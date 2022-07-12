SIHOT ernennt Florian Eckert zum Chief Operating Officer (COO)

Fokus auf Transformation, Skalierung und Prozessoptimierung: Der Informationswissenschaftler und Transformationsexperte mit Telekom-Background übernimmt die operative Leitung.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe aus dem Saarland stärkt durch die neue Personalie ihre Führungsebene. Dieser Schritt unterstreicht zugleich den Anspruch des Anbieters von Hotel Management Software, weiteres Wachstum, internationale Skalierung sowie die konsequente Weiterentwicklung seiner technologischen und organisatorischen Strukturen im Hospitality-Tech-Markt aktiv voranzutreiben.

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung übernimmt der bisherige COO Diogo Llorente künftig die Rolle des Director of Operations Portugal und richtet seinen Fokus verstärkt auf den portugiesischen Markt. Die Funktion des COO war als temporäre Aufgabe angelegt, in deren Rahmen er die Optimierung der Supportstrukturen im Unternehmen maßgeblich vorangetrieben hat. Parallel dazu verantwortete er weiterhin die Leitung von SIHOT Portugal.

„Diogo Llorente hat in den vergangenen Jahren mit großer Professionalität, Verlässlichkeit und einem feinen Gespür für Menschen und Qualität maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Umso mehr freut es uns, dass er uns auch künftig erhalten bleibt und seinen Weg weiterhin mit uns geht. Gleichzeitig ist die gezielte Weiterentwicklung unserer Führungsebene ein zentraler Baustein für unsere Zukunft – mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Entwicklung sowie die erfolgreiche Umsetzung unserer strategischen Ziele“, so Jörg P. Berger, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Florian Eckert bringt umfassende Erfahrung aus der IT-, Telekommunikations- und Beratungsbranche mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Steuerung komplexer Transformationsprogramme. Bei der Deutschen Telekom IT verantwortete er in einer Schlüsselrolle internationale Programme mit mehreren Hundert Mitarbeitenden, trieb Innovationsinitiativen voran und gestaltete großskalige Organisationsentwicklungen.

Mit seiner neuen Rolle bei SIHOT übernimmt Florian Eckert nun die Verantwortung für die operative Steuerung der Unternehmensgruppe. Sein Fokus liegt dabei auf der weiteren Professionalisierung interner Prozesse, den Ausbau internationaler Aktivitäten sowie der konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Hotellerie. Gerade vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an Digitalisierung, Integration und Effizienz in der Branche kommt dieser Position eine zentrale Bedeutung zu.

„Mit Florian Eckert gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die operative Stärke mit strategischem Weitblick verbindet. Seine Erfahrungen werden entscheidend dazu beitragen, unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen“, so Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Florian Eckert selbst sieht in seiner neuen Aufgabe vor allem die Chance, nachhaltige Strukturen zu schaffen und Innovationen voranzubringen: „SIHOT verfügt über eine starke technologische Basis und eine klare Marktposition. Mein Ziel ist es, diese Stärken weiter zu skalieren, Prozesse zu schärfen und die Organisation so auszurichten, dass wir auch in einem dynamischen Marktumfeld wachsen können.“

Für die Hospitality-Branche bedeutet dies einen weiteren Schritt hin zu integrierten und zukunftssicheren Technologielösungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab,

bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property Management Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an zehn Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird.

Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

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