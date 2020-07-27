Silbernachfrage, angetrieben von künstlicher Intelligenz

Physisches Silber glänzt in Privatbesitz, unabhängig von Renten und Ersparnissen. Investitionen in Silberunternehmen sollten auch nicht fehlen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.06.2026, 10:15 Uhr Zürich/Berlin

In den USA und weltweit expandieren mehr als 5.500 Rechenzentren und dies in rasanter Geschwindigkeit. Das ist ein Wachstumstreiber für das Edelmetall Silber. Es ist die hohe elektrische Leitfähigkeit, die das edle Metall zu einer essenziellen Komponente macht, in Kühlsystemen, Leiterplatten oder Hochleistungsservern. Auch wenn gerade die USA-Zinspolitik auf den Silberpreis drückt, so wird Silber als Zutat für moderne Technologien vermehrt nachgefragt werden. Langfristig wird das seit Jahren bestehende Defizit am Silbermarkt für höhere Preise sorgen. Im laufenden Jahr wird mit einem Defizit von 60 bis 73 Millionen Unzen Silber gerechnet.

Zwar sinkt der Bedarf aus der Solarbranche, doch die sich vermehrenden Rechenzentren werden dies mehr als ausgleichen. So sieht es auch die Mehrheit der Branchenkenner. Silber wird in wachsenden Märkten gebraucht. Neben den Rechenzentren sind dies besonders die Elektromobilität, die 5G-Technologie und die Stromnetze, die die Nachfrage anheizen. Der Bereich der flexiblen Elektronik (Smartphones, Robotik) wird auch weiter wachsen. RFID-Chips für die kontaktlose Datenübertragung (Beispiel: Schlüsselkarte im Hotel, Festival-Armband) sowie neue Anwendungen und Technologien werden ein Übriges tun.

Dann gibt es noch den Sektor der Silber-Festkörperbatterien, die in verschiedenen Bereichen, wie Sicherheit, Gewicht, Robotik, höhere Reichweiten bei Elektroautos, die Lithium-Ionen-Batterien ersetzen könnten. Anleger mögen Silber zusehends, denn es besitzt kein Kontrahenten-Risiko, ist transportabel, weltweit anerkannt.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Es ist eine sehr große unerschlossene hochgradige Primärsilberressource. Der Produktionsbeginn soll im zweiten Halbjahr 2027 liegen. Jährlich sollen 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen. Vizsla Royalties wird von Elemental Royalty für rund 327 Millionen CAD übernommen. Vizsla-Aktionäre erhalten 4,13 CAD oder alternativ 0,15 Aktien von Elemental Royalty oder eine Mischung aus beiden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Vizsla Royalties, Vizsla Silver,

https://substack.com/search/Your%20Savings%20Are%20Collateral%E2%80%94Silver%20Isn%E2%80%99t?utm_source=global-search;

https://www.avronline.de/nachrichten/news-views-markets/silberpreis-2026-ki-rechenzentren-nachfrage-analyse/20639/;

https://silbersomali.de/potenzial-silber-neue-technologien/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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