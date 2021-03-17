Shenzhen veröffentlicht Chinas ersten umfassenden Index für urbane Entwicklung, UIS

Am 30. Januar wurde am Veranstaltungsort der 10. Shenzhen-Hongkong Bi-City Biennale für Urbanismus/Architektur die „Shenzhen Urban Index Agenda (UIS)“ weltweit vorgestellt.

Das gemeinsam von Institutionen, darunter dem Liaowang Institute unter der Nachrichtenagentur Xinhua, entwickelte Projekt zielt darauf ab, der Welt die urbanen Entwicklungserfahrungen Shenzhens aus 45 Jahren rasanten Wachstums zugänglich zu machen, um globale Herausforderungen der Urbanisierung anzugehen. Die Agenda erhielt fachliche Unterstützung von international anerkannten Organisationen wie UN-Habitat und dem Centre for Liveable Cities in Singapur.

Im Gegensatz zu traditionellen, ranglistenorientierten Indizes basiert UIS auf einer „menschenorientierten“ Philosophie und konzentriert sich auf die Fragen, „welcher Zukunft sich eine Stadt nähert“ und „wie sie sich in Richtung einer besseren Zukunft entwickeln kann“. Das entwickelte Indikatorensystem „6+19+50+X“ umfasst sechs zentrale Wertdimensionen, 19 Sekundärdimensionen, 50 spezifische Indikatoren sowie eine offene „X“-Kategorie für zukünftige Erweiterungen und Iterationen. Darüber hinaus beinhaltet es Komponenten wie den Agenda-Rahmen, die Methodik der „Drei Weisheiten der Menschenorientierung“, Fallstudien und Dialogplattformen und schlägt damit effektiv eine Brücke zwischen makrostrategischen Konzepten und umsetzbaren Maßnahmen.

Shan Liang, Direktor des Shenzhen Urban Planning & Land Resource Research Centre, verglich UIS mit einem „dreiteiligen Navigationssystem“ für die Stadtentwicklung, das die Funktionen der Rückschau, der Bewertung der Gegenwart und der Planung der Zukunft integriert. Fachleute im In- und Ausland sind sich weitgehend einig, dass UIS ein replizierbares und übertragbares östliches Modell für die globale Stadtgovernance bietet und insbesondere für schnell urbanisierende Regionen in Asien, Afrika und Lateinamerika einen hohen Referenzwert besitzt.

Berichten zufolge wurde UIS bereits im Vorfeld bei Anlässen wie der China Marine Economy Expo 2025 vorgestellt, wo es große Aufmerksamkeit auf sich zog. In der Folge sollen das Indikatorensystem weiter verfeinert und die globale Zusammenarbeit vertieft werden. UIS soll im Mai 2026 auf dem UN World Urban Forum präsentiert werden, während die Indexergebnisse im Juni auf dem World Cities Summit veröffentlicht werden sollen. Im Rahmen des APEC China Year soll das Projekt zudem intellektuelle Unterstützung für globale urbane Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung leisten.

