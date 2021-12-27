WordPress und WooCommerce – Digitale Fundamente für moderne Geschäftsmodelle

Warum WordPress und WooCommerce ein starkes Team für Unternehmen sein können, erfahren Sie hier:

Die Suche nach einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem bestimmten Anbieter ist ein Prozess, der für die meisten Menschen online beginnt. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob sie den klassischen Weg über eine Suchmaschine nehmen oder einer Empfehlung, einem Fachartikel oder einer KI-Antwort folgen. Entscheidend ist für sie vielmehr, dass sie schnell verständliche Informationen finden, Vertrauen aufbauen können und das Gefühl vermittelt bekommen, die richtige Lösung für ihr Anliegen gefunden zu haben.

Für Unternehmen hat sich damit die Rolle der eigenen Webseite grundlegend verändert. Zunächst oft eher als eine digitale Visitenkarte genutzt, sind sie heute ein zentraler Ort für Kommunikation, Markenaufbau, Vertrieb und Kundenbindung. Deshalb entscheidet gerade in Märkten mit wachsender Konkurrenz die Qualität der digitalen Präsenz zunehmend darüber, ob ein Unternehmen überhaupt in die engere Auswahl potenzieller Kunden gelangt.

Dabei erwarten Nutzer mehr als reine Produktinformationen. Sie möchten in die Lage versetzt werden, zu verstehen, vergleichen zu können und sich ein umfassendes Bild zu machen, um so die Sicherheit zu erlangen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Hier können Unternehmen glänzen, indem sie komplexe Themen verständlich transportieren und Orientierung bieten, anstatt nur mit reißerischen Phrasen punkten zu wollen.

Der Wandel der Bedeutung von Unternehmenswebseiten

Es ist gar nicht so lange her, da erfüllten Webseiten vor allem repräsentative Funktionen. Sie zeigten Leistungen, Kontaktdaten und vielleicht noch einige Referenzen. Heute bilden sie jedoch oft das Zentrum kompletter digitaler Geschäftsprozesse.

Um dies leisten zu können, müssen Unternehmenswebseiten mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Sie informieren, bedienen Anfragen, automatisieren Prozesse, unterstützen Vertriebsteams und dienen gleichzeitig als Marketingplattformen. Nicht selten sind sie zusätzlich noch an Shopsysteme, CRM-Lösungen, Terminbuchungen oder Kundenportale angebunden. Das macht Webseiten zu einem unerlässlichen strategischen Unternehmensinstrument, das auf einer Basis stehen muss, die in der Lage ist mit den Anforderungen und dem Wachstum eines Unternehmens mitzuhalten.

Die technische Basis ist eine strategische Entscheidung

Die technische Grundlage einer Webseite beeinflusst ihre Langlebigkeit, ihren dauerhaften Nutzen heute weit mehr als das Design oder die Bedienbarkeit. Sie entscheidet darüber, wie flexibel sich neue Funktionen integrieren lassen, wie gut Inhalte strukturiert werden können und wie effizient Unternehmen auf die schnellen Veränderungen des Marktes, aber auch auf neue Vorgaben von Suchmaschinen wie Google reagieren können.

Wer neu in die digitale Welt einsteigen möchte, steht oft vor der Frage: Soll die Basis der eigenen Onlinepräsenz ein geschlossenes Baukastensystem sein, eine individuelle Entwicklung oder eine offene Plattformlösung?

Während Baukastensysteme oft einen schnellen Einstieg ermöglichen, stoßen sie bei komplexeren Anforderungen häufig an Grenzen. Individuelle Entwicklungen bieten maximale Freiheit, sind jedoch häufig mit höherem Aufwand bei Wartung, Weiterentwicklung und Integration verbunden.

Offene Plattformen haben sich deshalb in vielen Bereichen als stabiler Mittelweg etabliert, als ein Alleskönner, der mehr bietet als ein Baukasten, aber weniger Know-how erfordert als eine vollständige Entwicklung. Sie ermöglichen individuelle Anpassungen, bieten gleichzeitig eine breite technische Basis und profitieren von großen Entwickler- und Nutzer-Ökosystemen.

