seo-textagentur.at – 90% der Unternehmen haben den falschen Website-Content, da dieser niemals Top-Suchmaschinen-Rankings erreicht. SEO ist mittlerweile mehr als eine schnelle Seite, ein paar Texte und Links. In der Regel kommen über lediglich 20% der Keywörter eines Themas 80% des Traffics. Diese zentralen Fokus-Keywörter gilt es zu identifizieren, um dann damit holistische Content-Seiten mit den richtigen Kernthemen aufbauen zu können.

Laufendes Bloggen macht in der Regel leider wenig Sinn, da die meisten Blogbeiträge nicht ordentlich in den Suchmaschinen-Rankings performen. SEO mit Sales-Fokus geht anders: Als organischer Traffic-Funnel fungiert ein systematisch aufeinander abgestimmtes Bündel an untereinander vernetzten Themenseiten. Diese gilt es dann laufend zu pflegen, und durch interne und externe Optimierungsmaßnahmen in den Google-Suchmaschinen-Rankings entsprechend nach vorne zu pushen.

Seit dem Google-Helpful-Content-Update muss man Content und damit auch SEO neu denken. Der SEO-Standard der Zukunft sind die Google E-A-T-Prinzipien (SEO-Technik, Content-Entwicklung und fortlaufende Offpage-Markensignale als untrennbare Trust-Einheit). Alles weiterführenden Informationen finden sich ab sofort auch auf: https://seo-textagentur.at/

