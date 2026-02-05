SeniorenLebenshilfe bietet ihren Service in Bärenklau an: Frau Petra Krasemann hilft Senioren in ihrem Alltag

Petra Krasemann ist unsere neue Lebenshelferin in Bärenklau. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Bärenklau, 05.02.2026. Seit vielen Jahren unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen. Hunderte Lebenshelfer:innen ermöglichen Tag für Tag Senioren einen würdevollen und selbstbestimmten Lebensabend zu Hause. Nun hilft auch Petra Krasemann als weitere Lebenshelferin in Oberkrämer tatkräftig bei allen gewöhnlichen und besonderen Tätigkeiten des täglichen Lebens und fungiert als vertrauensvolle Bezugsperson vor Ort.

Die vorpflegerische Versorgungslücke wird von Lebenshelfer:innen geschlossen

Schon vor der Pflegebedürftigkeit benötigen viele ältere Menschen Unterstützung im Alltag. Der Haushalt will erledigt werden, Einkaufstaschen werden immer schwerer und wichtige Termine außer Haus können allein nur noch mit großer Anstrengung eingehalten werden. Angehörige kennen oft die Herausforderungen und Bedürfnisse ihrer Liebsten gar nicht im Detail, denn aus Scham wird nicht ausreichend um Hilfe gebeten und niemand soll „unnötig“ belastet werden. Leider wirkt sich dieses Verschweigen oft auf das allgemeine Wohlbefinden der Senioren aus.

Diese Versorgungslücke erkannte das Ehepaar Carola und Benjamin Braun vor mehr als zehn Jahren und schaffte mit der Gründung der SeniorenLebenshilfe vorpflegerische Abhilfe. Hunderte Lebenshelfer erleichtern seitdem älteren Menschen in ganz Deutschland die Hausarbeit, helfen beim Einkaufen, fahren „ihre“ Seniorinnen und Senioren zu wichtigen Terminen und gestalten mit ihnen die Freizeit. Dieser vielseitige Seniorenservice ergänzt die Angebote der Pflegedienste und entlastet Betroffene und deren Angehörige spürbar.

Wie unterstützen die Lebenshelfer:innen genau?

Eine vielseitige Hilfe im Haushalt, eine achtsame Einkaufsbegleitung, aber auch eine sichere Stütze beim gewohnten Spaziergang – das bieten die Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe. Welche konkreten Tätigkeiten ein:e Lebenshelfer:in übernimmt und begleitet, hängt von den Wünschen, Herausforderungen und Besonderheiten der Senior:innen ab. Manche wünschen sich Entlastung für bestimmte Aufgaben des täglichen Lebens, eine andere Person möchte insgesamt den Haushalt abgeben, eine dritte sehnt sich nach Gesellschaft. Alles ist möglich.

Die Lebenshelfer:innen greifen da unter die Arme, wo sie wirklich gebraucht werden, und lernen ihre Senioren so kennen, dass diese sich gesehen, verstanden und optimal betreut fühlen. Die geschulten Seniorenbegleiter:innen erledigen auch Büroarbeiten, fahren ihre Senioren mit dem eigenen Auto zu Terminen oder klären wichtige Belange mit Ärzten oder Behörden. Auch motivieren sie zu einer erfüllenden Freizeit, hören zu und haben immer ein liebes Wort parat. Aus diesen besonderen Arbeitsbeziehungen entwickeln sich oftmals echte Freundschaften.

Frau Petra Krasemann engagiert sich als Seniorenbegleiterin in Bärenklau und Umgebung

Frau Krasemann verfügt über mehrere Jahrzehnte an Berufserfahrung – stets dem Wohlergehen anderer Menschen gewidmet. So arbeitete sie direkt nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem Landgasthof und anschließend viele Jahre in der Gastronomie auf Kreuzfahrtschiffen und in der Schweiz. Danach war sie für viele Jahre im Getränkevertrieb einer großen Brauerei tätig. Immer war sie dem Menschen zugewandt. Nebenberuflich strebte sie eine emotionale Bindung zu ihren Kund:innen an und ließ sich daher zur freien Rednerin ausbilden.

Inspiriert durch das Vorbild ihrer Eltern entschied sich Frau Krasemann, sich in Zukunft mehr auf die Arbeit mit Senior:innen zu konzentrieren. So gelangte sie schließlich zur SeniorenLebenshilfe, die sie ab jetzt tatkräftig als Lebenshelferin unterstützt. Ihre Empathie, ihre Zugewandtheit und ihr Führungstalent kommen ihr in dieser Arbeit zugute, und so bietet sie „ihren“ Senior:innen einen ganzheitlichen, professionellen Service.

Hinter der SeniorenLebenshilfe steht die Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe wurde vor rund 15 Jahren von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet. Der Träger der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH. Diese unterstützt Senioren vielseitig in ihrem Alltag. Damit ältere Menschen sich lange Zeit in ihrem eigenen Zuhause wohlfühlen können, werden sie kompetent und liebevoll von den Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe betreut – und von ihnen ins Herz geschlossen.

Die Lebenshelfer:innen sind dabei selbstständige Franchisenehmer und organisieren sich ihren Tätigkeitsbereich nach eigenen Stärken und Vorlieben sowie nach den Wünschen und Bedürfnissen der älteren Menschen.

Damit noch mehr Seniorinnen und Senioren den persönlichen Betreuungsservice der SeniorenLebenshilfe nutzen können, werden immer weitere Lebenshelfer:innen in ganz Deutschland gesucht. Interessierte können sich gern an das familiäre Team der SeniorenLebenshilfe wenden und sich beraten und begleiten lassen.

Kontakt

Petra Krasemann

Am Wiesenweg 7

16727 Oberkrämer OT Bärenklau

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Münchner FinTech XP618 fordert Fondsmanager mit KI-Plattform heraus