Neues Vorstandsmitglied für die HSMA Deutschland e.V.: Hotelier Fabian Engels verstärkt Präsidium

Der General Manager des River Loft Hotel & SPA folgt auf David-Friedemann Henning von den Big Mama Hotels.

Der Hotelier Fabian Engels wurde satzungsgemäß bis zur nächsten Wahl zum stellvertretenden Präsidenten der HSMA Deutschland e.V. ernannt. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Hotellerie wird der ausgebildete Hotelfachmann und Absolvent eines MBA-Studiengangs die strategische Ausrichtung des Verbandes maßgeblich mitgestalten.

„Ich möchte den Austausch von Wissen, Ideen und Best Practices weiter fördern und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft mitentwickeln. Mir ist bewusst, dass die Vielfalt unserer Mitglieder und Fachvorstände eine unserer größten Stärken ist und ich werde alles daransetzen, diese Vielfalt zu nutzen, um gemeinsam zu wachsen und voneinander zu lernen. Besonders reizvoll an der Aufgabe im Verband ist, die Interessen aller Mitglieder zu vertreten und gleichzeitig die Innovationskraft sowie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche zu stärken“, so Fabian Engels.

Zeèv Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V., ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Fabian Engels im Vorstand der HSMA Deutschland e.V. willkommen zu heißen. Mit seiner fundierten Fachkenntnis und seinem innovativen Denken wird er wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unseres Verbandes und der gesamten Branche liefern. Gemeinsam werden wir darüber hinaus die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation in der Hotellerie weiter vorantreiben und unsere Mitglieder bestmöglich unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich auch noch einmal recht herzlich bei David-Friedemann Henning für seine tatkräftige Unterstützung im Vorstand.“

Der Gründer von Big Mama Hotels – der zuvor dieses Ehrenamt bekleidete – bleibt auch nach Ausscheiden aus dem Präsidium dem Verband als aktives Mitglied erhalten.

Fabian Engels sammelte seine beruflichen Erfahrungswerte bei den Hilton Hotels, der Lindner Hotels AG, den Althoff Hotels und zuletzt im Europäischen Hof Hamburg. Im August 2022 eröffnete er als General Manager das River Loft Hotel & Spa in Brunsbüttel. In den Funktionen als Hoteldirektor, Regionaldirektor und Vice President durchlief er unterschiedliche Managementebenen. Der gebürtige Bonner und Vater eines Sohnes ist darüber hinaus ein vielseitig interessierter Hotelexperte: Neben der Leitung eines exklusiven Hotels übernimmt er unter anderem Funktionen als Mediator, Ausbilder, Dozent sowie als Trainer innerhalb der Branche. Besonders wichtig ist ihm zudem die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden, die er gerne bei selbstgekochten Mahlzeiten und Gesellschaftsspielen verbringt.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

