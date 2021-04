Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Hagen NRW

In NRW und auch in Hagen steht unser Service für die sichere Festplatten Vernichtung zur verfügung

Es gibt gute Gründe, sich an unsere Festplatten Zerstörung in Hagen zu wenden

Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplatten Vernichtung in Hagen: Wer sich an uns wendet, macht sich den Datenschutz leicht, wenn Daten vernichtet werden müssen. Die Gründe dafür können verschieden sein. Die Aufgabe des Geschäfts, die Umstellung auf andere Hardware und mehr. Was auch immer der Grund ist, sie müssen sich an die Datenvernichtung nach DIN 66399 halten. Dies ist nicht immer einfach, aber unsere Festplatten Löschung in Hagen steht Ihnen gerne zur Seite. Wir sorgen dafür, dass Kundendaten, Patientendaten und mehr, nicht in fremde Hände gelangt. Wir werden Ihre Daten auf der Festplatte löschen und die Hardware anschließend fachgerecht entsorgen. Warum Sie sich an uns wenden sollten? Weil wir dafür sorgen, dass Ihre Daten nicht missbraucht werden. Dass Sie keine Bußgelder zahlen müssen und Ihr Firmenimage nicht leidet! Vergessen Sie teure Software, mit der man angeblich Daten zuverlässig löschen kann. Eine Software für die Datenwiederherstellung wird Ihnen zeigen, dass dies nicht machbar ist. Die Löschung auf dem Rechner bringt gar nichts! Unsere Festplatten Löschung Hagen wird ganze Arbeit leisten und die mechanische Zerstörung einsetzen.

Verlassen Sie sich auf unseren Dienst

Unser Fachbetrieb kennt sich mit Datenschutz aus und weiß genau, wie er sensible Daten zu behandeln und zu zerstören hat. Sie brauchen sich nicht lange Gedanken dazu machen, wie Sie die Festplatten Vernichtung in Hagen vornehmen können. Dies gehört in Fachhände! Wir schützen all unsere Kunden vor dem Datenklau und handeln bei unseren Arbeiten immer datenschutzkonform. Sie können sich auf unsere Festplatten Löschung in Hagen voll und ganz verlassen. Sie brauchen sich auch keine Gedanken über hohe Preise zu machen. Wenn Sie unsere Festplatten Vernichtung in Hagen kontaktieren, zeigen wir Ihnen gerne auf, dass wir Ihnen faire Preise bieten können. So ist die Datenlöschung durch Fachhände sehr lohnend und Sie können sich vor wirtschaftlichen Schäden schützen. Wenn Sie noch Fragen zu unserer Arbeit haben, können Sie unsere Festplatten Zerstörung Hagen gerne kontaktieren. Wir stehen Ihnen Rede und Antwort und vereinbaren auch gerne einen schnellen Termin, damit unser Personal Ihre Hardware vor Ort abholt und die Vernichtung durchgeführt werden kann!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

