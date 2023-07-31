SIHOT erweitert Hotel Management Software um Green Option für nachhaltiges Housekeeping

Eine neue Funktion ermöglicht den dokumentierten Verzicht auf Zimmerreinigungen und schafft somit Transparenz für unterschiedliche Nachhaltigkeitsprogramme und operative Planung in den Hotels.

Die Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften in der Branche steigen kontinuierlich. Gäste erwarten zunehmend die Möglichkeit, aktiv zur Ressourcenschonung beizutragen. Gleichzeitig setzen Zertifizierungen ein entsprechendes Engagement voraus.

Mit der neuen Funktion „Green Option“ erweitert SIHOT nun sein Property Management System (PMS) um eine Lösung, die Hotels dabei unterstützt, freiwillige Verzichtsmodelle für eine Reinigung der Zimmer effizient zu verwalten und transparent zu dokumentieren.

Die Green Option steht ab der aktuellen Version von SIHOT.PMS zur Verfügung und ermöglicht es Hotels, auf Reservierungsbasis einzelne Zimmerreinigungen gezielt auszusetzen. Gäste können damit bewusst auf die Reinigung ihres Zimmers verzichten und so zur Reduzierung von Wasserverbrauch, Energieeinsatz sowie dem Einsatz von Reinigungsmitteln beitragen. Für Hotelbetriebe entsteht gleichzeitig ein klar definierter und nachvollziehbarer Prozess, der Nachhaltigkeitsinitiativen operativ unterstützt.

Ist die Green Option für einen zukünftigen Aufenthaltstag aktiviert, wird das Zimmer an diesem Tag nicht für die Reinigung eingeplant. Der Status bleibt unverändert, sodass das Zimmer je nach Konfiguration der Zimmerreinigungsliste nicht erscheint oder weiterhin als sauber ausgewiesen wird. Dadurch werden Housekeeping-Prozesse direkt im operativen Tagesgeschäft berücksichtigt, ohne zusätzliche manuelle Eingriffe oder Parallelprozesse. Auch Forecasts und Reinigungsplanungen werden entsprechend angepasst, sodass der tatsächliche Reinigungsbedarf realitätsnah abgebildet werden kann.

Neben der operativen Entlastung schafft die neue Funktion eine belastbare Datengrundlage für Nachhaltigkeitsprogramme. Hotels erhalten eine Übersicht über alle Reservierungen mit aktivierter Green Option und können diese Informationen beispielsweise für interne Nachhaltigkeitsberichte oder die Dokumentation von Spendenaktionen und Umweltinitiativen nutzen.

„Nachhaltigkeit muss im Hotelalltag praktikabel umsetzbar sein. Mit der Green Option schaffen wir einen Prozess, der sowohl Gästen als auch Hoteliers einen konkreten Mehrwert bietet und gleichzeitig die operative Steuerung vereinfacht“, erklärt Jörg P. Berger, Vorstand der Unternehmensgruppe SIHOT.

Die Einführung der Green Option erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden Bewusstseins für nachhaltiges Reisen. Viele Hotels bieten ihren Gästen bereits heute die Möglichkeit, auf tägliche Zimmerreinigungen zu verzichten. Die Herausforderung liegt jedoch häufig in der konsistenten organisatorischen Umsetzung und der transparenten Dokumentation. Genau hier setzt die neue SIHOT-Funktion an, indem sie Nachhaltigkeitsziele direkt mit den operativen Abläufen des Housekeepings verknüpft.

Mit der Green Option ergänzt SIHOT seine bestehende Suite um eine Funktion, die ökologische Verantwortung und effiziente Hotelprozesse miteinander verbindet. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, Hoteliers mit praxisnahen Technologien bei den aktuellen Herausforderungen der Branche weiterhin aktiv zu unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab und

bietet maßgeschneiderte Lösungen an. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an neun Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird.

Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

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