Fast 40 Jahre ohne Systemwechsel: Schüle’s Gesundheitsresort & Spa setzt auf die Hotelsoftware von SIHOT

Das Unternehmen zeigt, wie eine lange Hoteltech-Partnerschaft mit neuen Integrationen, regelmäßigen Weiterentwicklungen und schneller Umsetzung regionaler Vorgaben den Betrieb messbar stabilisiert.

Das Wellnesshotel aus Oberstdorf veröffentlicht erstmals eine detaillierte Bewertung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der Hotelmanagement-Plattform von SIHOT. Im Fokus steht die Einführung zusätzlicher digitaler Abläufe, zu denen unter anderem die automatisierte Erstellung des regional vorgeschriebenen „Allgäu-Walser-Pass“ gehört. Hierbei handelt es sich um einen digitalen Gästepass, der die bisherige physische Karte ersetzt. Realisiert wurde dies durch eine Erweiterung des Property Management Systems (PMS). Das Adults-only-Haus mit 111 Zimmern und ca. 100 Mitarbeitenden nutzt seit 1987 SIHOT.PMS sowie SIHOT.POS und zählt damit zu den ältesten durchgehend arbeitenden Installationen des inhabergeführten Anbieters aus Deutschland.

Das heute gelebte Vertrauen und die enge Partnerschaft gehen dabei auf die vorherige Generation zurück: Norbert Wernet und Sebastian Schüle’s Vater, Karl-Arnold Schüle, legten mit ihrer Zusammenarbeit den Grundstein für die jahrzehntelange, vertrauensvolle Kooperation. „Wir arbeiten nun seit fast vier Jahrzehnten mit SIHOT und ich habe in verschiedenen Hotels mit unterschiedlichen PMS-Systemen gearbeitet. Ehrlich gesagt ist SIHOT.PMS das beste System, das ich je genutzt habe. Es ist intuitiv, für unser Personal sehr leicht zu erlernen und unglaublich umfassend. Das SIHOT-Team fühlt sich wie eine Erweiterung unseres eigenen Teams an und findet immer eine Lösung. Dieses Vertrauen und diese Partnerschaft sind von unschätzbarem Wert“, so Sebastian Schüle von Schüle’s Gesundheitsresort & Spa.

Nach Angaben des Betriebs tragen insbesondere die integrierten Funktionen – von der digitalen Gästeregistrierung über die POS-Anbindung von sechs Kassen bis hin zu Schnittstellen zu einem Channel-Manager, einer Yield-Management-Lösung, einer Spa-Software sowie einer Telefonanlage – dazu bei, Schulungen zu verkürzen und Abläufe zu vereinheitlichen.

Das Resort betont, dass die lange Nutzungsdauer des Systems intern als strategischer Vorteil gesehen wird, da regelmäßige Systemwechsel entfallen und gewachsene Prozesse stabil bleiben. Der laufende Betrieb profitiere vor allem dadurch, dass sich neue Mitarbeitende schnell einarbeiten können und komplexe Abteilungen wie Spa, F&B und Rezeption auf einer gemeinsamen digitalen Grundlage arbeiten. „Unsere Gäste kommen zu uns für Gesundheit, Balance und innere Ruhe und unsere Abläufe sollten dieselbe Leichtigkeit widerspiegeln. Technologie darf kein Hindernis sein, sondern sollte die leise Unterstützung im Hintergrund bieten. SIHOT ist hier mit uns gewachsen. Sie verstehen unser Geschäft und nach all den Jahren ist eine solche Vertrauensbasis selten. Wenn wir etwas benötigen, hören sie zu und setzen es auch um“, ergänzt Sebastian Schüle. Dass die erforderliche Funktion zur Ausgabe des Gästepasses innerhalb kurzer Zeit umgesetzt wurde, bewertet das Haus als Beispiel für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Anbieter.

Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, fügt hinzu: „Wir danken den Inhabern für das Vertrauen und vor allem für die stets sehr gute Zusammenarbeit. Schüle’s Gesundheitsresort & Spa hat einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass wir uns erfolgreich in der Branche weiterentwickeln konnten.“

Das Gesundheitsresort & Spa ein 4-Sterne-Superior Adults-only-Wellnessrefugium, welches sich der Medical Wellness und dem ganzheitlichen Leben verschrieben hat. Dem Gast werden neben einem 2.600 m² großen Spa und 12.000 m² Garten mit See eine gehobene Gastronomie geboten.

Fotoquelle: Schüle’s Gesundheitsresort & Spa

