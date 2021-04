Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Essen

Sichere Festplatten Vernichtung und Entsorgung in Essen

Wir bieten Ihnen in Essen die zuverlässige Daten Zerstörung

In Essen gibt es zahlreiche Unternehmen, was kein Wunder ist. Immerhin geht es hier um eine Großstadt! Aber alle Unternehmer müssen sich stets an den Datenschutz halten, um keine Bußgelder zu bezahlen. Der Datenschutz ist derzeit gar nicht so einfach. Man muss schon bei Kunden- oder Patientenannahme daran denken, bei der Datenbearbeitung und ganz zum Schluss auch bei der Datenlöschung. Wussten Sie, dass alle Daten vollkommen zerstört sein müssen, wenn Sie Hardware nicht mehr brauchen? Sie können diese nicht einfach nur mit einer Software löschen oder gar überspielen. Die Daten können mit einfacher Software wieder gerettet werden. So machen es viele Wirtschaftsspione. Wenn Sie die Daten endgültig löschen wollen, sollten Sie sich an unsere Festplatten Löschung in Essen wenden. Denn wir wissen, wie Daten wirklich zuverlässig zerstört werden, wie es das Datenschutzgesetzt vorsieht. Wir löschen alle Daten endgültig und werden dann auch gerne die Hardware entsorgen. Sie haben es mit unserer Festplatten Vernichtung in Essen viel leichter, als wenn Sie sich lange um die endgültige Datenlöschung kümmern müssten.

Handeln Sie dem Datenschutz entsprechend

Es gibt viele Unternehmer, die der Meinung sind, eine Festplatte selbst löschen zu können. Dies geht aber nur, wenn man genug Fachwissen hat, die einfache Löschung ist niemals ausreichend. Auch eine teure Software müssen Sie nicht kaufen, denn auch diese bringt nicht viel. Die Datenrettung gelingt danach immer noch mit einer anderen Software, was Sie gerne überprüfen können! Auch das Überschreiben bringt nicht so viel, wie man sich vielleicht vorstellen mag. Auch wenn diese gerne empfohlen wird. Für den privaten Rechner mag dies reichen, aber leider nicht für den Betrieb. Es handelt sich um keine zuverlässige Festplatten Vernichtung in Essen. Aber genau diese wird vom Datenschutz so verlangt. Und wenn Sie keine Bußgelder auf sich zukommen sehen möchten, sind wir der passende Ansprechpartner für Ihr Unternehmen. Unsere Festplatten Vernichtung in Essen löscht die Daten nicht physikalisch, sondern mechanisch. Bei dieser Methode bleibt absolut nichts zurück, was Ihre Daten anbelangt und Sie können sich von diesem Thema endlich verabschieden. Wenn Sie uns Ihre Hardware geben, löschen wir alle Daten und entsorgen dann die Hardware, von Festplatte bis hin zum Rechner. Wenden Sie sich besser direkt an unsere Festplatten Vernichtung in Essen und sparen Sie sich viel Mühe ein!

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

