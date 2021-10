Sie bieten oder suchen eine Mietwohnung im Großraum Detmold, Lage, Lemgo, Bielefeld ?

Maklerkosten bei Erteilung eines Suchauftrages senken !!! Indem Sie bei uns den tatsächlichen Aufwand und nicht die pauschale Maklerprovision (bei Erfolg) bezahlen. Buchen Sie unseren Suchauftrag.

Fehlende Mietwohnungen in OWL

Es ist an der Tagesordnung das dringend eine Mietwohnung für Singles aber auch für Familien mit Kindern in Detmold gesucht wird.

Beide wohnungssuchende Gruppen gehören oftmals zu den einkommensschwächeren Gruppen und haben daher Schwierigkeiten, die Kosten eines Inserates, eines Umzuges, einer Kaution, einer ersten Mietzahlung , einer Maklerbeauftragung und Schönheitsreparaturen für eine Wohnung in Detmold zu tragen.

Hierfür bietet die Makler-Agentur-Lippe, Inh. Uwe Bader in Detmold für die Mietwohnungsvermittlung eine Lösung, die von der üblichen Maklercourtage abweicht, indem nicht die gesetzlichen 2 Kaltmieten zzgl Steuer pauschal berechnet werden sondern die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zur Berechnung als Maklerhonorierung für Mietwohnungen in Detmold (oder Umfeld) herangezogen wird.

Dies hat zur Folge, das die Maklerkosten deutlich gesenkt werden und weiterhin die professionellen Dienstleistungen der Makler-Agentur-Lippe in Detmold zur Auswahl der richtigen und passenden Wohnung in Anspruch genommen werden können.

Um diese kostensenkende Lösung in Anspruch zu nehmen ist lediglich der Abschluss eines Suchauftrages mit dem Dienstleistenden abzuschließen.

Selbstverständlich werden Objektangebote von Vermietern / Verkäufern wie Suchaufträge von Mietsuchenden / Kaufwilligen aus dem näheren Umfeld wie Lage, Lemgo, Augustdorf, bis hin nach Bielefeld, Paderborn, Steinheim etc. persönlich betreut. gemäß dem Leitspruch “ Für Sie mit vollem Einsatz Ihr Wohlfühlnest zu finden ist mein Anspruch und Ziel“.

Beachtet werden sollte außerdem, das jede Maklerdienstleistung erfolgsbasierend ist, d.h. nur wenn ein Miet – oder Kaufvertrag durch Einwirkung des Maklers abgeschlossen wird fällt eine Provisionszahlung an – ansonsten hat der Makler mit Zitronen gehandelt und es wird keine Rechnung erstellt.

Wir gehen also mit Arbeitszeit und finanziellen Mitteln für Sie in Vorleistung und haben somit naturbedingt grosses Interesse daran Ihre Wünsche zu erfüllen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler-Agentur-Lippe

Herr Uwe Bader

In der Mesche 30

32758 Detmold

Deutschland

fon ..: 015112602193

web ..: https://www.makler-agentur-lippe.de

email : info@makler-agentur-lippe.de

Als Ihr regionaler Immobilienmakler habe ich mich auf die Vermittlung von Mietwohnungen , Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern spezialisiert – entsprechend dem Leitsatz “ Für Sie mit vollem Einsatz Ihr Wohfühlnest zu finden ist mein Ansporn und Ziel“

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Ihr kompetenter Partner in Sachen Sicherheitstechnik, Stempel, Schilder und Gravuren.