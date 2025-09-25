Sienna Resources Inc. kündigt Privatplatzierung zur Finanzierung mehrerer Arbeitsprogramme an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung, Veröffentlichung oder Distribution – direkt oder indirekt, ganz oder teilweise – in oder in die Vereinigten Staaten bestimmt.

VANCOUVER, BC, 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIEN) (FWB: A1XCQ0), (das Unternehmen oder Sienna) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, um zu einem Preis von 0,12 $ pro Einheit bis zu 3.000.000 $ einzunehmen (die Finanzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,17 $ eingelöste werden kann. Alle in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Finanzierung abläuft.

Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich zur Stärkung des allgemeinen Working Capital sowie zur Finanzierung der Bewertung und Bearbeitung bestehender Projekte – unter anderem durch erwartete auf Gold und Lithium ausgerichtete Bohrprogramme – verwendet. In Verbindung mit bestimmten vom Unternehmen angenommenen Zeichnungen müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen an bezugsberechtigte Dritte gezahlt werden. Der Abschluss dieser Finanzierung steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die TSX Venture Exchange und die Aufsichtsbehörden sowie sonstiger Genehmigungen.

Jason Gigliotti sagt dazu: Mit dieser Finanzierung wird Sienna in der Lage sein, mehrere Programme durchzuführen und solide Mittel in das Marketing zu investieren. Nachdem sich derzeit, also vor der Platzierung, circa 25 Millionen Aktien mit einer Bewertung von weniger als 3 Millionen $ im Umlauf befinden, ist das Management der Ansicht, dass diese Platzierung eine attraktive Gelegenheit bietet. Wir gehen davon aus, dass wir 2025 und 2026 sehr aktiv sein werden.

Bei Fragen zu dieser Platzierung wenden Sie sich bitte direkt an Jason Gigliotti per E-Mail an info@siennaresources.com oder unter der Rufnummer 604.897.7440.

Die ausgegebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Kontaktdaten

Tel: 1604-646-6900

www.siennaresourcesinc.com

Jason Gigliotti

President

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

Kanada

email : siennaresourcesinc@gmail.com

Pressekontakt:

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

email : siennaresourcesinc@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Future Fuels schließt Gravitationsmessung auf dem Projekt Hornby Basin ab Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Stendal mit sicherer Datenvernichtung