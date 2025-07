Sie hieß Mary Ann – der neue maritime Schlager der Küstenrebellen

Der maritime Erfolg geht weiter

Remastered: Die besten Titel der norddeutschen Kult-Band werden neu veröffentlicht. Jetzt auf allen Portalen im Streaming und Download.

2001 hatte Ralf Bruhn, Sänger und Musiker aus dem holsteinischen Malente, die Idee eine Band mit norddeutschen und maritimen Songs zu gründen. In dem Hamburger Songschreiber und Produzenten Gottfried Koch fand er dann den idealen Partner dieses Vorhaben durchzusetzen. Die KÜSTENREBELLEN waren geboren. Schon 2002 wurde das erste Album „Gegen die Strömung“ veröffentlicht. Danach kamen zahlreiche Fernsehauftritte, u.a. konnte sich die Band zweimal für den „Grand Prix der Volksmusik“ qualifizieren. In 2005 kam dann der Longplayer „Auf der irischen See“ heraus und wieder folgten mehrere Fernseh-Engagements.

Vielleicht kam die Band ein paar Jahre zu früh, denn maritime Texte mit rockig-folkiger Musik haben dann wenig später ein breites Publikum gefunden. Nicht zuletzt deshalb und wegen der großen Nachfrage aus der Fan-Gemeinde der Band, werden jetzt nach und nach die musikalischen „Perlen“ der KÜSTENREBELLEN in neu-gemasterter Fassung neu veröffentlicht. Den Anfang machte dabei „Raus auf See“, es folgte „Strandpiratenlied“ und beide Songs konnten sich hoch in den Radio-Charts platzieren.

Jetzt kommt mit „Sie hieß Mary Ann“ ein Klassiker der maritimen Musik in der Version der KÜSTENREBELLEN auf den Markt. Unter dem Motto: „Sie war sein Schicksal…“KÜSTENREBELLEN „Sie hieß Mary Ann“.

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42529895

EAN: 4070169333031

Musik: Merle Travis, Text: Merle Travis/ Peter Moesser

Producer: Gottfried Koch, Verlag: CARMINA PUBLISHING

VÖ-Datum: 18. Juli 2025

Copyright: © 2025 CARMINA RECORDS

A Division of A-STREET MEDIA

Gottfried Koch, Op’n Hesel 13. D-22397 Hamburg

Telefon: 040 65056424, mail@carmina-records.comwww.carmina-records.comwww.a-street-media.com

Quelle: Carmina Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

10 Jahre Pensions-Akademie e.V. – Plattform der betrieblichen Altersversorgung Hemmersbach in sechs Ländern als Great Place to Work® ausgezeichnet