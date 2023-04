Selbstständig mit der richtigen Berufung: So machst du den Unterschied aus!

Die Selbstständigkeit kann ein großer Schritt sein, aber für viele Menschen ist es eine lohnende Entscheidung!

Zunächst einmal ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was man wirklich will und welches Thema einem am Herzen liegt. Eine Selbstständigkeit, die auf einer bloßen Idee oder einer kurzfristigen Motivation beruht, wird selten langfristig erfolgreich sein.

Es braucht eine Vision, ein großes Ziel, das erreicht werden soll. Diese Vision sollte realistisch und zugleich herausfordernd sein. Sie hilft dabei, den Fokus zu behalten und eine klare Richtung zu geben.

Doch im ersten Schritt geht es darum, die eigene Berufung zu finden. Manchmal ist es ein Prozess des Ausprobierens und des Lernens, um herauszufinden, was wirklich passt. Man sollte sich fragen, was man gerne tut, welche Fähigkeiten und Stärken man hat und wie man damit anderen helfen kann. Es ist auch wichtig, herauszufinden, was einem nicht liegt, um sich nicht in eine falsche Richtung zu bewegen.

Es gibt zahlreiche Vorteile für Unternehmer, die ihrer Berufung folgen und ein Unternehmen aufbauen, das auf ihren Leidenschaften und Talenten aufgebaut ist.

Motivation

Menschen, die ihrer Berufung folgen, haben eine tiefere Motivation, ihre Arbeit zu erledigen, da sie die Arbeit lieben, die sie tun. Sie sind weniger anfällig für Burnout und Erschöpfung, da sie ihre Arbeit nicht als Belastung empfinden, sondern als Erfüllung. Diese intrinsische Motivation sorgt auch für höhere Arbeitsmoral und Effektivität.

Zufriedenheit

Erfolg im Beruf ist oft eng mit der persönlichen Zufriedenheit verbunden. Wenn jemand in einem Bereich arbeitet, der nicht seiner Berufung entspricht, wird er oder sie sich höchstwahrscheinlich nicht so erfüllt fühlen wie jemand, der in seiner Berufung arbeitet. Wenn Unternehmer ihre Arbeit als erfüllend empfinden, steigert dies ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden.

Kreativität

Menschen, die ihrer Berufung folgen, sind oft kreativer und einfallsreicher in ihrer Arbeit. Da sie ihre Arbeit lieben, sind sie bereit, neue Wege zu finden, um ihre Arbeit zu verbessern oder neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Diese Kreativität kann ihnen auch dabei helfen, in einem Markt wettbewerbsfähiger zu sein und innovative Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln.

Authentizität

Wenn Unternehmer ihrer Berufung folgen, sind sie authentischer und selbstbewusster in ihrer Arbeit. Sie müssen sich nicht als jemand anderes ausgeben oder versuchen, sich an eine bestimmte Vorstellung von Erfolg anzupassen. Sie können sich selbst sein und ihre Persönlichkeit in ihre Arbeit integrieren. Dies schafft eine Verbindung zu ihren Kunden und stärkt ihr Markenimage.

Erfolg

Unternehmer, die ihrer Berufung folgen, haben oft eine höhere Chance auf Erfolg, da sie eine Leidenschaft für ihre Arbeit haben und bereit sind, hart zu arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Sie haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich in einem Markt zu etablieren, da sie ihre Kunden besser verstehen und ihre Produkte oder Dienstleistungen auf deren Bedürfnisse abstimmen können.

Doch die wichtigsten Vorteile, die du hast, wenn du mit deiner Berufung selbständig wirst, sind genau die Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, zu arbeiten und sich trotzdem frei zu fühlen. Willst du das auch?

Die Herausgeber des neuen INTU magazins haben eine Plattform gegründet, auf der bewusste Menschen Premium-Inhalte zu den Themen Berufung, Bewusstsein, Wahrnehmung und Intuition finden. Alles das ohne Esoterik.

