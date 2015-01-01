-
Sichtbarkeit und Reichweite für Erfolg in der Auftragsgewinnung von Bauunternehmen
Hier sind ein paar konkrete, praxisnahe Strategien, mit denen ein Bauunternehmen seine Reichweite in der Auftragsgewinnung deutlich steigern und damit langfristig erfolgreicher werden kann.
1. Online-Präsenz gezielt ausbauen
Professionelle Website als Vertrauensbasis
o Zeige Referenzen, laufende Projekte, Bilder vorher/nachher
o Kurze, klare Leistungsbeschreibungen (z. B. „Rohbau“, „Schlüsselfertig“, „Sanierung“)
o Kontaktmöglichkeiten mit 1-Klick (WhatsApp, Telefon, Anfrageformular)
Lokale SEO (Google Sichtbarkeit)
o Google Unternehmensprofil regelmäßig aktualisieren
o Bewertungen sammeln (systematisch nach jedem Projekt anfragen)
o Regionale Keywords nutzen (Stadt, Region)
2. Social-Media gezielt nutzen. Kanäle mit den besten Ergebnissen für Bauunternehmen:
o Instagram -> starke Bildwirkung, ideal für Privatkunden
o Facebook -> lokale Reichweite & Gruppen
o LinkedIn -> Geschäftskunden, Architekten, Investoren
Inhalte, die echte Reichweite bringen
o Baustellen-Updates (kurze Clips, Zeitraffer)
o Vorher/ Nachher-Fotos
o Tipps vom Bau-Profi („3 typische Fehler beim Hausanbau“)
o Mitarbeiter-Features (stärken Vertrauen)
o „Making Off“ beim Betonieren, Mauern, Erdbau
Regel: 80 % Mehrwert, max. 20 % Werbung
3. Kooperationen für neue Aufträge mit wertvollen Partnern
o Architekten & Planungsbüros
o Immobilienmakler
o Projektentwickler
o Energieberater
o Küchen- & Badstudios
4. Mitarbeiter als „Reichweiten-Multiplikatoren“
o Mitarbeiter posten Baustellenmomente
o Kurze Statements („Warum ich hier arbeite“)
o Teamfotos & Erfolgsgeschichten
Das stärkt Ihre Arbeitgebermarke und bringt zusätzliche Aufträge.
5. Gezieltes Werbebudget für planbare Leads mit effektiven Werbeformen
o Google Ads für Suchbegriffe wie „Hausbau Firma“
o Facebook/Instagram Ads für regionale Reichweite
o LinkedIn Ads für B2B-Projekte (Hallenbau, Gewerbebau)
Klares Angebot machen: „Kostenloses Erstgespräch für Bauvorhaben innerhalb von 48h.“
6. Content, der echten Umsatz bringt mit gutem Inhalt für regelmäßige Aufträge:
o Case Studies: „Wie wir ein EFH in 6 Monaten realisiert haben“
o Checklisten: „Was muss ich beim Umbau beachten?“
o Live Q&A: Bauen & Sanieren leicht erklärt
o Baustellenrundgänge
Je mehr Kompetenz Sie zeigen, desto höher ist das Vertrauen für eine Beauftragung.
Fazit: Mehr Reichweite = Mehr Anfragen = Mehr Aufträge
Mit einer starken Online-Präsenz, guten Kooperationen, sichtbarer Expertise und klaren Prozessen können Sie kontinuierlich hochwertige Bauaufträge gewinnen – egal ob Privat- oder Gewerbekunden.
