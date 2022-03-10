Neues Vorstandsteam für die HSMA Deutschland e.V. erfolgreich gewählt

Die Vorstände Christian von Rumohr, Alexandra Weber und Christian Stein-Kalesky starten ihre Aufgabe mit klarer Vision für Innovation, Vernetzung und Nachwuchsförderung in der Hotellerie.

Die Mitglieder der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) haben im Rahmen einer ordentlichen Sitzung in Hamburg ein neues Vorstandsteam gewählt. Mit Christian von Rumohr, Direktor des The Liberty Hotels Bremerhaven als Präsident, Alexandra Weber, ab 1. Oktober 2025 Director Property Relation Optimization bei Best Western Hotels Central Europe als stellvertretende Präsidentin und Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe bei tristar Hotels als Schatzmeister übernehmen erfahrene Hoteliers die Leitung des Verbands. Zugleich verabschiedet sich die HSMA mit großem Dank von den bisherigen Vorständen Zeév Rosenberg als Präsident, Uwe Krohn als geschäftsführender Vorstand und Schatzmeister sowie Mitglied im Expertenkreis Sales und Fabian Engels als stellvertretenden Präsidenten der HSMA Deutschland e.V., die sich nicht erneut zur Wahl aufgestellt haben.

Das Trio hat den Verband in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und zu seiner heutigen Sichtbarkeit sowie Relevanz aktiv beigetragen: „Wir sind unseren bisherigen Vorständen außerordentlich dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leidenschaft für die Hotellerie. Sie haben die HSMA zu einem Verband weiterentwickelt, der heute als Innovationsmotor und starke Stimme unserer Branche wahrgenommen wird. Wir freuen uns darüber hinaus, sie weiterhin als Mitglieder in unseren Reihen zu wissen. Uwe Krohn übernimmt außerdem weiterhin ein Ehrenamt in einer unserer Expertenkreise“, erklärt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Das neue Vorstandsteam will sich unter dem Motto „United Skills of Hospitality“ klar positionieren. Ihr Ziel: Die HSMA soll sich noch stärker als Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung, Nachwuchsförderung und Innovationskraft etablieren.

„Die HSMA begleitet bereits seit Jahren den Wandel in der Hotellerie und schafft konkrete Mehrwerte für ihre Mitglieder – durch praxisnahen Wissenstransfer, starke Netzwerke sowie Impulse für die Nachwuchsförderung. Wir verstehen uns als Heimat für alle, die an den Schnittstellen von Sales, Marketing, Distribution, Revenue Management und HR & Employer Branding die Zukunft unserer Branche aktiv gestalten wollen. Genau darin liegt unsere DNA und hier unterscheiden wir uns somit bewusst von anderen Organisationen. Wir sind als Verband zukunftsgerichtet, verbindend und gestaltend“, fügt Christian von Rumohr, Präsident der HSMA Deutschland e.V., hinzu.

Mit Schwerpunkten wie Vernetzung und Wissenstransfer, transparenter Kommunikation, Begleitung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Kooperationen mit anderen Verbänden, Förderung von Nachwuchs und Diversität sowie Stärkung der Branchensichtbarkeit stellt das neue Vorstandsteam die Weichen für die kommenden Jahre.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

