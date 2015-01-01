Servitex bündelt Expertise: Wissenschaftlicher Beirat erarbeitet neue Handlungsempfehlungen

Vertreter aus der Branche und der Wissenschaft analysierten Wäschereien, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Trends in der Hotellerie. Anschließend wurden konkrete Empfehlungen entwickelt.

Der wissenschaftliche Beirat von Servitex, einem Verbund inhabergeführter Wäschereien, hat Anfang Dezember 2025 zu seiner jüngsten Strategietagung im Hotel SANA Berlin zusammengefunden. Dabei wurden richtungsweisende Empfehlungen in Bezug auf die weitere Entwicklung des textilen Dienstleistungsnetzwerks für die Hotellerie erarbeitet. In einem interdisziplinären Diskurs mit Experten aus den Bereichen Hotellerie, Wäschereien, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie Human Relations vertieften die Teilnehmenden zentrale Themen wie technologische Innovationen, ökologische Verantwortung sowie die Stärkung der personellen Beziehungen im Verbund.

Der Beirat, welcher sich aus etablierten Persönlichkeiten wie Prof. Dr. h.c. Stephan Gerhard (Hotellerie-Experte), Prof. Dr. Sandra Rochnowski (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin/Nachhaltigkeit & Hotelmanagement), Rolf Heimann (Textilpionier, Institut für Angewandte Nachhaltigkeit), Dipl. Pol. Olga Heuser (digitale Transformation & KI) und Dr. Geert Böttger (CINET) zusammensetzt, brachte seine gebündelte Expertise ein, um Servitex strategisch für die Zukunft zu positionieren. Darüber hinaus nahmen als Gäste Vertreter wichtiger Partnerhotels und Wäschereien teil, darunter Dirk Alexander Rehanek von Pro-Cure-Solutions, Tanja Grüber von den Tristar Hotels, Stefanie Ketterer von Premier Inn sowie Führungskräfte der Gesellschafterbetriebe Wäscherei Diener, Max Stich Bremen, Fliegel Textilservice und die Servitex-Geschäftsführung selbst.

Im Fokus des intensiven Austauschs standen mehrere Themengebiete. Die Teilnehmenden erarbeiteten dabei unter anderem folgende Lösungsansätze: Zukunftsgerichtete Szenarien für RFID-gestützte Logistikprozesse, CO? und Reduktionsstrategien entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette. Aber auch die Bedeutung der persönlichen Beziehungen zwischen Wäschereien und Hoteliers wurden diskutiert sowie entsprechende innovative Ansätze zur Mitarbeiterbindung und -entwicklung in textilen Dienstleistungsunternehmen vorgelegt.

Im Rahmen des Treffens formulierten die Beiratsmitglieder konkrete Handlungsempfehlungen, die Servitex als strategischem Partner der Hotellerie ein profiliertes Zukunftsbild verleihen. Neben der fortschreitenden Digitalisierung sollen nachhaltige Waschverfahren, CO?-Bilanzen für alle beteiligten Standorte und eine stärkere Einbindung der Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse zentrale Treiber der weiteren Entwicklung sein. Aber auch strategische Punkte, wie beispielsweise den gesamten Textilverbund verstärkt als Arbeitgebermarke zu etablieren, kamen zur Sprache sowie eine damit verbundene Umsetzung von Maßnahmen.

Der wissenschaftliche Beirat betonte außerdem, dass nur durch eine ganzheitliche Betrachtung aller Dimensionen – Technologie, Umwelt, Mensch – eine langfristige Zukunftssicherheit gewährleistet werden könne.

Servitex-Geschäftsführer Rolf Slickers zeigt sich überzeugt: „Die Erkenntnisse unseres Beirats sind für uns unverzichtbar. Sie helfen uns, strategisch präzise zu handeln, die Zukunft aktiv mitzugestalten und echten Mehrwert für unsere Gesellschafter und Partnerhotels zu schaffen.“ Prof. Dr. Sandra Rochnowski ergänzt: „Was wir heute beschlossen haben, ist nicht nur eine Vision, sondern ein Fahrplan. Ein strategisch beratender Beirat dieser Qualität ist in unserer Branche einzigartig und ich bin dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit.“

Mit dieser Tagung unterstreicht Servitex erneut seine Rolle als Impulsgeber im textilen Dienstleistungssektor der Hotellerie: Der Verbund setzt nicht nur auf Effizienz und technologische Modernität, sondern auch auf Nachhaltigkeit und starke, werteorientierte Beziehungen.

Fotoquelle: Björn-Arne Eisermann

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