WordPress – Flexibel für Content, Marke und Sichtbarkeit

Eine der weltweit erfolgreichsten dieser Plattformen ist WordPress. Ursprünglich als reines Content-Management-System konzipiert, hat sich WordPress über die Jahre zu einer flexiblen digitalen Infrastruktur für unterschiedlichste Geschäftsmodelle entwickelt. Der große Vorteil liegt in der Kombination aus Stabilität, Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen können mit einer überschaubaren Struktur starten und ihre Systeme Schritt für Schritt erweitern, zum Beispiel um Marketingfunktionen, Automatisierungen oder Schnittstellen zu anderen Unternehmenssystemen.

Die ursprüngliche Stärke, das Content-Management, spielt auch heute bei WordPress und Agenturen noch eine zentrale Rolle. Inhalte können strukturiert aufgebaut und erweitert werden, Themen sind strategisch zu entwickeln und Informationen werden derart aufbereitet, dass sie für Menschen wie für digitale Systeme gleichermaßen verständlich sind. Gerade in einer Zeit, in der Inhalte zunehmend auch von KI-Systemen ausgewertet werden, gewinnt diese klare Struktur an Bedeutung.

WooCommerce, eine natürliche Erweiterung

Wenn eine klassische Online-Präsenz um einen Shop erweitert werden soll, ist für viele WooCommerce der erste richtige Schritt. Das System kann WordPress mit umfangreichen E-Commerce-Funktionen erweitern und macht es möglich, Verkaufsprozesse direkt in die bestehende Webseitenstruktur zu integrieren. So entsteht eine Shoplösung, die mit dem bestehenden Content funktioniert, ein digitales Gesamtökosystem, in dem Marketing, Information und Verkauf eng miteinander verzahnt sind. Nicht ohne Grund gibt es für Unternehmen spezialisierte WooCommerce-Agenturen als Partner auf diesem Weg.

Die Inhalte geben den Produkten Tiefe, zeigen den Suchenden die Expertise des Unternehmens für selbige und bilden dadurch eine Brücke des Vertrauens zwischen der Verkaufsabsicht der Seite und den Fragen der Nutzer. Diese Verbindung aus Content und Commerce entspricht zunehmend dem realen Entscheidungsverhalten von Kunden, die selten impulsiv kaufen, sondern sich vorher umfassend informieren.

Nachhaltige Systeme verbinden Strategie, Content und Technik

Die Anforderungen an Unternehmenswebseiten entwickeln sich kontinuierlich weiter. Sie müssen heute informieren, Vertrauen aufbauen, Prozesse unterstützen und Vertrieb ermöglichen. Gleichzeitig müssen sie flexibel genug bleiben, um zukünftige Entwicklungen abbilden zu können. Unterstützung finden diese hierzu immer bei Agenturen, die sich auf gelungene Webauftritte fokussieren.

Die Kombination aus stabiler technischer Basis, klar strukturierten Inhalten und einer strategischen digitalen Ausrichtung bildet deshalb für viele Unternehmen das Fundament nachhaltiger Online-Geschäftsmodelle. Unternehmen, die ihre digitale Infrastruktur ganzheitlich denken, schaffen damit die Grundlage für langfristige Sichtbarkeit, stabile Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wachstum.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Webdesign Agentur Berlin | tpi Media® GmbH

Herr Adrien Heller-Mouche

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 629339290

web ..: https://www.webdesignagentur.de/

email : heller@tpi.de

Unsere Webdesign Agentur betreut ein umfangreiches Spektrum an Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Branchen. Sie sind ein Start-Up und starten gerade erst durch? Ihr Unternehmen ist bereits am Markt etabliert und Sie wollen neuen Input? Sie machen sich gerade selbstständig und benötigen eine Online-Präsenz, zum Beispiel ein Webdesign für Ihre Arztpraxis?

Dann sind wir die Webdesign Agentur Ihrer Wahl.

Pressekontakt:

Webdesign Agentur Berlin | tpi Media® GmbH

Herr Adrien Heller-Mouche

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

fon ..: +49 30 629339290

email : heller@tpi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie Menschen nach Lösungen suchen – Suchverhalten für Unternehmen nutzbar machen Neu­er Schiebegardinen-Shop „Schiebegardinen365.com“ eröffnet