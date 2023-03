Silber ist nicht nur in der Fotografie wichtig

Früher war das Fotografieren durch die Verwendung von Silber geprägt. Trotz Digitalkameras verlangt die Fotografie-Branche zunehmend Silber.

Silber als Anlagevehikel oder Silber in Verbindung mit Elektronik, mit der Automobilbranche oder dem Photovoltaikbereich, das alles ist bekannt. Silber leistet auch gute Dienste im medizinischen Bereich, bei der Nanotechnologie oder bei der 5G-Technologie. Aber Silber ist auch in der Fotografie wieder gefragt, etwa bei Fotobüchern, die auf traditionellem Silberhalogenid gefertigt werden. Und ein weiterer Aspekt kommt hinzu, das wachsende Online-Shopping erfordert ein klares, genaues Bild des Verkaufsobjektes. Fotografen bauen, um einen Artikel genau und professionell darstellen zu können, sogenannte Fotoboxen oder Lichtzelte. Denn damit lässt sich eine perfekte Beleuchtung erzielen. Das zu fotografierende Objekt wird dabei in einen Behälter eingebracht, dessen Innenseiten mit Silberpartikeln beschichtet sind. Diese streuen das Licht gleichmäßig.

In den kommenden Jahren wird jedoch der Photovoltaik -Technologie der größte Anteil am Wachstum der industriellen Silbernachfrage zugesprochen. Fiel das Edelmetall Anfang der Pandemie bis auf rund 12 US-Dollar je Feinunze, so hat sich der Preis wieder erholt. Er hinkt zwar noch seinem großen Bruder Gold etwas hinterher, aber der steigende industrielle Einsatz des Metalls sollte zu höheren Preisen führen. Dazu kommt noch der Effekt, dass ein steigender Goldpreis auch den Silberpreis mit nach oben zieht. Und auf einen steigenden Goldpreis wetten gerade viele Goldexperten. Steigen die Zinsen nicht mehr weiter, könnte besonders Silber sich chancenreich für Anleger erweisen.

Auch Silbergesellschaften sollten nicht außer Acht gelassen werden, beispielsweise MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ -. Dessen Hauptprojekt ist die Juanicipio-Silbermine im Fresnillo Trend in Mexiko. MAG Silver besitzt 44 Prozent an dem Projekt. Weitere hochgradige Liegenschaften gibt es in Nord- und Südamerika.

Auch in Mexiko betreibt Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/play/silver-special-supply-and-demand-out-of-balance/ – das Codero-Silberprojekt. Dieses besitzt bereits eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

