Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik und RFID

Fliegel Textilservice, seit über 30 Jahren Partner der Marken- und Individualhotellerie, investiert umfassend in moderne Technologien und nachhaltige Strukturen.

In letzten fünf Jahren hat das Mitglied des Verbunds textiler Dienstleister für Technik, Gebäude und Mitarbeitende insgesamt rund 20 Millionen Euro investiert. Das inhabergeführte Unternehmen baut nun zur Erweiterung eine Halle auf dem Berliner Gelände. Fliegel Textilservice setzt darüber hinaus in allen Betrieben auf den Einsatz von Robotik sowie RFID-Systemen. Damit werden neue Standards in der textilen Vollversorgung für das Gastgewerbe geschaffen.

Neubau in Berlin als Zukunftsprojekt

Der Berliner Betrieb wird erweitert um ein modernes Gebäude mit Tiefgarage, Lagerung der Expedition für Poolwäsche sowie 19 Zimmer für die Unterbringung auswärtiger Mitarbeiter. Elemente wie Balkone, Dachbegrünung, Photovoltaikanlage und Wärmepumpe machen darüber hinaus den Bau zu einem Musterprojekt energieeffizienten Bauens. Das Investitionsvolumen liegt hier bei rund dreieinhalb Millionen Euro.

RFID und Robotik revolutionieren Abläufe

Ein nicht unwesentlicher Teil der im Umlauf befindlichen Wäsche ist bereits mit RFID-Chips ausgestattet. Fliegel wird die innerbetrieblichen Abläufe technisch so weit anpassen, dass jedes Textil verfolgt und an jeweiligen Arbeitsstationen gelesen werden kann. Hoteliers profitieren damit von lückenloser Transparenz, exakter Bestandsführung, automatisierter Abrechnung sowie einer präzisen Steuerung der Versorgung – von der Abholung bis zur Anlieferung. Ergänzend kommen Robotersysteme zum Einsatz: Spezialisierte Maschinen falten Hand- und Duschtücher. Das erhöht die Effizienz, reduziert Fehler und sichert eine gleichbleibend hohe Qualität. Der Betriebsablauf wird mit Hilfe von Kameras überwacht, da bei den modernen Fertigungsmethoden eine individuelle Überprüfung durch einen Mitarbeiter nur äußerst eingeschränkt möglich ist.

„Das Unmögliche möglich machen – genau dafür steht Fliegel. Soll heißen: Wo andere Hindernisse sehen, wollen wir Lösungen schaffen“, betont Carl Gregor von Hollen, Prokurist der Fliegel Textilservice Holding. „Unsere Investitionen in Robotik, RFID und moderne Gebäudestrukturen zeigen, dass wir nicht nur technische Herausforderungen wie die Absenkung einer Produktionshalle meistern, um eine neue GZ-Anlage zu installieren, sondern auch die Hotellerie mit zukunftsweisenden Lösungen versorgen. Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit gehen bei uns Hand in Hand.“

Bei der GZ-Anlage handelt es sich um eine Eingabemaschine für große Wäscheteile, die eingeklammert werden, um sie maschinell und schonend direkt in die Mangel einführen zu können. Fliegel Textilservice Geschäftsführer Daniel Tarczynski fügt hinzu: „Unsere Kunden erwarten weit mehr als saubere Wäsche. Sie brauchen einen verlässlichen Partner, der flexibel reagiert und höchste Standards erfüllt. Genau hier setzen wir an: Fliegel verbindet Qualität, Sicherheit und Innovationskraft zu einem Gesamtpaket, das Hotels stärkt und Gästen ein spürbar besseres Erlebnis bietet. Es geht nicht darum, im Preiswettbewerb mitzuhalten, sondern echte Mehrwerte zu schaffen.“

Investition in Energieversorgung und Betriebssicherheit

Parallel dazu hat Fliegel drei neue Kesselhäuser in Betrieb genommen. Diese Investition sorgt für eine stabile, energieeffiziente Dampfversorgung, die für die hohen Hygiene- und Verfügbarkeitsstandards unverzichtbar ist. Für Hotels bedeutet das: maximale Versorgungssicherheit selbst bei Spitzenlasten oder unerwarteten Störungen.

Qualität und Hygiene als Markenzeichen

Fliegel setzt kompromisslose Hygiene um: Ein 90-Grad-Waschverfahren garantiert thermische Desinfektion und bietet Hotels eine verlässliche Hygienegarantie. Ergänzend prüft ein hauseigenes Textillabor die Bestände, optische Kontrollen sichern die Qualität. Der 24/7-Kundenservice und die wissenschaftlich begleitete Nachhaltigkeitsstrategie unterstreichen den Anspruch des Unternehmens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



Pressekontakt:

Wolf. Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung Neues Vorstandsteam für die HSMA Deutschland e.V. erfolgreich gewählt