, wird an ihrer Blasenoberfläche Sauerstoffmoleküle in das Wasser gelöst. Der Sauerstoff, der sich in der Druckluft des Seitenkanalverdichters befand und jetzt in den Blasen im Wasser aufsteigt, löst sich im Wasser. Je größer jetzt die Oberfläche ist, die mit dem Wasser in Kontakt steht, desto größer ist auch die Abgabe von gelöstem Sauerstoff von den Luftblasen an das Wasser.

Was ist der Vorteil, wenn sich viel Sauerstoff im Wasser befindet?

Biologische Schadstoffe im Abwasser werden durch Mikroorganismen abgebaut. Diese

benötigen für ihren Stoffwechsel Sauerstoff. Einfach ausgedrückt ernähren sich die im Abwasserbecken befindlichen Mikroorganismen von den Verunreinigungen im Abwasser. Der durch die Mikroorganismen vollzogene Reinigungsvorgang funktioniert dabei besser, je besser der Stoffwechsel der kleinen Mikroorganismen funktioniert. Je mehr Sauerstoff sich im Abwasser befindet, desto besser funktioniert also der Abwasserreinigungsvorgang.

Wenn Kunden Wasser in Bewegung bringen wollen oder sogar Abwasser zu klären haben, dann ist die SKVTechnik mit ihren Seitenkanalverdichtern und mit Ihrer langen Erfahrung in Sachen Lufttechnik der richtige Ansprechpartner. SKVTechnik empfiehlt für den Einsatz in bis zu 2,80 Meter tiefen Becken folgenden Seitenkanalverdichter:

S2-2- 139 m³/h |2,2 kW |+400 mbar |-275 mbar |3phases

Der S2 ist mit einem doppelstufigen Verdichterrad ausgestattet und drückt mit gewaltigen 400 Millibar. Der Seitenkanalverdichter läuft im Dauerbetrieb und ist geräuscharm. Er besitzt einen energieeffizienten Dreiphasen Drehstrommotor und kommt mit drei Jahren Gewährleistung von der italienischen Herstellerfirma FPZ S.p.A. SKVTechnik kann dieses Modell uneingeschränkt empfehlen. Der Einsatz eines Ansaugfilters und eines Überdruckventils wird angeraten.

SKVTechnik ist Ansprechpartner und Anlagenpartner in allen Fragen rund um Seitenkanalverdichter und Ventilatoren. Kollegen sind seit 2012 im deutschen und europäischen Raum tätig und haben ihr Können bereits vielfach unter Beweis gestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : info@skvtechnik.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

