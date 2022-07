Seitenkanalverdichter – Schallreduktion durch Schallschutzhauben vom Hersteller

SKVTechnik berichtet: Einsatzgebiete von Schallschutzhauben für Seitenkanalverdichter. In diesem zweiten Beitrag wird intensiver über die Schallreduktion durch Schallschutzhauben beschrieben.

Seitenkanalverdichter können eine erhebliche Lärmbelästigung darstellen. Das muss nicht sein. Die Schallemission von Seitenkanalverdichtern lässt sie sich durch sogenannte Schallschutzhauben reduzieren. Schutzhauben umhausen Seitenkanalverdichter mit einer Haube und reduzieren so den emittierten Lärm. Die SKVTechnik vertreibt als Kooperationspartner der FPZ Italien Schallschutzhauben zu jedem FPZ Seitenkanalverdichter der angeboten wird.

Schallschutzhauben der SKVTechnik sind geeignet für Außeninstallationen. Schallschutzhauben reduzieren Geräusche um maximal dB(A). Sie sind mit elektrischem Axiallüfter zur Abführung der für Motor und vom Gebläse erzeugten Wärme ausgestattet. Lufteinlassgitter dienen der Belüftung.

Es gibt verschiedene Ausführungen:

Ausführung in Stahlblechkonstruktion.

Ausführung in Aluminiumblechkonstruktion.

Die Schutzhauben haben in der Regel sogenannte Faltdachöffnungen die es in einem Winkel von 90 Grad ermöglichen, den Gebläseeinbau / die Seitenkanalverdichter – Inspektion zu übernehmen. Sie sind im Inneren mit Polyurethanschaum (schalldämmende Material) ausgestattet. Die Lieferung erfolgt mit 4 Schwingungsdämpfern und Unterlegscheiben, um die Schallschutzhaube als Schrank mit Füßen aufzustellen.

o Die von der SKVTechnik angebotenen Schallschutzhauben sind palettierbar, stapelbar als Schrank und mit einer Lackierung in der RAL 9001 ausgeführt.

Kunden informieren sich auf der Website nach Schallschutzhhauben und den dazugehörigen Seitenkanalverdichtern.

Die Lieferzeiten betragen 1-2 Wochen innerhalb Deutschlands. Dies gilt für Bestellungen im SKVTechik Onlineshop.

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert.

