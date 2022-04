Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Du bist neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen?

Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.

Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.

Dein Nutzen:

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:

Tätigkeiten

Kontrollhandlungen

prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:

Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei

ungewöhnlichen,

komplexen und

auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

Risikomanagement-System nach §4 GwG:

Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung

Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG

Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

Form und Inhalt der Verdachtsmeldung

Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

