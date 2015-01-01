Servus Österreich: CPN startet durch

Das erfahrene IT-Netzwerk bietet seine Leistungen auch in Österreich an – inklusive persönlicher Betreuung

Hamburg, Eisenstadt, im März 2026 – Ab sofort können österreichische Systemhäuser, IT-Fachhändler und Dienstleister von den umfassenden Leistungen des IT-Netzwerks CPN profitieren. Vor Ort steht ihnen IT-Expertin Ulli Koch als direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung.

„Gemeinsam sind wir stärker: IT wird immer anspruchsvoller und der Austausch von Wissen und Erfahrungen ist wichtiger denn je“, davon ist die Burgenländerin überzeugt. Sie kann dabei auf langjährige Kontakte und ihr gewachsenes Branchen-Know-how zurückgreifen: „Seit 15 Jahren veranstalte ich IT-Händler-Stammtische in Österreich. Mit CPN als professionellem Partner können wir künftig ein deutlich umfangreicheres Angebot bieten: Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Termine in Salzburg und Wien!“

Seit 2003 ist CPN als Netzwerk für Systemhäuser und IT-Fachhändler in Deutschland aktiv. Jetzt geht CPN Österreich auf Wachstumskurs – die ersten Mitglieder nutzen bereits das breite Spektrum an Vorteilen.

Der gewachsene Verbund unterstützt seine Mitglieder dabei, wirtschaftlicher einzukaufen und Hersteller- und Partnerzugänge effizienter zu nutzen – und dabei zugleich ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Neben Vergünstigungen durch optimierte Einkaufskonditionen und Kickbacks profitieren IT-Systemhäuser und Fachhändler von speziellen Services. So sorgt die CPN-Variante von ITscope für einen besseren Marktüberblick. Weitere Rahmenverträge bestehen u.a. in den Bereichen Leasing, Ankaufservice und Garantieverlängerungen. Das Netzwerk hilft zudem bei der Professionalisierung von Marketing, Vertrieb und Management. Immer im Fokus steht der persönliche Kontakt auf Augenhöhe. Networking, Wissenstransfer und die Pflege der Community sind essenzielle Werte. Mit Events, Stammtischen und Kongressen fördert CPN zudem auch den persönlichen Austausch der Mitglieder untereinander.

„Unsere Erfahrung, unsere Services und vor allem unsere Hersteller- und Distributionskontakte bringen unseren Mitgliedern täglich echte Wettbewerbsvorteile“, sagt Tobias Schulte-Ostermann, Geschäftsführer von CPN. „Wir werden das Netzwerk auf bewährten Strukturen und bestehenden Rahmenverträgen in Österreich aufbauen. Wir freuen uns auf weitere Mitglieder, die unser Netzwerk gemeinsam mit uns gestalten wollen. Sie sind herzlich eingeladen unser Angebot ausführlich zu testen.“

Mit an Bord ist Nikolai Wisotzky, Head of Business Development bei CPN. Er ist unter anderem für die Rahmenverträge zuständig und steht daher im engen Austausch mit Lieferanten, Herstellern und Kooperationspartnern, um das Portfolio für die österreichischen Mitglieder kontinuierlich weiter auszubauen.

Die kommenden Stammtisch-Events von CPN Österreich finden am 27. Mai in Salzburg und am 14. Oktober in Wien jeweils ab 18 Uhr statt. Anmeldungen sind bereits möglich.

Weitere Informationen zu CPN in Österreich sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.cpn-netzwerk.at/

Über CPN

CPN ist das Netzwerk für Systemhäuser und IT-Fachhändler in Deutschland und Österreich mit über 150 Mitgliedern an mehr als 200 Standorten. Schwerpunkte der Arbeit sind die Vernetzung mit Lieferanten, Herstellern, Kooperationspartnern und anderen CPN Mitgliedern, die Optimierung der Marktbedingungen jedes einzelnen sowie Marketingdienstleistungen. Geschäftsführer ist Tobias Schulte-Ostermann. Firmensitz ist in Hamburg. CPN ist eine Tochter des Byteclubs.

Über den BYTECLUB

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, CPN, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services, FLS, Flötotto CZ und Mission Five gehören aktuell insgesamt zehn starke Eigenmarken und Beteiligungen zum Byteclub. Damit deckt die Unternehmensgruppe an über 50 Standorten sämtliche Produkte und Dienstleistungen für alle IT-Bereiche ab. Der Fokus der einzelnen Marken liegt auf Bereichen wie IT-Solutions, IT-Network, Consulting, Commerce, Marketing oder Support und Repair. Gewerbliche Grosskunden, mittelständische und kleine Unternehmen oder private Endverbraucher werden dabei mit der entsprechenden Marke adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke, Mathias Harms und Max Eggert zusammen, Firmensitz ist Hamburg.

