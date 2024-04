Silber 2024 mit größtem Defizit seit mehr als 20 Jahren erwartet

Die Nachfrage nach Silber als Industriemetall dürfte weiter stark wachsen. Vor allem aus dem Bereich der grünen Technologien wird hoher Bedarf erwartet.

Schon im Jahr 2022 war die Silbernachfrage aus der Industrie signifikant gestiegen. Dieser Trend setzte sich im vergangenen Jahr fort, wo der Silberverbrauch im industriellen Bereich ein Rekordniveau von 654,4 Mio. Unzen erreichte. Vor allem der Megatrend Energiewende macht sich dabei bemerkbar.

Der World Silver Survey 2024 des Silver Institute zufolge ging die Silbernachfrage im vergangenen Jahr insgesamt etwas zurück. Vor allem in Bereichen, die stärker auf Preisveränderungen reagieren, wie Investitionen in physisches Silber, Schmuck etc. war dies zu bemerken, während die Industrienachfrage weiterhin in stetiges Wachstum aufwies. So ging dem Silver Institute zufolge die Gesamtsilbernachfrage 2023 um 7% auf 1,2 Mrd. Unzen zurück.

Allerdings führten eine schneller als erwartet erfolgte Steigerung der Photovoltaikkapazitäten und die schnellere Adaption von Solarzellen der neuesten Generation, dazu, dass die weltweite Elektro- und Elektroniknachfrage um signifikante 20% gestiegen ist. Auch andere Anwendungen aus dem Bereich der grünen Energie wie die Elektromobilität oder der Auf- und Ausbau von Netzwerken trugen demzufolge zu diesem Anstieg bei.

Silber 2024 mit größtem Defizit seit mehr als 20 Jahren erwartet

