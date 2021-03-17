  • Shenzhen veröffentlicht Chinas ersten umfassenden Index für urbane Entwicklung, UIS

    Am 30. Januar wurde am Veranstaltungsort der 10. Shenzhen-Hongkong Bi-City Biennale für Urbanismus/Architektur die „Shenzhen Urban Index Agenda (UIS)“ weltweit vorgestellt.

    BildDas gemeinsam von Institutionen, darunter dem Liaowang Institute unter der Nachrichtenagentur Xinhua, entwickelte Projekt zielt darauf ab, der Welt die urbanen Entwicklungserfahrungen Shenzhens aus 45 Jahren rasanten Wachstums zugänglich zu machen, um globale Herausforderungen der Urbanisierung anzugehen. Die Agenda erhielt fachliche Unterstützung von international anerkannten Organisationen wie UN-Habitat und dem Centre for Liveable Cities in Singapur.

    Im Gegensatz zu traditionellen, ranglistenorientierten Indizes basiert UIS auf einer „menschenorientierten“ Philosophie und konzentriert sich auf die Fragen, „welcher Zukunft sich eine Stadt nähert“ und „wie sie sich in Richtung einer besseren Zukunft entwickeln kann“. Das entwickelte Indikatorensystem „6+19+50+X“ umfasst sechs zentrale Wertdimensionen, 19 Sekundärdimensionen, 50 spezifische Indikatoren sowie eine offene „X“-Kategorie für zukünftige Erweiterungen und Iterationen. Darüber hinaus beinhaltet es Komponenten wie den Agenda-Rahmen, die Methodik der „Drei Weisheiten der Menschenorientierung“, Fallstudien und Dialogplattformen und schlägt damit effektiv eine Brücke zwischen makrostrategischen Konzepten und umsetzbaren Maßnahmen.

    Shan Liang, Direktor des Shenzhen Urban Planning & Land Resource Research Centre, verglich UIS mit einem „dreiteiligen Navigationssystem“ für die Stadtentwicklung, das die Funktionen der Rückschau, der Bewertung der Gegenwart und der Planung der Zukunft integriert. Fachleute im In- und Ausland sind sich weitgehend einig, dass UIS ein replizierbares und übertragbares östliches Modell für die globale Stadtgovernance bietet und insbesondere für schnell urbanisierende Regionen in Asien, Afrika und Lateinamerika einen hohen Referenzwert besitzt.

    Berichten zufolge wurde UIS bereits im Vorfeld bei Anlässen wie der China Marine Economy Expo 2025 vorgestellt, wo es große Aufmerksamkeit auf sich zog. In der Folge sollen das Indikatorensystem weiter verfeinert und die globale Zusammenarbeit vertieft werden. UIS soll im Mai 2026 auf dem UN World Urban Forum präsentiert werden, während die Indexergebnisse im Juni auf dem World Cities Summit veröffentlicht werden sollen. Im Rahmen des APEC China Year soll das Projekt zudem intellektuelle Unterstützung für globale urbane Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung leisten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Xinhua News Agency Liaowang Institute
    Herr Zhong Guowu
    Xuanwumenwai Street, Peking, Global Financial News No. A1
    518000 Xicheng District
    China

    fon ..: +86 18923753492
    web ..: https://www.lwinst.com/Liems/web/index.htm?f=2
    email : 1428201303@qq.com

    Pressekontakt:

    Xinhua News Agency Liaowang Institute
    Herr Zhong Guowu
    Xuanwumenwai Street, Peking, Global Financial News No. A1
    518000 Xicheng District

    fon ..: +86 18923753492
    web ..: https://www.lwinst.com/Liems/web/index.htm?f=2
    email : 1428201303@qq.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fitnessblog Heimfitness veröffentlicht umfassenden Leitfaden zu Hochintensivem Intervalltraining (HIIT)
      Entdecken Sie alles, was Sie über HIIT wissen müssen! Unser neuer Artikel auf Heimfitness.eu bietet fundierte Einblicke in das beliebte Hochintensive Intervalltraining....

    2. Chinas Wirtschaft wächst stark, damit auch der Rohstoffbedarf Chinas
      Chinas Wirtschaft startete rekordverdächtig Anfang des Jahres. Auch trotz einer kleinen Verlangsamung steht China für Rohstoffhunger....

    3. Über 150 Kulturangebote zur Eröffnung des Frühlingsfestivals in Shenzhen, der Stadt zwischen Bergen & Meer
      Während sich das Jahr 2023 rasch dem Ende zuneigt und die Temperaturen allmählich sinken, pulsiert die Stadt Shenzhen voller Enthusiasmus und Leben....

    4. Dankbar für jedes neue Lächeln – Dr. Mariana Mintcheva veröffentlicht umfassenden Veneers-Ratgeber
      Dr. Mariana Mintcheva klärt auf, räumt Mythen aus und gibt mit ihrem neuen Veneers-Ratgeber Orientierung für ein ästhetisches, individuelles und selbstbewusstes Lächeln....

    5. Endeavour Silver unterzeichnet finale Vereinbarung für den Verkauf der Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato an VanGold Mining; Endeavour wird in den S&P/TSX Composite Index und den NYSE Arca Gold Miners Index (GDX ETF) aufgenommen
      VANCOUVER, British Columbia, 17. März 2021 – Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) (Endeavour – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine finale Vereinbarung zum Verkauf der Mine El...

    6. China Hi-Tech Fair 2025 eröffnet in Shenzhen: Innovation durch Technologie und Zusammenarbeit weltweit fördern
      zeichnet die diesjährige Messe ein klares Bild des sich wandelnden Hochtechnologie-Sektors in China....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.