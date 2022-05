Sernova verpflichtet führende US-PR-Firma für den Gesundheitssektor, um Bekanntheitsgrad seiner Technologie zur potenziellen „funktionellen Heilung“ von Typ-1-Diabetes zu erhöhen

Sernova nimmt an mehreren US-Konferenzen mit Schwerpunkt Gesundheitswesen teil

London, Ontario, den 5. Mai 2022 – Sernova Corp. (TSX-V:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA:PSH), ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung einer potenziellen funktionellen Heilung von Typ-1-Diabetes (T1D) und anderen chronischen Erkrankungen wie Hämophilie A und Schilddrüsenerkrankungen konzentriert, gab heute bekannt, dass es an mehreren bevorstehenden Konferenzen der US-Gesundheitsbranche und Investorenkonferenzen teilnehmen wird. Nähere Angaben zu den Konferenzen finden Sie weiter unten.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es LifeSci Communications (lifescicommunications.com), eine weltweit agierende Kommunikations- und Marketingagentur mit Sitz in New York, die sich auf Life Science und Medizintechnik konzentriert, verpflichten konnte. LifeSci Communications wird Sernova dabei unterstützen, sein Profil durch strategische Kommunikation sowie Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern und zu verbessern.

Sernova arbeitet auch mit dem Tochterunternehmen LifeSci Advisors LLC (www.lifesciadvisors.com) zusammen, einem führenden Beratungsunternehmen für Investor Relations, das Life-Science-Unternehmen betreut und institutionelle Kommunikation für Investoren und Kapitalmarktaufklärungsdienste zur Unterstützung der Ziele des Unternehmens auf den US-Kapitalmärkten anbietet.

Angesichts der zahlreichen voranschreitenden Kooperationen in unserer Pipeline und dem wachsenden Interesse an unserer branchenführenden Plattform für therapeutische Zelltherapien – bestehend aus immungeschützten therapeutischen Zellen und unserem proprietären Medizinprodukt Cell Pouch – als potenzielle funktionelle Heilung für verschiedene Patientengruppen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Bekanntheitsgrad unserer einzigartigen Zelltherapie und beispiellosen klinischen Ergebnisse zu erhöhen, einschließlich der Demonstration der fortgesetzten und seit über zwei Jahren andauernden Insulinunabhängigkeit bei unserem fortgeschrittensten Patienten der T1D-Studie der Phase 1/2, im Gegensatz zu den klinischen Rückschlägen mehrerer unserer Wettbewerber, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova.

Bevorstehende Präsentationen für die US-Gesundheitsbranche und institutionelle Investoren

Veranstaltung: –Roth Capitals Canada Corporate Access Day

Datum: –17.Mai 2022

Format: –Unternehmenspräsentation und 1×1-Treffen mit institutionellen Investoren

Ort:—New York, NY

Veranstaltung: –H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference

Datum: –24. bis 25. Mai 2022

Format: –Unternehmenspräsentation und 1×1-Treffen mit institutionellen Investoren

Ort: —Miami Beach, FL

Veranstaltung:–Truist Securities Cell Therapy Symposium

Datum: –28. Juni 2022

Format: –Panel-Experte und Diskussionen

Ort: —New York, NY

Über Sernova

Sernova entwickelt zelltherapeutische Lösungen für die regenerative Medizin unter Verwendung eines Medizinprodukts (Cell Pouch) und immungeschützter therapeutischer Zellen / Gewebe (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen), um die Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern. Die Behandlung erfolgt durch die zelluläre Produktion von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Über das von Sernova entwickelte Cell Pouch-System (Zelltherapie-Plattform)

Die Cell Pouch, als Teil des Cell Pouch-Systems, ist eine neuartige, proprietäre, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Nach der Implantation verbindet sich das Gerät mit dem Gewebe und bildet äußerst vaskularisierte, natürliche Gewebekammern für die Transplantation sowie Funktion von therapeutischen Zellen, die dann Proteine bzw. Hormone freisetzen, die zur Behandlung der jeweiligen Erkrankung erforderlich sind.

Bei Diabetes-Studien mit kleinen und großen Tieren konnte die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Cell Pouch in Verbindung mit therapeutischen Zellen bestätigt werden. Außerdem konnte in einer kanadischen First-in-Human-Studie nachgewiesen werden, dass das Gerät beim Menschen ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen schafft. Sernova führt derzeit eine klinische Phase-1/2-Studie an der University of Chicago durch, deren erste ermutigende Zwischenergebnisse auf mehreren internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investoren und Analysten

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

christopher.barnes@sernova.com

Tel: 519-902-7923

Corey Davis, Ph.D.

Managing Director

LifeSci Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

Tel: 212-915-2577

www.sernova.com

Medien

Elizabeth Miller, M.D.

LifeSci Communications

emiller@lifescicomms.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell für und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“ verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System und/oder verwandte Technologien des Unternehmens durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig bzw. überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, zusätzliche ergänzende Technologien zu lizenzieren; die Fähigkeit, Kollaborationen durchzuführen; die Fähigkeit, im Rahmen seiner Kollaborationsaktivitäten Kollaborationsvereinbarungen abzuschließen; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; und die inhärenten Risiken, die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbunden sind. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sernova Corp.

Philip Toeikis

700 Collip Circle, Ste 114

N6G 4X8 London

Kanada

email : info@sernova.com

Pressekontakt:

Sernova Corp.

Philip Toeikis

700 Collip Circle, Ste 114

N6G 4X8 London

email : info@sernova.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kunstdrucke & Poster „on-demand“ bei Kunstbilder-Galerie.de CULT Food Science schließt Aktientauschvereinbarung mit Cella Food Systems ab