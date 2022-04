Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen online buchen

Welche Kompetenzen benötigst du als Geschäftsführer?

Mit dem Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen online buchen erlernst du die wichtigsten Geschäftsführer-Kompetenzen:

Geschäftsführer-Kompetenz zu Unternehmensplanung und Liquiditätsplanung

Auf welche Stellschrauben kommt es bei der Unternehmens-, Finanz- und Liquiditätsplanung an?

Bilanz-Wissen kompakt aufbereitet und auf den Punkt gebracht. So kannst du Bilanzen schneller lesen und interpretieren.

Haftung des Geschäftsführers – 7 Pflichten als Geschäftsführer, die du unbedingt wissen musst.

Der GmbH-Geschäftsführervertrag: Welche Regelungen sollten zwingend getroffen werden?

Tipp zur 5 Jahres-Frist: Nachhaftung als Geschäftsführer gezielt begrenzen.

Sicherer Umgang mit dem Arbeitsrecht als GmbH-Geschäftsführer

Das Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. B04.

Zielgruppe für das Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen online buchen

Geschäftsführer, Vorstände und Prokuristen

Fach- und Führungskräfte, welche sich auf die neue Aufgabe in der Geschäftsführung optimal und zielgerichtet vorbereiten wollen.

Nachfolger, neu bestellte Geschäftsführer oder Vorstände, die ihre Management- und Führungstechniken auf den aktuellsten Stand bringen möchten.

Dein Nutzen mit dem Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen

1.Tag Unternehmensplanung für Geschäftsführer

Bilanzen richtig lesen und besser verstehen

Aktiv steuern mit der Finanz- und Liquiditätsplanung

2. Tag Compliance & Geschäftsführer-Haftung

Risikostrategie und Compliance-Management

Haftung des Geschäftsführers – Pflichten und Risiken

Geschäftsführervertrag: Das müssen Sie wissen

3.Tag Führung: Impulse für Geschäftsführer

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Agile Zielvereinbarungen mit OKR

Programm 1. Seminartag zum Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen

Agile Unternehmensplanung: Check + Change + Act

Entscheidende Kennzahlen im Controlling und in der Bilanzanalyse:

Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag und Umsatzrentabilität?

Die drei Schritte einer soliden Jahresplanung!

Erkennen von Stärken, Schwächen und Fehlentwicklungen

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

S+P Tool: Unternehmens- und Budgetplanung

S+P Check: Die wichtigsten Kennzahlen für Geschäftsführer

Bilanzen richtig lesen und besser verstehen!

Bilanzen und GuV richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

Goldene Bilanz- und Finanzierungsregeln

Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating aktiv steuern?

Aktiv Steuern mit der Finanz- und Liquiditätsplanung

Mindestanforderungen an die strategische und operative Finanz- und Liquiditätsplanung

Neue Sorgfaltspflichten des Geschäftsführers bei Zahlungsstockungen und drohender Zahlungsunfähigkeit

Programm 2. Seminartag

Risikomanagement: Von der Risikostrategie bis zum Aufbau eines Compliance-Systems

Wirecard & Co.: Neue Compliance-Pflichten für Geschäftsführer

Mindestanforderungen an das Risikomanagement:

Welche Sorgfaltspflichten müssen Geschäftsführer und Aufsichtsrat zwingend erfüllen?

Tax-Compliance: Haftungsrisiken für Geschäftsführer

Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs

Haftung des Geschäftsführers – Pflichten und Risiken

Welche Ansprüche können gegen den Geschäftsführer geltend gemacht werden?

Die 7 wichtigsten Pflichten des Geschäftsführers im Überblick

Besonderheiten im Konzern – Haftungsrisiken des Cash-Pooling

16-Punkte-Check der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Geschäftsführervertrag – Geschäftsordnung – Satzung

Von der Bestellung bis zur Abberufung als Geschäftsführer

Worauf muss ich als Fremd-Geschäftsführer zwingend achten?

