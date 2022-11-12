SIHOT öffnet Türen für den IT-Nachwuchs in der Hotellerie

Der Anbieter von Hotel Management Software lud in Kooperation mit der Kommunalen Arbeitsförderung junge Menschen ein, Berufsbilder sowie Ausbildungswege innerhalb des Unternehmens kennenzulernen.

Mit Hilfe eines intensiven und praxisnahen Austauschs hat die inhabergeführte Unternehmensgruppe SIHOT in enger Partnerschaft mit der Kommunalen Arbeitsförderung Landkreis St. Wendel – Abteilung Jugendkoordination – ein wichtiges Zeichen für die berufsorientierte Zusammenarbeit gesetzt. Ende Januar 2026 nutzten einige IT-interessierte Schüler und Schulabsolventen im Alter von 14 bis 22 Jahren aus der Region des Firmensitzes im Saarland die Gelegenheit, die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten innerhalb der SIHOT-Gruppe kennenzulernen. Dabei hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, realistische Einblicke in IT- und kaufmännische Berufsfelder zu gewinnen.

Ziel der gemeinsamen Veranstaltung war es, den Teilnehmenden greifbare Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu eröffnen und ihnen die von SIHOT angebotenen Ausbildungsberufe Fachinformatiker für Systemintegration und Anwendungsentwicklung, den dualen Studiengang Wirtschaftsinformatik sowie die kaufmännische Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Bürokommunikation vorzustellen. In interaktiven Gesprächen konnten die Teilnehmenden direkt mit Verantwortlichen über ihre Erwartungen an Ausbildung und Arbeitgeber sprechen und reflektieren, welche Werte und Rahmenbedingungen ihnen für den Einstieg in das Berufsleben wichtig sind. Nach der Begrüßung durch die Gastgeber führte ein strukturierter Unternehmensüberblick in die Geschichte, Werte und Zukunftsvision der SIHOT-Gruppe ein. Ein anschließender Rundgang durch das Unternehmen mit SIHOT-Personalreferentin Christina Sommer vermittelte konkrete Einblicke in die täglichen Abläufe, bevor die Interessierten das Tochterunternehmen ADDIPOS besuchten und dort eine Live-Vorführung des Self-Order-Terminals erlebten – ein exemplarisches Produkt, das den gesamten Entwicklungsprozess von der Idee bis zum marktreifen Produkt veranschaulicht. Die Jugendlichen konnten so hautnah erfahren, wie technologische Innovation entsteht und welchen Stellenwert Praxisnähe in der modernen Software- und Produktentwicklung innerhalb der Hospitality-Branche hat.

Zentrale Erkenntnisse aus dem Austausch zeigten, dass die Generation Z einen besonderen Fokus auf Wertschätzung, persönliche und fachliche Weiterentwicklung, Spaß bei der Arbeit, eine gute Wissensvermittlung sowie eine faire Vergütung legt. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Aussage: „Menschen und Team stehen für uns an erster Stelle“ – ein zentrales Kriterium für die jungen Teilnehmenden bei der Auswahl zukünftiger Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

Daniela Schmitt, Jugendkoordination, resümierte: „Solche Betriebsbesuche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Jugendkoordination. Sie ermöglichen es jungen Menschen, praktische Erfahrungen zu sammeln und Betriebe sowie deren Ausbildungsberufe kennenzulernen. Die SIHOT-Gruppe gibt hier wichtige Impulse für Schülerinnen und Schüler bei der zukünftigen beruflichen Orientierung.“ Jacqueline Haßdenteufel aus der Firmenberatung betonte: „Die Kommunale Arbeitsförderung bietet viele attraktive Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen. Es freut mich, dass wir hierfür die SIHOT-Gruppe als Partner gewinnen konnten.“

„Wir sehen in der Begegnung mit jungen Menschen nicht nur die Chance, unsere Ausbildungsangebote zu präsentieren, sondern vor allem einen offenen Dialog über Erwartungen und Perspektiven zu führen. Nur so gelingt es, Ausbildung und Unternehmenswirklichkeit konsequent an den Bedürfnissen der kommenden Generation auszurichten“, ergänzt Jörg P. Berger, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Die gemeinsame Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung praxisnaher Berufsorientierung und stärkt die Wahrnehmung von SIHOT als attraktiven Ausbildungs- und Kooperationspartner für IT-Interessierte und Berufseinsteiger.

Über die Jugendberufshilfe Landkreis St. Wendel:

Die Jugendberufshilfe St. Wendel unterstützt junge Menschen beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf. Insbesondere die Jugendkoordination dient als Anlaufstelle für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf und führt in Kooperation mit der WIAF gGmbH St. Wendel und Betrieben sogenannte Mobil-Touren an.

Bei diesen Betriebsbesuchen haben junge Menschen die Möglichkeit, einen direkten Einblick in betriebliche Abläufe, verschiedene Berufsfelder sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten. Sie ermöglichen es Jugendlichen, praktische Erfahrungen zu sammeln, Berufe kennenzulernen und realistische Vorstellungen von der Arbeitswelt zu entwickeln. Gleichzeitig fördern sie die Berufsorientierung und unterstützen junge Menschen dabei, fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft zu treffen.

Foto (v.l.n.r.): Erjon Bujupi (SIHOT, Systemadministration), Marcel Vogt (SIHOT, Human Resources), Anna Schäfer (WIAF gGmbH – St. Wendeler Initiative für Arbeit und Familie), Daniela Schmitt (Landkreis St. Wendel, Kommunale Arbeitsförderung, Jugendberufshilfe), Jacqueline Haßdenteufel (Landkreis St. Wendel, Kommunale Arbeitsförderung, Firmenberatung) sowie Christina Sommer (SIHOT, Human Resources).

Quelle: Unternehmensgruppe SIHOT.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab,

bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine

Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird. Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



