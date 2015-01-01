  • Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik und RFID

    Fliegel Textilservice, seit über 30 Jahren Partner der Marken- und Individualhotellerie, investiert umfassend in moderne Technologien und nachhaltige Strukturen.

    BildIn letzten fünf Jahren hat das Mitglied des Verbunds textiler Dienstleister für Technik, Gebäude und Mitarbeitende insgesamt rund 20 Millionen Euro investiert. Das inhabergeführte Unternehmen baut nun zur Erweiterung eine Halle auf dem Berliner Gelände. Fliegel Textilservice setzt darüber hinaus in allen Betrieben auf den Einsatz von Robotik sowie RFID-Systemen. Damit werden neue Standards in der textilen Vollversorgung für das Gastgewerbe geschaffen.

    Neubau in Berlin als Zukunftsprojekt

    Der Berliner Betrieb wird erweitert um ein modernes Gebäude mit Tiefgarage, Lagerung der Expedition für Poolwäsche sowie 19 Zimmer für die Unterbringung auswärtiger Mitarbeiter. Elemente wie Balkone, Dachbegrünung, Photovoltaikanlage und Wärmepumpe machen darüber hinaus den Bau zu einem Musterprojekt energieeffizienten Bauens. Das Investitionsvolumen liegt hier bei rund dreieinhalb Millionen Euro.

    RFID und Robotik revolutionieren Abläufe

    Ein nicht unwesentlicher Teil der im Umlauf befindlichen Wäsche ist bereits mit RFID-Chips ausgestattet. Fliegel wird die innerbetrieblichen Abläufe technisch so weit anpassen, dass jedes Textil verfolgt und an jeweiligen Arbeitsstationen gelesen werden kann. Hoteliers profitieren damit von lückenloser Transparenz, exakter Bestandsführung, automatisierter Abrechnung sowie einer präzisen Steuerung der Versorgung – von der Abholung bis zur Anlieferung. Ergänzend kommen Robotersysteme zum Einsatz: Spezialisierte Maschinen falten Hand- und Duschtücher. Das erhöht die Effizienz, reduziert Fehler und sichert eine gleichbleibend hohe Qualität. Der Betriebsablauf wird mit Hilfe von Kameras überwacht, da bei den modernen Fertigungsmethoden eine individuelle Überprüfung durch einen Mitarbeiter nur äußerst eingeschränkt möglich ist.
    „Das Unmögliche möglich machen – genau dafür steht Fliegel. Soll heißen: Wo andere Hindernisse sehen, wollen wir Lösungen schaffen“, betont Carl Gregor von Hollen, Prokurist der Fliegel Textilservice Holding. „Unsere Investitionen in Robotik, RFID und moderne Gebäudestrukturen zeigen, dass wir nicht nur technische Herausforderungen wie die Absenkung einer Produktionshalle meistern, um eine neue GZ-Anlage zu installieren, sondern auch die Hotellerie mit zukunftsweisenden Lösungen versorgen. Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit gehen bei uns Hand in Hand.“
    Bei der GZ-Anlage handelt es sich um eine Eingabemaschine für große Wäscheteile, die eingeklammert werden, um sie maschinell und schonend direkt in die Mangel einführen zu können. Fliegel Textilservice Geschäftsführer Daniel Tarczynski fügt hinzu: „Unsere Kunden erwarten weit mehr als saubere Wäsche. Sie brauchen einen verlässlichen Partner, der flexibel reagiert und höchste Standards erfüllt. Genau hier setzen wir an: Fliegel verbindet Qualität, Sicherheit und Innovationskraft zu einem Gesamtpaket, das Hotels stärkt und Gästen ein spürbar besseres Erlebnis bietet. Es geht nicht darum, im Preiswettbewerb mitzuhalten, sondern echte Mehrwerte zu schaffen.“

    Investition in Energieversorgung und Betriebssicherheit

    Parallel dazu hat Fliegel drei neue Kesselhäuser in Betrieb genommen. Diese Investition sorgt für eine stabile, energieeffiziente Dampfversorgung, die für die hohen Hygiene- und Verfügbarkeitsstandards unverzichtbar ist. Für Hotels bedeutet das: maximale Versorgungssicherheit selbst bei Spitzenlasten oder unerwarteten Störungen.

    Qualität und Hygiene als Markenzeichen

    Fliegel setzt kompromisslose Hygiene um: Ein 90-Grad-Waschverfahren garantiert thermische Desinfektion und bietet Hotels eine verlässliche Hygienegarantie. Ergänzend prüft ein hauseigenes Textillabor die Bestände, optische Kontrollen sichern die Qualität. Der 24/7-Kundenservice und die wissenschaftlich begleitete Nachhaltigkeitsstrategie unterstreichen den Anspruch des Unternehmens.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Servitex GmbH
    Herr Rolf Slickers
    Weserstraße 118
    12059 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00
    web ..: http://www.servitex.de
    email : info@servitex.de

    Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.
    Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

    www.servitex.de

    Pressekontakt:

    Wolf. Communication by Wolf-Thomas Karl
    Herr Wolf-Thomas Karl
    Schulhausstrasse 3
    8306 Brüttisellen

    fon ..: +41 76 4985993
    web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
    email : mail@wolfthomaskarl.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice erstellt CO?-Bilanzen für alle Standorte
      Ein Meilenstein für nachhaltiges Wirtschaften: Als eines der ersten Unternehmen der Wäschereibranche hat Fliegel Textilservice eine umfassende CO?-Bilanzierung für sämtliche Standorte abgeschlossen....

    2. Vorbildlicher Arbeitgeber: Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice als Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet
      Der inhabergeführte Wäschereidienstleister mit Sitz in Deutschland und Polen wurde kürzlich von der polnischen Arbeitsschutzbehörde als "Arbeitgeber des Jahres" ausgezeichnet....

    3. Fliegel Textilservice Holding ernennt Jörg Müller zum Prokuristen
      Nach seiner 15-jährigen Tätigkeit als General Manager im Hotel Fürstenhof in Leipzig, steuert Jörg Müller künftig den Vertrieb und die Koordination zwischen den sieben Standorten des Unternehmens....

    4. Servitex will Wäscherei- und Hotelbranche mit RFID-Technologie revolutionieren
      Fliegel Textilservice Nord, Mitglied des Wäschereiverbunds Servitex, setzt bereits auf RFID-Technologie, um Hoteliers einen besseren Service sowie mehr Effizienz im Rahmen der Textilpflege zu bieten....

    5. Service für die Hotellerie aus einer Hand: Servitex erweitert Kooperation mit Wäschereien aus der DACH-Region
      Grenzübergreifend agierende Hotelgruppen wie die Ruby Hotels sollen durch die Zusammenarbeit mit Wäschereipartnern des Textilverbunds Servitex aus Österreich und der Schweiz profitieren....

    6. Nachhaltige Mietwäsche für die Hotellerie: Servitex setzt auch in Österreich auf ökologischere Textilien
      Der Verbund textiler Dienstleister kooperiert in Österreich mit VIENNA Textilservice, um der Hotellerie länderübergreifend ein vollumfänglich nachhaltiges Mietwäschekonzept anbieten zu können....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.