Informations- und Beschlusspflichten als Geschäftsführer

Compliance-Pflichten im Arbeitsrecht

Rechte und Pflichten im Arbeitsrecht

Tipps zur Vermeidung von kostspieligen Fehlern

Von der Kündigung eines Mitarbeiters bis zur Stilllegung einer Abteilung

Programm 3. Seminartag

Überzeugend Führen im digitalen Wandel

Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

Situationsbeurteilung und angemessener Führungsstil

Unterscheidung der Mitarbeitertypen nach DISG-Konzept

Hochleistungs-Teams stellen spezielle Anforderungen an die Führungskraft

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

Wie kommuniziere ich schwierige Themen und Kritik?

Agile Zielvereinbarungen mit OKR

Objectives und Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle: Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Was ändert sich mit OKR?

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräch

Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

Aufgaben, Rechte und Pflichten im Griff mit dem Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen

Mit dem Seminar GmbH-Geschäftsführer Basis-Wissen wirst du top informiert zu den Rechten, Pflichten und Aufgaben des GmbH Geschäftsführers. Mit den folgenden 14 Punkten kannst du als GmbH-Geschäftsführer prüfen, ob du bereits alle Aufgaben und Pflichten im Griff hast.

§ 43 GmbHG regelt die Haftung des GmbH Geschäftsführers. Danach haftet der GmbH Geschäftsführer bei folgenden Verstößen:

Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.

Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden.

Insbesondere sind sie zum Ersatz verpflichtet, wenn den Bestimmungen des § 30 zuwider Zahlungen aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögen der Gesellschaft gemacht oder den Bestimmungen des § 33 zuwider eigene Geschäftsanteile der Gesellschaft erworben worden sind. Auf den Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in § 9b Abs. 1 entsprechende Anwendung. Soweit der Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft erforderlich ist, wird die Verpflichtung der Geschäftsführer dadurch nicht aufgehoben, dass dieselben in Befolgung eines Beschlusses der Gesellschafter gehandelt haben.

Die Ansprüche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in fünf Jahren.

Tipp: Prüfe deinen GmbH Geschäftsführervertrag. Eine Verkürzung der fünfjährigen Verjährungsfrist nach Ausscheiden als Geschäftsführer ist möglich.

Die Aufgaben und Pflichten des GmbH Geschäftsführers ergeben sich insbesondere aus § 46 GmbHG. Dort sind die nicht delegierbaren Entscheidungsbefugnisse der Gesellschafter geregelt.

Die Gesellschafter entscheiden über

die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses

die Offenlegung eines Einzelabschlusses nach internationalen Rechnungslegungsstandards (§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs) und über die Billigung des von den Geschäftsführern aufgestellten Abschlusses;

die Billigung eines von den Geschäftsführern aufgestellten Konzernabschlusses;

die Einforderung der Einlagen;

die Rückzahlung von Nachschüssen;

die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen;

die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern sowie die Entlastung derselben;

die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung;

die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb;

die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführer zu führen hat.

Entsprechende Gesellschafterbeschlüsse sind durch den GmbH Geschäftsführer vorzubereiten. Mit dem Seminar Geschäftsführer Basiswissen erhältst du einen klaren Fahrplan zu deinen Aufgaben als Geschäftsführer und zu deinen Pflichten gegenüber der Gesellschaft und den Gesellschaftern.

Neben dem Seminar Geschäftsführer haben sich die Teilnehmer auch für folgende Seminare interessiert:

Online Schulung Compliance für Geschäftsführer und Prokuristen

Online Lehrgang Zertifizierter Geschäftsführer (S+P)

E-Learning Geschäftsführer Basis-Wissen

Das Seminar Geschäftsführer Basis-Wissen online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. B04.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kita-Kinder geben Karl Lauterbach fantasievolle Tipps zur Corona-Bekämpfung