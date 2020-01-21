  • Siebte Vergabe des Casa di Goethe-Stipendiums der Karin und Uwe Hollweg Stiftung

    Acht Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten das Casa di Goethe-Stipendium. Die Karin und Uwe Hollweg Stiftung ermöglicht ihnen einen Arbeitsaufenthalt in Rom.

    Bonn / Rom, 17. April 2026

    Zum siebten Mal hat die Jury für die Vergabe des Casa di Goethe-Stipendiums der Karin und Uwe Hollweg Stiftung Stipendiatinnen und Stipendiaten für einen Arbeitsaufenthalt in Rom ausgewählt. Seit 2013 bietet das Stipendium Akteurinnen und Akteuren aus dem Kulturbereich, die sich in ihrer Arbeit dem deutsch-italienischen Kulturaustausch widmen, die Möglichkeit, zwei Monate in den Räumen des Museums Casa di Goethe im Herzen der historischen Altstadt Roms zu leben und zu arbeiten. Träger des Museums ist der Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V. – ASKI.

    Aus einer Vielzahl von Bewerbungen wählte die deutsch-italienische Jury (Francesca Melandri, Dr. Holger Pils, Prof. Dr. Dieter Richter) acht Stipendiatinnen und Stipendiaten aus, die ab Herbst dieses Jahres in der Casa di Goethe zu Gast sein werden:

    – Karen Buttler, Kunsthistorikerin, untersucht Carl Blechens kleinformatige Skizzenbücher der Italienreise 1828/1829.
    – Thomas de Padova, Autor, forscht für ein wissenschaftlich-historisches Buch zu dem Mathematiker Regiomontanus (geb. Johannes Müller von Königsberg).
    – Prof. Dr. Nugesha Gagnidze, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, fertigt eine georgische Übersetzung der „Römischen Elegien“ an und verfasst ein Buch über Goethes Italienreise in georgischer Sprache.
    – Kim Hess, freie Regisseurin, Autorin und Producerin, arbeitet an ihrem dokumentarischen Filmprojekt „Canon 230 §1 – Frauen im Vatikan“.
    – Demian Lienhard, Autor, recherchiert historische, kunsthistorische sowie urbane Kontexte für seinen Roman „Stratigraphien der Täuschung“.
    – Ronya Othmann, Autorin und Journalistin, arbeitet an ihrem Langgedicht „Briefe an die Verbannung“ und an einem zugehörigen Essay.
    – Dr. Kia Vahland, Kunsthistorikerin, Sachbuchautorin und Redakteurin, beschäftigt sich mit der Frage, wie Albrecht Dürer in Italien zum Europäer wurde.
    – Olivia Vieweg, Autorin und Graphic-Novel-Künstlerin, recherchiert für ihre Reise-Graphic-Novel „Gottlos Pilgern – Von Weimar in den Vatikan“.

    Wir danken der Karin und Uwe Hollweg Stiftung für die langjährige Unterstützung des Stipendienprogramms.

    Rückfragen bitte an:

    Lena-Sophia Ibe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

    Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V. – ASKI

    Prinz-Albert-Str. 34, 53113 Bonn

    Telefon: 0228/224859

    E-Mail: info@aski.org

    Tanja Lelgemann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

    Museum Casa di Goethe

    Via del Corso 18, 00186 Roma

    Telefon: 0039/06/32650412

    E-Mail: info@casadigoethe.it

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    Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V. – ASKI
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    Der Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. – ASKI ist ein Verbund von derzeit 39 national und international angesehenen, selbständigen Kulturinstituten, die in besonderem Maße Qualität und Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland repräsentieren. Der ASKI ist auch Träger von Deutschlands einzigem Museum im Ausland, der Casa di Goethe in Rom. Er wird durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

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