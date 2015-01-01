Servitex fördert Nachwuchs in der Hotellerie: Fünf Studierende erhalten Zugang zum upnxt Festival

Der Verbund textiler Dienstleister baut sein Engagement aus und will den Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft stärken – in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR).

In diesem Jahr ermöglicht Servitex mehreren Studierenden die Teilnahme an dem upnxt Hospitality Festival in Berlin. Das Eventformat hat sich seit seiner Gründung als innovative Networking- und Innovationsplattform etabliert, die „Hospitality Enthusiasts“ aus allen Generationen und Segmenten der Branche zusammenbringt. Mit der Initiative soll gezielt Nachwuchskräften frühzeitig Zugang zu Branchenveranstaltungen, Netzwerken und aktuellen Zukunftsthemen der Hotellerie ermöglicht werden. Die Auswahl der Studierenden erfolgt durch Prof. Dr. Sandra Rochnowski von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), die unter anderem den dualen Studiengang Tourismusmanagement mit Schwerpunkt Hotelmanagement verantwortet und auf nachhaltigen Tourismus spezialisiert ist.

Die Idee hierzu entstand aus einer spontanen Einladung im vergangenen Jahr: „Ich habe 2024 kurzfristig eine Hotelfachauszubildende zum upnxt Festival eingeladen. Die junge Frau hat sich nicht nur sehr über die Teilnahme gefreut, sondern die Chance entsprechend genutzt. Daraus ist der Gedanke entstanden, solche Möglichkeiten künftig nicht dem Zufall zu überlassen, sondern systematisch Nachwuchstalente einzubinden“, erklärt Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH. „Wir werden daher in diesem Jahr fünf Studierenden den Zugang zu upnxt ermöglichen.“

Bereits zuvor hatte Servitex eine Studentin der HWR Berlin zum Lodging Outlook der Cornell Hotel Society eingeladen. Für das Unternehmen ist der Austausch mit der akademischen Welt inzwischen ein fester Bestandteil der eigenen Nachhaltigkeits- und Innovationsstrategie. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sandra Rochnowski, die Servitex nicht nur als wissenschaftliche Partnerin begleitet, sondern auch als Mitglied des Beirats in Nachhaltigkeitsfragen unterstützt. Darüber hinaus hat sie gemeinsam mit Studierenden bereits mehrere praxisnahe Projekte mit dem Servitex-Gesellschafter Fliegel Textilservice umgesetzt.

Die Zusammenarbeit mit der HWR Berlin ist als klassischer Win-win-Ansatz angelegt. Studierende erhalten Zugang zu realen Projekten aus der Unternehmenspraxis, die sie für Abschluss- oder Masterarbeiten nutzen können. Gleichzeitig profitieren Partnerunternehmen von wissenschaftlicher Expertise und neuen Perspektiven, etwa bei nachhaltigen Geschäftsmodellen oder der doppelten Wesentlichkeitsanalyse.

Auch Prof. Dr. Sandra Rochnowski sieht in der Kooperation ein Beispiel für gelungenen Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Branche: „Für unsere Studierenden sind praxisnahe Projekte und der direkte Austausch mit Unternehmen enorm wertvoll. Veranstaltungen wie das upnxt Festival ermöglichen ihnen Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Hospitality-Industrie und helfen, frühzeitig Netzwerke aufzubauen.“

Carl Gregor von Hollen, Prokurist bei Fliegel Textilservice, unterstreicht die strategische Bedeutung solcher Initiativen für die Branche: „Die Zukunft der Hotellerie wird auch davon bestimmt, inwieweit es gelingt, junge Talente frühzeitig für die Vielfalt der Branche zu begeistern und ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen können dabei einen wichtigen Beitrag leisten.“

Mit der Einladung der Studierenden zum upnxt Hospitality Festival will Servitex genau diesen Dialog zwischen Praxis, Wissenschaft und Nachwuchs fördern und gleichzeitig Impulse für die nächste Generation von Fach- und Führungskräften in der Hospitality-Industrie setzen.

Das upnxt Hospitality Festival bringt jährlich Entscheider, Innovatoren und Branchenexperten der deutschsprachigen Hotellerie zusammen. Die Ausgabe 2026 findet am 23. und 24. Juni im silent green Kulturquartier in Berlin statt und widmet sich aktuellen Zukunftsthemen der Hospitality-Branche.

Fotoquelle: Mike Auerbach

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Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

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