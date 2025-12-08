  • Vielseitig, robust, perfekt organisiert

    Mit den neuen bestückten Werkzeugwagen erweitert HAHN+KOLB das ATORN Sortiment um drei praxisgerechte Varianten für Werkstatt, Fertigung und Instandhaltung.

    BildBestückte Werkzeugwagen von ATORN – durchdachte Komplettlösungen für jede Anwendung

    Ludwigsburg, 8. Dezember 2025 – Mit den neuen bestückten Werkzeugwagen erweitert HAHN+KOLB das ATORN Sortiment um drei praxisgerechte Varianten für Werkstatt, Fertigung und Instandhaltung. Die Wagen kombinieren hochwertige Werkzeuge mit funktionalen Hartschaumeinlagen und tragen so zu einer strukturierten, sicheren und effizienten Arbeitsumgebung bei.

    Drei Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

    Der neue Elektriker-Werkzeugwagen verfügt über sieben Schubladen und ist mit 114 VDE- und ESD-geprüften Werkzeugen sowie allgemeinem Handwerkzeug ausgestattet. Die Variante Allround enthält 122 Werkzeuge, Messmittel und Steckschlüssel und bietet damit eine vielseitige Grundausstattung für Montage- und Wartungsarbeiten. Der Werkzeugwagen Buddy XL umfasst 267 Werkzeuge – darunter Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Steckschlüssel und einen Bohrersatz – und ist auf den umfassenden Werkstatteinsatz ausgelegt.

    Strukturierte Aufbewahrung und einheitliche Bestückung

    Die präzise zugeschnittenen Hartschaumeinlagen der bestückten Werkzeugwagen gewährleisten eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge und verhindern ein Verrutschen in den Schubladen. Wo es sinnvoll ist, sind die Einlagen beschriftet, sodass auf einen Blick erkennbar ist, welches Werkzeug eventuell fehlt. Praktische Füllstücke mit Aussparungen zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleinteilen stellen sicher, dass die Einlagen maßgeschneidert in jede Schublade passen. So entsteht ein flexibles, modular aufgebautes Ordnungssystem mit einer einheitlichen ATORN-Ausstattung, das die Werkzeugorganisation vereinfacht und die Effizienz im Arbeitsalltag verbessert.

