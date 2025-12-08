Vielseitig, robust, perfekt organisiert

Mit den neuen bestückten Werkzeugwagen erweitert HAHN+KOLB das ATORN Sortiment um drei praxisgerechte Varianten für Werkstatt, Fertigung und Instandhaltung.

Bestückte Werkzeugwagen von ATORN – durchdachte Komplettlösungen für jede Anwendung

Ludwigsburg, 8. Dezember 2025 – Mit den neuen bestückten Werkzeugwagen erweitert HAHN+KOLB das ATORN Sortiment um drei praxisgerechte Varianten für Werkstatt, Fertigung und Instandhaltung. Die Wagen kombinieren hochwertige Werkzeuge mit funktionalen Hartschaumeinlagen und tragen so zu einer strukturierten, sicheren und effizienten Arbeitsumgebung bei.

Drei Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

Der neue Elektriker-Werkzeugwagen verfügt über sieben Schubladen und ist mit 114 VDE- und ESD-geprüften Werkzeugen sowie allgemeinem Handwerkzeug ausgestattet. Die Variante Allround enthält 122 Werkzeuge, Messmittel und Steckschlüssel und bietet damit eine vielseitige Grundausstattung für Montage- und Wartungsarbeiten. Der Werkzeugwagen Buddy XL umfasst 267 Werkzeuge – darunter Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Steckschlüssel und einen Bohrersatz – und ist auf den umfassenden Werkstatteinsatz ausgelegt.

Strukturierte Aufbewahrung und einheitliche Bestückung

Die präzise zugeschnittenen Hartschaumeinlagen der bestückten Werkzeugwagen gewährleisten eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge und verhindern ein Verrutschen in den Schubladen. Wo es sinnvoll ist, sind die Einlagen beschriftet, sodass auf einen Blick erkennbar ist, welches Werkzeug eventuell fehlt. Praktische Füllstücke mit Aussparungen zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleinteilen stellen sicher, dass die Einlagen maßgeschneidert in jede Schublade passen. So entsteht ein flexibles, modular aufgebautes Ordnungssystem mit einer einheitlichen ATORN-Ausstattung, das die Werkzeugorganisation vereinfacht und die Effizienz im Arbeitsalltag verbessert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb GmbH

Frau Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 0714149840

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Pressekontakt:

Sympra GmbH (GRPA)

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

