Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Hamburg

Jede Firma in Deutschland muss sich um den Datenschutz kümmern und diesen ernst nehmen. Es gilt, die Kundendaten zu schützen. Der Datenschutz sieht vor, dass keine Daten an Dritte herausgegeben werden dürfen. Außerdem muss ein Unternehmen dafür Sorge tragen, dass niemand an die sensiblen Daten gelangt, wenn Datenträger oder auch Akten vernichtet werden. Bei Papier ist es recht leicht, Daten endgültig zu zerstören. Wenn es um Festplatten geht, sind viele Firmen überfordert. Wie genau soll man da vorgehen? Ist fast jedem Unternehmer klar, dass Daten nicht einfach nur am Rechner gelöscht werden können. Immerhin wären diese dann wieder herstellbar, wenn man eine Software einsetzen würde. Wir als Fachunternehmen für die Festplatten Löschung in Hamburg stehen Ihnen gerne zur Seite. Sie können sich gerne von uns beraten lassen, um Hilfe zu erfahren und unser Verfahren zu verstehen. Im Grunde ist unsere Vorgehensweise aber sehr einfach.

Unsere Festplatten Vernichtung in Hamburg löscht Ihre Daten mechanisch. Dafür setzen wir die besten Maschinen ein. Sie können unserem Unternehmen Ihre alten Festplatten für diese Art der Löschung übergeben. Wir holen diese auch in Ihrem Unternehmen ab, um Ihnen Wege und Zeit zu ersparen. Sie können uns auch Ihre gesamten Rechner geben, die durch neue ersetzt worden sind. So haben Sie nicht nur die Festplatten Löschung in Hamburg in Griff, sondern können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Hardware umweltgerecht entsorgen. Unser Service ist nicht kostspielig, davon dürfen Sie sich gerne überzeugen. Aber er ist hervorragend, wenn es um die Zerstörung von Daten und Hardware geht. Sicherer können Sie nicht agieren und das ist enorm wichtig, wenn Sie sich an den Datenschutz halten möchten. Festplatten einfach wegzuwerfen stellt keine Option dar. Die Festplatten zu überspielen ist auch nicht wirklich sinnvoll. Auch dann greift die Software für Datenwiederherstellung recht gut. Lassen Sie sich von unserer Festplatten Löschung Hamburg helfen und schützen Sie dadurch Ihre sensiblen Daten vor fremden Zugriffen. Ein Datenmissbrauch wäre für Sie sehr teuer, es können Bußgelder bis zu 20.000 Euro fällig werden. Und dies kann ein Unternehmen in der Regel nur schwer verschmerzen. Sprechen Sie uns an, bei uns bekommen Sie für Ihre Datenvernichtung einen schnellen Termin geboten!

