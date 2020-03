Seitenkanalverdichter zur Unterstützung von Reinigungs- und Verpackungsprozessen

Das heute beschriebene Salattauchbecken wird von B. Miller Maschinenbau GmbH aus Aspach hergestellt. SKVTechnik liefert die Seitenkanalverdichter zum Einblasen der Druckluft in das Sprudelbad. Das Spr

Seitenkanalverdichter blasen permanent Druckluft in das Wasser des Tauchbeckens der Salatwaschmaschinen und bringen damit das Waschwasser sprichwörtlich zum Brodeln. Das durch das blubbernde Wasser des Tauchbeckens geführte Gemüse wird von anhaftender Erde und Verschmutzung gereinigt und so für den Verkauf vorbereitet. Zur Reinigung im Salattauchbecken sind besonders Kopfsalat, Feldsalat, Salatgurken, Spinat oder Petersilie geeignet. Wenn Kunden zukünftig im Handel diese Produkte einkaufen, dann ist es möglich, dass sie durch Waschmaschinen der B. Miller Maschinenbau aus Aspach gereinigt und verpackt wurden. Seitenkanalverdichter der SKVTechnik haben dazu die Luft ins Tauchbecken gepresst.

Der Produktionsablauf ist folgender:

Die Pflanzen werden direkt in der Gemüsekiste gewaschen. Diese Tatsache macht den Waschvorgang effektiv, weil die Frucht direkt auf der Erntemaschine in die Transportkiste eingepackt werden und so zusätzliche Packvorgänge eingespart werden können. Zur Bedienung der Salatwaschmaschine ist lediglich eine Arbeitskraft notwendig, die die Beschickung mit ungewaschenem Salat auf der Vorderseite und die Entnahme des gewaschenen Gemüses auf der Rückseite übernimmt.

Der Mitarbeiter stellt die Gemüsekisten auf das Transportband und diese fahren mit dem Transportband unter Wasser in das mit Luft gespeiste Sprudelbad. Die Wasserumwälzung im Sprudelbad wäscht die Erde zwischen den Pflanzenblättern heraus. Wenn die Transportkisten mit dem Gemüse das Sprudelbad durchquert haben, werden die Pflanzen nachträglich mit Frischwasser gespült.

Je nach Verunreinigungsgrad des Gemüses und je nach Gemüseart ist die Geschwindigkeit des Transportbandes variabel einstellbar. Der Anwender kann also auf unterschiedliche Verschmutzungsgrade und Pflanzenarten reagieren und die Maschine daraufhin anpassen. Der Seitenkanalverdichter bläst immer mit vollem Druck in das Tauchbecken ein, damit eine möglichst starke Verwirbelung des Wassers stattfindet und eine schnelle und effektive Reinigung der Pflanzen pro Zeiteinheit erfolgt. Mit der abgebildeten Maschine können bis zu 400 Gemüsetransportkisten pro Stunde gewaschen werden.

Wie funktieniert das Salattauchbecken genau?

Die gesamte Bearbeitungsstrecke in der Maschine ist mit einem Transportband versehen. Das Transportband nimmt die Salatkisten auf und fördert sie in ein Tauchbecken, bringt also die Kisten unter Wasser in ein Waschbecken. Durch die Länge des Beckens und die Transportgeschwindigkeit des Transportbandes bedingt, ist die Aufenthaltsdauer der Gemüsekisten unter Wasser, länger oder kürzer. Die Transportgeschwindigkeit des Transportbandes kann durch den Bediener beeinflusst werden. Der Bediener kann also auf verschiedene Verschmutzungsgrade und unterschiedliche Pflanzenarten reagieren. Im Tauchbecken angekommen wird jetzt der entscheidende Waschvorgang ausgeführt. Ein Seitenkanalverdichter drückt Luft durch ein Rohrsystem und verschiedene Ausströmerstellen in das Wasser des Tauchbeckens. Die aufsteigenden Luftblasen setzen das Wasser, ähnlich wie wenn es kocht, in Bewegung. Das blubbernde Wasser wäscht am Salat anhaftende Erde oder sonstige Verschmutzung ab. Dieser Vorgang dauert an, so lange sich die Salatkiste im Tauchbecken befindet. Am Ende des Tauchbeckens führt das Transportband die Salatkisten wieder hoch, über die Wasseroberfläche. Dort wird der Salat noch einmal mit Frischwasser abgespritzt. Der Mitarbeiter entnimmt den gereinigten Salat mit den Transportkisten vom Transportband.

SKVTechnik empfiehlt einen geeigneten Seitenkanalverdichter:

Für die Erzeugung von Druckluft für die oben beschriebene Salatwaschmaschine mittels eines Seitenkanalgebläses schlägt SKVTechnik heute eine S3-1-219-2,2kW-3 vor. Dieses Modell ist mit einem Drehstrommotor (3phasig) ausgestattet. Es sind auch Modelle mit 1phasigem Motor verfügbar. An den in ca. 0,50 m liegender Tiefe verbauten Ausströmersteinen im Tauchbecken der Salattauchmaschine sind pro Stunde insgesamt ca. 175 m³ Luft zu erwarten. Diese Luftmenge hält das Wasser ordentlich in Bewegung und erzeugt ein gutes Umspülen des zu waschenden Salates.

Die S3 ist eine italienische Maschine und erreicht eine Volumenleistung von 219 m³/h mit geöffneter Drosselklappe und einen maximalen Blasdruck von 250 mbar. Die Maschine hat eine Lieferzeit von einer Woche innerhalb Deutschlands. Dies gilt für Bestellungen im SKVTechik Onlineshop. SKVTechnik bietet alle Seitenkanalverdichter – Kategorien an. Vom kleinen 0,2 kW Motor bis zum 36 kW Motor ist jeder gewünschte Maschinentyp erhältlich. Kunden überzeugen sich jetzt von den Vorteilen des Onlinekaufs bei SKVTechnik.

